Rafael Marín encabeza preferencias internas de Morena rumbo a la gubernatura de Quintana Roo

Rafael Marín se posicionó como el perfil con mayor respaldo ciudadano dentro de Morena rumbo a la elección para la gubernatura de Quintana Roo en 2027, de acuerdo con los resultados más recientes de la firma DataPollsMX, que lo ubican al frente de las preferencias internas del partido oficialista.

El estudio, levantado entre el 23 y el 25 de mayo de 2026 mediante 1,200 entrevistas telefónicas automatizadas en los 11 municipios de la entidad, muestra a Marín con 25.8% de apoyo entre los perfiles evaluados para encabezar la candidatura de Morena. En segundo lugar aparece Eugenio Segura con 23.2%.

La medición refleja un escenario competitivo dentro del movimiento gobernante, aunque con ventaja para quien es considerado uno de los fundadores históricos de Morena en Quintana Roo y una figura cercana al proyecto político de la Cuarta Transformación desde sus primeras etapas.

Morena mantiene amplia ventaja electoral en el estado

Los datos del sondeo también muestran una posición favorable para Morena de cara al próximo proceso electoral estatal. En intención de voto por partido, la organización política registra 59.22% de preferencia ciudadana, muy por encima de Movimiento Ciudadano, que obtiene 15.94%, y del Partido Acción Nacional (PAN), con 8.66%.

El resultado consolida a Morena como la principal fuerza política en Quintana Roo y anticipa una competencia interna relevante para definir a la figura que encabezará la candidatura gubernamental.

Analistas consultados en el ámbito político local consideran que el crecimiento de Rafael Marín dentro de las preferencias responde a distintos factores vinculados a su trayectoria política, su experiencia en el servicio público federal y su permanencia dentro del movimiento obradorista.

Trayectoria política y presencia dentro de Morena

A diferencia de otros perfiles que se han incorporado recientemente a la dinámica política estatal, Marín mantiene una narrativa asociada a su papel como fundador y militante histórico de Morena, elemento que continúa generando reconocimiento entre sectores tradicionales del partido y simpatizantes del movimiento.

Su trayectoria también ha estado vinculada a proyectos relacionados con el desarrollo económico y el crecimiento de Quintana Roo, aspectos que han fortalecido su presencia dentro de la discusión política estatal rumbo a la sucesión gubernamental.

En contraste, Eugenio Segura ha mantenido una identificación política relacionada con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto donde se desempeñó como consejero estatal hasta 2024. La participación de perfiles provenientes de distintas fuerzas aliadas ha abierto debates internos sobre la conducción futura del movimiento en Quintana Roo, aunque Morena continúa mostrando cohesión electoral en las encuestas recientes.

Escenarios internos favorecen a Rafael Marín

La encuesta de DataPollsMX también evaluó escenarios internos más reducidos entre aspirantes de Morena. En un ejercicio donde únicamente aparecen Rafael Marín, Estefanía Mercado y Marybel Villegas, el fundador morenista alcanza 45.8% de las preferencias, ampliando de forma importante su ventaja frente a otros perfiles considerados para la candidatura.

Los resultados refuerzan la percepción de que Marín mantiene una estructura política sólida dentro del partido, así como un nivel de reconocimiento importante entre simpatizantes de Morena en el estado.

Especialistas en análisis electoral señalan que el escenario político de Quintana Roo podría comenzar a definirse con mayor claridad durante los próximos meses, conforme avancen los posicionamientos internos y aumente la actividad política rumbo a 2027.

Metodología del estudio

La medición de DataPollsMX fue elaborada bajo un diseño probabilístico estratificado multietápico, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error estimado de ±2.8%.

El estudio fue realizado mediante entrevistas telefónicas automatizadas distribuidas en los 11 municipios de Quintana Roo, con el objetivo de medir preferencias ciudadanas sobre posibles perfiles para encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.