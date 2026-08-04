Corona Extra consolida su liderazgo como la marca más valiosa de México, según Brand Finance México 50 2026

Ciudad de México. Corona Extra fue reconocida como la marca más valiosa de México en el informe anual Brand Finance México 50 2026, consolidando su liderazgo dentro del mercado nacional y reafirmando la fortaleza de la industria cervecera mexicana. La marca alcanzó una valuación de 13,9 mil millones de dólares, mientras que Modelo Especial ocupó nuevamente el segundo lugar con un valor de 8 mil millones de dólares, manteniendo ambas posiciones por tercer año consecutivo.

El estudio, elaborado por la consultora independiente Brand Finance, ubica a las dos marcas pertenecientes al portafolio de Grupo Modelo como los principales referentes del valor de marca en el país. Los resultados reflejan la capacidad del sector para mantener un crecimiento sostenido y fortalecer la presencia internacional de las marcas mexicanas.

La cerveza lidera el valor de las principales marcas mexicanas

El informe destaca que la industria cervecera fue el sector con mayor peso dentro del ranking al concentrar el 33% del valor total correspondiente a las 50 marcas más valiosas de México. Además, siete marcas cerveceras lograron formar parte de la clasificación, consolidando a este segmento como el de mayor representación entre todas las industrias analizadas.

En conjunto, las 50 marcas incluidas en el ranking incrementaron su valor en 17% respecto al año anterior, alcanzando una valuación acumulada de 79,9 mil millones de dólares. Este crecimiento evidencia el fortalecimiento de diversas compañías mexicanas en un entorno donde el posicionamiento de marca continúa siendo un factor estratégico para competir tanto en el mercado nacional como en el internacional.

«El sector cervecero continúa liderando el ranking al aportar 33% del valor total de marca, mientras que Corona Extra y Modelo Especial confirman el atractivo internacional de las marcas mexicanas», señaló Laurence Newell, presidente ejecutivo de Brand Finance Americas.

Las conclusiones del informe también muestran que las marcas con mayor reconocimiento continúan beneficiándose de estrategias enfocadas en innovación, expansión y diferenciación, factores que influyen directamente en la percepción del consumidor y en el valor financiero de las empresas.

Grupo Modelo fortalece su liderazgo en el mercado

Dentro del mercado mexicano, Corona Extra continúa reforzando la posición de Grupo Modelo como uno de los principales actores de la industria cervecera. El desempeño de la marca está respaldado por su alto nivel de reconocimiento entre los consumidores y por la diversificación de su portafolio.

Uno de los elementos que ha contribuido a este desempeño es el crecimiento de la categoría de bebidas sin alcohol. De acuerdo con la información presentada, este segmento ha registrado una expansión del 30% durante los últimos cinco años, tendencia que ha impulsado el desarrollo de nuevas propuestas dentro del mercado y ampliado las oportunidades de crecimiento para las marcas líderes.

Grupo Modelo, con más de un siglo de trayectoria en México, ha desempeñado un papel relevante en la evolución de la industria cervecera nacional mediante la consolidación de marcas ampliamente reconocidas y la adaptación a nuevas preferencias de consumo.

«El reconocimiento a Corona Extra y Modelo Especial como las dos marcas mexicanas más valiosas refleja la manera en la que hemos sabido innovar sin perder la esencia de nuestras marcas», señaló Felipe Ambra, Vicepresidente de Marketing de Grupo Modelo. «Confirma también nuestro compromiso por seguir desarrollando marcas relevantes y por contribuir a la evolución de la categoría cervecera desde México», concluyó.

Brand Finance analiza miles de marcas cada año

Brand Finance realiza anualmente la evaluación de cerca de 5 mil marcas y publica más de 100 informes especializados que clasifican compañías de distintos países y sectores económicos. Sus estudios son utilizados como referencia para medir el valor financiero y la fortaleza de las principales marcas a nivel internacional.

Fundada en 1996, la firma tiene como objetivo reducir la brecha entre las estrategias de marketing y las finanzas corporativas mediante metodologías orientadas a valorar los activos de marca y su impacto dentro de las organizaciones.

Los resultados del informe Brand Finance México 50 2026 refuerzan el papel de la industria cervecera como uno de los sectores de mayor relevancia para el valor de marca en México, al tiempo que confirman la posición de Corona Extra y Modelo Especial como los principales referentes del mercado nacional por tercer año consecutivo.