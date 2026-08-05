Levi’s® impulsa la temporada Back to School con experiencias inmersivas en tiendas Liverpool de México

La temporada de regreso a clases se ha convertido en uno de los periodos de mayor actividad para el sector minorista, impulsando estrategias que buscan fortalecer el vínculo entre las marcas y los consumidores. En este contexto, Levi’s® anunció una serie de activaciones especiales en tiendas Liverpool de México durante agosto, con el objetivo de ofrecer experiencias presenciales centradas en el denim, la personalización y el estilo, reforzando su presencia en una de las temporadas comerciales más importantes del año.

Las iniciativas incluyen instalaciones temáticas, espacios intervenidos y actividades diseñadas para que los visitantes interactúen con la colección Back to School de una forma más cercana, promoviendo la creatividad y la autoexpresión como parte de la experiencia de compra.

Levi’s® apuesta por experiencias de marca durante el regreso a clases

Como parte de su estrategia comercial, Levi’s® implementará una programación especial en distintas sucursales de Liverpool a lo largo de agosto. La iniciativa busca convertir la visita a tienda en una experiencia más participativa, permitiendo que los consumidores conozcan las nuevas propuestas de la temporada dentro de espacios especialmente diseñados para destacar la identidad de la marca.

La empresa señaló que estas activaciones permitirán a los clientes explorar la colección mediante instalaciones visuales y experiencias interactivas, en línea con la creciente tendencia del comercio minorista de integrar elementos de entretenimiento y personalización en el punto de venta.

Las actividades comenzarán en Liverpool Pachuca, Coapa y Perisur los días 1 y 2 de agosto. Posteriormente llegarán a Liverpool Puebla Angelópolis, Parque Delta y Satélite los días 8 y 9 de agosto.

El recorrido continuará en Liverpool Lindavista, Insurgentes y Ecatepec durante los días 15 y 16 de agosto. Más adelante, las experiencias estarán disponibles en Liverpool Polanco, Zapopan y Tepeyac los días 22 y 23 de agosto, para concluir en Liverpool Metepec, Mitikah y Tezontle los días 29 y 30 de agosto.

Custom Truck y transformación visual en Liverpool Insurgentes

Como una de las principales atracciones de la campaña, Levi’s® instalará un Custom Truck itinerante en la explanada de Liverpool Insurgentes durante los días 1, 2, 8 y 9 de agosto.

La propuesta estará acompañada por una intervención visual integral del establecimiento, que incluirá escaparates y espacios tanto interiores como exteriores, con el propósito de reforzar la identidad de la marca durante la temporada Back to School.

Este tipo de acciones forman parte de una estrategia orientada a incrementar la interacción con los consumidores en espacios físicos, complementando la oferta comercial con elementos visuales y experiencias que diferencian la visita a tienda.

El comercio físico fortalece su propuesta con experiencias diferenciadas

Para Levi’s®, estas activaciones representan una extensión de su estrategia para conectar con los consumidores más allá del proceso tradicional de compra, creando espacios donde el estilo y la personalización ocupan un papel central.

La campaña también refleja la importancia que mantienen las tiendas físicas dentro del entorno minorista, especialmente cuando incorporan propuestas que combinan experiencias presenciales con herramientas y capacidades digitales para enriquecer el recorrido del cliente.

«Para Liverpool, las tiendas continúan evolucionando como espacios de inspiración y conexión, donde la experiencia física se complementa con capacidades digitales para ofrecer una propuesta cada vez más relevante para sus clientes», dijo Rodrigo Luna, CMO de Liverpool.

Con esta iniciativa, Levi’s® fortalece su presencia durante la temporada de regreso a clases mediante una estrategia enfocada en la experiencia del consumidor, consolidando su colaboración con Liverpool y apostando por formatos comerciales que buscan generar mayor interacción con los visitantes en uno de los momentos de mayor dinamismo para el comercio minorista.