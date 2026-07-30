Grupo IDEAS para Venezuela presenta el primer análisis integral de la nueva legislación petrolera venezolana

Caracas. El Grupo IDEAS para Venezuela presentó Análisis de la Nueva Legislación Petrolera Venezolana, una obra que ofrece el primer estudio integral sobre la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de 2026, su Reglamento y las dos primeras resoluciones que desarrollan el nuevo marco jurídico del sector petrolero. El libro, editado bajo el sello Colección LEGISPOSSUM, fue escrito por el abogado Iván Lara Sánchez y el ingeniero Elías Matta Wehbe, coordinador del Grupo IDEAS para Venezuela.

La publicación busca convertirse en una referencia para profesionales del ámbito jurídico, empresas del sector energético, asesores corporativos e inversionistas interesados en comprender el alcance de las modificaciones introducidas en la legislación petrolera venezolana y sus implicaciones para la actividad de los operadores públicos y privados.

El estudio combina un análisis jurídico-dogmático con un enfoque econométrico y de economía de los hidrocarburos. A lo largo de la obra, los autores evalúan cada disposición incorporada en la reforma, considerando su relación con el marco constitucional, la legislación secundaria vigente y el impacto económico que podría generar en las empresas mixtas y en los operadores privados que participan en la industria.

Asimismo, el libro reúne los aportes y observaciones de reconocidos juristas venezolanos, entre ellos Allan Brewer-Carías, Eloy Lares Martínez, Hermann Escarrá Malavé, Rafael Badell Madrid, Hildegard Rondón de Sansó, Jesús María Casal, Juan Cristóbal Carmona Borjas y Humberto Romero Muci. Sus planteamientos doctrinales son contrastados con el contenido de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y de su Reglamento, con el objetivo de ofrecer una visión amplia de los principales cambios regulatorios.

Entre los aspectos más relevantes que analiza la obra figura la apertura a la participación de empresas privadas domiciliadas en Venezuela mediante los nuevos contratos previstos en la Sección Cuarta de la legislación. También examina la creación del Impuesto Integrado de Hidrocarburos, la incorporación expresa del arbitraje como mecanismo para la resolución de controversias y la inclusión del principio de equilibrio económico-financiero de los contratos petroleros como parte del nuevo marco legal.

Además del análisis de las nuevas disposiciones, los autores identifican las lagunas regulatorias que aún persisten tras la publicación del Reglamento de la LOH, aprobado mediante el Decreto N.° 5.381 de julio de 2026. En ese contexto, la publicación presenta recomendaciones prácticas dirigidas a operadores jurídicos, asesores corporativos e inversionistas que deberán desenvolverse bajo las nuevas normas.

Durante la presentación de la obra, Elías Matta Wehbe destacó que la aplicación del nuevo marco regulatorio será determinante para el futuro del sector petrolero venezolano.

«Esta reforma abre una ventana real de inversión para el sector petrolero venezolano, pero su éxito dependerá de la seguridad jurídica con la que se aplique. Con este libro quisimos ofrecer una herramienta rigurosa que permita a inversionistas, abogados y funcionarios comprender con claridad qué cambió y cuáles son los riesgos y oportunidades que plantea la nueva legislación», señaló Elías Matta Wehbe, ingeniero civil, exdiputado de la Asamblea Nacional y experto en energía.

Por su parte, Iván Lara Sánchez resaltó la importancia de documentar los cambios introducidos por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y poner a disposición del público una evaluación técnica de sus implicaciones.

«la reforma de 2026 representa el cambio regulatorio de mayor profundidad desde 2001, por lo que era indispensable poner a disposición del público una obra elaborada con el mismo rigor técnico que exige esta nueva legislación».

El Grupo IDEAS para Venezuela informó que Análisis de la Nueva Legislación Petrolera Venezolana ya se encuentra disponible para quienes deseen conocer en profundidad el nuevo marco normativo del sector. La organización también anunció que continuará desarrollando y publicando estudios técnicos sobre la evolución de la política energética, económica y regulatoria del país.

Con esta publicación, el Grupo IDEAS para Venezuela busca aportar una herramienta de consulta para abogados, empresas, funcionarios e inversionistas, en un momento en que la reforma petrolera introduce cambios relevantes para el funcionamiento de la industria y el desarrollo de nuevos proyectos dentro del sector energético venezolano.