Inces atendió a 99.203 mujeres en el primer trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) reportó que durante el primer trimestre de 2026 atendió a 99.203 mujeres en sus distintos programas de formación a escala nacional, en un contexto donde la capacitación técnica continúa posicionándose como eje clave para la inserción laboral y el desarrollo productivo en Venezuela.

Según datos oficiales, entre enero y marzo de este año, la institución consolidó su red de formación con una amplia cobertura territorial y una creciente demanda por parte de la población femenina. Este desempeño se alinea con las políticas públicas orientadas a fortalecer el capital humano y promover la participación de la mujer en actividades económicas estratégicas.

A la fecha, el Inces contabiliza 337.364 participantes inscritas en más de 23.000 ambientes de formación dispuestos en todo el país. En promedio, cada mujer se matricula en 3,4 opciones formativas, de un total de más de 800 formaciones disponibles. Esta cifra refleja la prosecución curricular del instituto a través de los perfiles productivos y las ocupaciones laborales.

Distribución regional y sectores con mayor demanda

El comportamiento regional evidencia una concentración importante en algunos estados. El estado Trujillo lideró la atención con 12.013 mujeres, seguido por Aragua con 7.835 y Bolívar con 6.766, lo que sugiere una dinámica territorial diferenciada en la demanda de formación técnica.

Por áreas de estudio, el interés de las participantes se orientó principalmente hacia sectores vinculados al desarrollo económico y productivo. Turismo encabezó la lista con 42.221 inscritas, seguido por Industria Civil y Militar con 31.788, Economía Socialista con 25.753 y Emprendimiento con 18.386. Estas cifras corresponden a mujeres que se inscribieron en al menos una opción formativa.

El comportamiento sectorial refleja una tendencia hacia actividades con potencial de generación de ingresos y participación en cadenas productivas, en línea con el enfoque de diversificación económica promovido por el Estado venezolano.

Certificación y economía comunal

Durante la segunda semana de marzo, el Inces, en articulación con la Gran Misión Venezuela Mujer, llevó a cabo la entrega nacional de 5.878 certificados dirigidos a mujeres que participan activamente en el impulso de la economía comunal.

Esta iniciativa busca validar competencias adquiridas en los procesos formativos y facilitar la incorporación de las beneficiarias en proyectos productivos locales. Los certificados otorgados se suman a las cifras globales de atención, consolidando el alcance institucional en materia de formación y acreditación.

Avance en ocupaciones no tradicionales

Uno de los aspectos más destacados del período fue el incremento de la participación femenina en áreas tradicionalmente ocupadas por hombres. De acuerdo con el balance institucional, se registró un crecimiento en inscripciones en programas como Operadora de Planta de Gas Licuado, Guía de Turismo de Alta y Media Montaña, Productora Agrícola, Carpintera y Albañila, entre otros.

Este cambio evidencia una progresiva diversificación de las opciones laborales para las mujeres y una ruptura con patrones históricos de segregación ocupacional. Asimismo, responde a la necesidad de cubrir perfiles técnicos en sectores clave de la economía nacional.

Formación como eje del desarrollo productivo

El desempeño del Inces durante el primer trimestre de 2026 reafirma el papel de la formación técnica como herramienta para fortalecer la productividad y fomentar la inclusión laboral. La alta participación femenina no solo refleja una mayor demanda educativa, sino también una transformación en la composición del mercado laboral venezolano.

En este contexto, la institución continúa ampliando su oferta académica y su presencia territorial, con el objetivo de atender las necesidades de capacitación en distintos sectores económicos y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Con más de 800 opciones formativas disponibles, el Inces mantiene su apuesta por un modelo educativo orientado a la práctica, la certificación de saberes y la inserción en actividades productivas, en línea con las políticas de impulso a la economía nacional.