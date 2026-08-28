Alex Estévez abre una nueva etapa musical con la balada “Corazón Abandonado”

El cantante latino Alex Estévez inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Corazón Abandonado”, una balada pop centrada en el desamor y la dificultad de cerrar una relación cuando los sentimientos aún permanecen. La producción forma parte de un proyecto discográfico más amplio que contempla 10 canciones y busca recuperar elementos tradicionales de la balada romántica dentro de una propuesta contemporánea.

El sencillo cuenta con la producción de José P. Cuevas y el trabajo de Mario Aracil “Mayito” y Andrés Vargas “AV”, quienes participaron en la construcción de la identidad sonora del tema. La producción ejecutiva está a cargo de Davide Urso.

Con este lanzamiento, Estévez apuesta por una fórmula en la que la interpretación vocal, los instrumentos y la narrativa sentimental ocupan un papel central, en contraste con otras tendencias de la música popular actual enfocadas en sonidos predominantemente electrónicos.

Una historia marcada por el final de una relación

“Corazón Abandonado” aborda el momento en el que una pareja llega al final de su relación, aunque los sentimientos entre sus protagonistas todavía no han desaparecido. La canción utiliza esta situación para construir un relato sobre la despedida, la vulnerabilidad y la necesidad de aceptar una separación.

La propuesta busca conectar con una audiencia familiarizada con las grandes baladas románticas, pero manteniendo una producción adaptada al panorama musical contemporáneo. La interpretación de Estévez se convierte así en uno de los principales recursos para transmitir el componente emocional de la historia.

Entre los versos destacados de la canción se encuentra: “Hagamos el amor solo esta noche, sorpréndeme con un café en la mañana. Recoge tu ropa, por favor cuando me vaya, no creo resistir el ver cómo te marchas.”

La letra resume el conflicto central de la composición: reconocer que una relación ha terminado mientras persiste el vínculo emocional con la otra persona.

Jesús Cruz aporta su guitarra a la producción

Otro de los componentes de “Corazón Abandonado” es la participación del guitarrista Jesús Cruz, quien aporta su interpretación instrumental a la balada. Su presencia forma parte de la intención del equipo de producción de reforzar el carácter orgánico y sentimental de la canción.

El trabajo de José P. Cuevas, Mario Aracil “Mayito” y Andrés Vargas “AV” complementa esta orientación, mientras Estévez coloca la voz y la interpretación como elementos principales de su nueva propuesta artística.

Esta combinación de músicos y productores apunta a conservar rasgos reconocibles de la balada romántica sin abandonar herramientas y criterios de producción propios de la industria musical actual.

Miami sirve de escenario para el video musical

El lanzamiento también está acompañado por un video musical grabado en Miami y realizado por Reinier Sharon. La producción audiovisual traslada a imágenes los conceptos de nostalgia, intimidad y despedida presentes en la composición.

La elección de Miami como escenario acompaña además una producción dirigida al mercado latino, en un momento en el que la ciudad continúa funcionando como uno de los principales centros de actividad para artistas, productores y compañías vinculadas a la música en español en Estados Unidos.

El material audiovisual forma parte de la estrategia de presentación de esta nueva etapa de Estévez y amplía la narrativa sentimental planteada en el sencillo.

“Corazón Abandonado” será el primero de 10 temas

Más allá de funcionar como un lanzamiento individual, “Corazón Abandonado” constituye el primer capítulo de un proyecto discográfico compuesto por 10 canciones. El álbum estará articulado alrededor de experiencias relacionadas con el amor, el desamor y las relaciones personales.

Entre los títulos confirmados para el proyecto figuran “La Musa”, “El Espejo” y “La Última Carta”, además del sencillo que inaugura esta etapa.

La selección de estos temas anticipa una línea conceptual enfocada en diferentes momentos y emociones asociados a las relaciones sentimentales. La intención es construir un repertorio con continuidad temática, en lugar de presentar canciones completamente independientes entre sí.

Con “Corazón Abandonado”, Alex Estévez inicia así un nuevo ciclo musical en el que busca colocar nuevamente la voz, la interpretación y las historias románticas en el centro de sus producciones. El sencillo funciona como primera presentación de un proyecto de mayor alcance que irá revelando las distintas facetas de su propuesta a través de un total de 10 canciones.