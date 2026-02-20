Manuel Conecta transforma su impacto digital en un libro: “10 historias que cambiarán tu manera de ver el mundo”

MARACAIBO, Venezuela — El creador de contenido venezolano Manuel Alejandro Núñez Chourio, mejor conocido en plataformas digitales como Manuel Conecta, oficializó el lanzamiento de su primer libro titulado 10 historias que cambiarán tu manera de ver el mundo, marcando un paso significativo de su presencia en redes sociales hacia el espacio editorial tradicional. La obra será distribuida por la casa editorial Pan House y, según reportes, estará disponible en las principales librerías del país desde el 18 de febrero de 2026.

Con una audiencia consolidada en múltiples plataformas digitales, Manuel Conecta ha logrado convertir su contenido en un movimiento de propósito centrado en la fe, la solidaridad y la esperanza para audiencias jóvenes y familias en Venezuela y otros países. Este lanzamiento editorial representa una nueva fase en su carrera, donde busca expandir su mensaje más allá de los videos y publicaciones cortas a un formato más reflexivo y duradero.

El libro recoge diez relatos basados en experiencias reales vividas por el autor durante sus recorridos por 19 estados de Venezuela y naciones como Colombia, Estados Unidos y España, donde ha liderado proyectos sociales e iniciativas de impacto comunitario.

Un mensaje de transformación humana

10 historias que cambiarán tu manera de ver el mundo no solo se presenta como un compendio de anécdotas, sino como una invitación a la reflexión sobre la condición humana, la empatía y la fuerza de la bondad en tiempos de desafío. El propio autor enfatiza este enfoque en la contraportada de la obra con una frase que resume la intención del texto:

“Hay libros que entretienen y libros que transforman. Este pertenece a los segundos”.

Los relatos incluidos en el libro exploran encuentros con personas comunes cuyas vidas han dejado una huella profunda en el autor, demostrando, según la sinopsis, que la solidaridad y la fe siguen siendo fuerzas capaces de transformar comunidades enteras.

Reconocimiento y trayectoria

Manuel Conecta ha construido su reputación como creador de contenido con propósito desde su natal Maracaibo. En 2024 fue nominado a los Premios Juventud como “Creador de contenido con causa”, reconocimiento que destaca su influencia positiva y su compromiso con causas sociales. Además, recibió la Orden de San Sebastián, un galardón local que reconoce su labor comunitaria e impacto cultural.

La transición de las redes sociales hacia la publicación editorial se presenta como un siguiente paso estratégico para ampliar su alcance y consolidar su marca personal en nuevos espacios de consumo cultural. Al mismo tiempo, se alinea con una tendencia entre creadores de contenido que buscan diversificar sus plataformas y formatos para fortalecer su presencia mediática y su capacidad para influir en audiencias más amplias.

Disponibilidad y expectativas

Fuentes relacionadas con el lanzamiento señalan que el libro está disponible en librerías físicas a lo largo de Venezuela, así como en canales de venta vinculados a la editorial Pan House. Este paso busca garantizar que el trabajo llegue tanto a seguidores fieles del creador como a lectores interesados en historias de superación, solidaridad y cambio social.

El lanzamiento del libro también coincide con esfuerzos continuos de Manuel Conecta por mantener una presencia activa en redes, donde combina contenido inspirador con documentación de sus viajes, proyectos comunitarios y testimonios de personas con las que ha interactuado a lo largo de su trayectoria.

Hacia una narrativa de propósito

Con este primer libro, Manuel Conecta busca consolidar una narrativa que trascienda las métricas de vistas y seguidores para aportar a una conversación más amplia sobre solidaridad, resiliencia y esperanza en contextos de dificultades sociales y económicas. El autor ha señalado repetidamente que su intención es ofrecer un mensaje que resuene tanto con su base de seguidores como con nuevos públicos interesados en experiencias humanas que inspiran acción positiva.

La publicación de 10 historias que cambiarán tu manera de ver el mundo marca, sin duda, un hito en la carrera de Manuel Conecta y un nuevo referente en la convergencia entre creación de contenido digital y narrativa editorial con impacto social.