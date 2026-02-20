“Miss & Mister Turismo Miranda 2026” se mostró con honores ante la prensa nacional

Caracas, Venezuela – El Gran Salón de Eventos Belankazar Millenium sirvió como escenario para la “Presentación a la Prensa” y “Prueba de Talentos” del certamen “Miss & Mister Turismo Miranda 2026”, una actividad que reunió a representantes de distintos municipios mirandinos y que forma parte de la estrategia de promoción turística y posicionamiento institucional de esta organización.

El evento congregó a 15 participantes, distribuidos en 11 aspirantes femeninas y 4 masculinos, quienes buscan convertirse en embajadores de la imagen turística del estado Miranda. La actividad permitió a los concursantes presentarse formalmente ante los medios de comunicación y un jurado especializado, marcando un paso clave dentro del cronograma oficial del certamen.

El espectáculo inició con un desfile de auto presentación, en el que los competidores demostraron sus habilidades en oratoria, expresión escénica y animación, competencias consideradas fundamentales dentro del perfil de los futuros representantes turísticos. Posteriormente, los aspirantes participaron en una pasarela en traje de baño, segmento orientado a evaluar presencia escénica, condición física y desenvolvimiento ante el público.

La jornada continuó con la prueba de talentos, uno de los momentos más relevantes de la programación, en el que los concursantes mostraron destrezas artísticas individuales que permitieron al jurado evaluar capacidades adicionales vinculadas a la creatividad, disciplina y proyección comunicacional.

Jurado especializado evaluó desempeño integral de los participantes

La evaluación estuvo a cargo de un panel multidisciplinario conformado por profesionales vinculados a la industria del entretenimiento, el modelaje y la producción. El jurado fue encabezado por Carlos Méndez, Director de Casting de distinguidas marcas, junto a Brian Urea, Coreógrafo y Productor Creativo de Venevisión.

También integraron el jurado Hernán Pereira, Director de la Agencia Belankazar; Lusbeth Borges, Representante de Odontoplan; Oliver Acosta, Mister Turismo Venezuela 2025; Alexander Sáez, Mister Turismo Miranda 2025; y Félix Farías, Presidente de la Organización Miss & Mister Turismo Venezuela.

Este equipo tuvo la responsabilidad de evaluar el desempeño artístico, la proyección escénica y el potencial de los participantes como futuros representantes del turismo regional, en un proceso que combina criterios técnicos y de imagen institucional.

Representación municipal fortalece identidad regional

En la categoría femenina, participaron María Carpio, representante del municipio Acevedo; Bárbara Calle, de Baruta; Daniela Benitez, de Brión; María de los Ángeles Gómez, de Buroz; Viviana Hernández, de Chacao; Luisana Martín, de Guaicaipuro; María Fernanda Díaz, de Los Salías; Diarlin Goncalves, de Simón Bolívar; Ashely Sierra, de Sucre; Darlyn Navarro, de Urdaneta; y Natasha Coll, de Zamora.

Por su parte, en la categoría masculina, compitieron Samir Figuera, representante de Carrizal; Sebastián Andrades, de El Hatillo; Ángel Baute, de Páez; y Ronald Paiva, del municipio Plaza.

La participación de representantes de diferentes municipios refleja el alcance regional del certamen, que busca integrar a diversas localidades en una plataforma común de promoción cultural y turística.

Ganadores iniciales reciben reconocimiento

Como resultado de esta presentación y evaluación preliminar, Luisana Martín y Samir Figuera destacaron como los primeros ganadores de su competencia, recibiendo reconocimiento por su desempeño durante el evento.

Este logro representa un impulso importante dentro de la competencia, al posicionarlos favorablemente en la ruta hacia la elección final y aumentar su visibilidad ante medios, patrocinadores y aliados institucionales.

Plataforma con impacto en turismo, medios y marcas

Más allá del espectáculo, el certamen Miss & Mister Turismo Miranda se consolida como una plataforma que conecta al sector turístico con la industria del entretenimiento y el ámbito empresarial, generando oportunidades de promoción para marcas, instituciones y destinos locales.

La presentación ante la prensa constituye un paso estratégico dentro de esta dinámica, al facilitar la difusión mediática y fortalecer el posicionamiento del certamen como vitrina para el talento emergente y como herramienta de promoción económica regional.

En este contexto, el evento no solo impulsa la proyección individual de los participantes, sino que también contribuye a reforzar la imagen del estado Miranda como destino turístico, apoyando iniciativas que buscan dinamizar la actividad económica vinculada al turismo, la moda y el entretenimiento en Venezuela.