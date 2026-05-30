Estrategias de Combate en Equipo celebra siete años con el regreso de la Fiesta de Pengu

LATAM – El videojuego de estrategia Estrategias de Combate en Equipo celebra su séptimo aniversario con una actualización especial que traerá nuevamente uno de los modos más recordados por la comunidad: la Fiesta de Pengu. El evento conmemorativo también coincide con la llegada de la temporada número 17 del título y estará acompañado de nuevos contenidos visuales y recompensas temáticas para los jugadores.

Desde su lanzamiento el 26 de junio de 2019, el juego logró consolidarse como una de las propuestas competitivas más populares dentro del sector de videojuegos de estrategia en línea. Durante estos siete años, la producción evolucionó mediante distintas temporadas temáticas que incorporaron nuevas mecánicas, personajes y estilos gráficos, manteniendo una comunidad activa tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

La celebración aniversario busca reconectar con los seguidores más antiguos del videojuego mediante el regreso de elementos clásicos que marcaron distintas etapas de su desarrollo. Al mismo tiempo, la compañía pretende atraer a nuevos usuarios con contenido especial y experiencias renovadas dentro del ecosistema competitivo.

Regresan elementos clásicos de las temporadas anteriores

Uno de los principales atractivos de la Fiesta de Pengu será la recuperación de características emblemáticas pertenecientes a las 16 temporadas anteriores del juego. Según la información divulgada por la empresa, el evento incluirá referencias y mecánicas que recorren la historia completa del título desde su estreno oficial.

“La Fiesta de Pengu incluye rasgos icónicos de los 16 sets anteriores, que se remontan al lanzamiento del juego, el 26 de junio del 2019.”

La decisión de recuperar contenidos históricos responde a una tendencia creciente dentro de la industria de videojuegos, donde las compañías buscan fortalecer la fidelidad de las comunidades mediante eventos conmemorativos y experiencias basadas en la nostalgia.

Analistas del sector consideran que este tipo de celebraciones también contribuyen a mantener altos niveles de participación dentro de videojuegos que operan bajo modelos de servicio continuo, especialmente en títulos competitivos con actualizaciones frecuentes.

Nuevos contenidos visuales para el aniversario

Además de las novedades relacionadas con la jugabilidad, la desarrolladora incorporará una serie de elementos visuales inspirados en la celebración de cumpleaños del videojuego. Entre ellos destacan nuevos escenarios, portales y aspectos especiales diseñados exclusivamente para el evento.

“Los elementos estéticos con temática de cumpleaños incluyen la Arena Fiesta del 7º Aniversario de Pengu, el portal Paseo Pastelero y la Pengudeidad de las Tácticas Fiestero.”

La actualización también añadirá nuevos personajes coleccionables y versiones especiales con diseño temático.

“Una nueva Minileyenda, Escurridizo, y una nueva Vex Monerías de Café Chibi irrumpirán en la fiesta.”

Dentro de la industria de videojuegos gratuitos, los contenidos visuales continúan siendo una de las principales fuentes de monetización. Este modelo permite a las compañías generar ingresos mediante artículos cosméticos sin afectar el equilibrio competitivo entre jugadores.

Disponibilidad del evento en múltiples plataformas

La empresa confirmó que la Fiesta de Pengu estará disponible desde el 10 de junio hasta el 14 de julio en computadoras y dispositivos móviles. Durante ese período, los usuarios podrán participar en modos especiales y desbloquear recompensas relacionadas con el aniversario.

“Desde su lanzamiento el 26 de junio de 2019, TFT evolucionó a través de 17 sets temáticos que expandieron el universo estratégico del juego con nuevas mecánicas, campeones y estilos visuales. En este aniversario, Riot Games propone un recorrido por los sets anteriores recuperando algunos de los rasgos más recordados por los jugadores. La Fiesta de Pengu estará disponible desde el 10 de junio hasta el 14 de julio en PC y dispositivos móviles”.

El crecimiento sostenido del videojuego refleja la consolidación del género de estrategia automática dentro del mercado global de entretenimiento digital. A pesar del aumento de la competencia en este segmento durante los últimos años, el título logró mantener relevancia gracias a sus constantes actualizaciones y a la expansión continua de contenido.

Con esta nueva celebración, la desarrolladora apuesta por fortalecer la relación con su comunidad y prolongar el ciclo de vida de una de sus franquicias más exitosas dentro del mercado internacional de videojuegos.