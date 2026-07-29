Joe Kaufman recibe el respaldo de tres destacados líderes hispanos en su campaña al Congreso de Estados Unidos

El candidato republicano al Congreso de Estados Unidos, Joe Kaufman, recibió el respaldo de tres reconocidos líderes del ámbito hispano: el ex preso político venezolano y experto en seguridad Iván Simonovis, el embajador cubanoamericano y defensor internacional de los derechos humanos Dr. Luis Suárez Hernández, y el ex viceministro de Turismo de México, Simón Levy. Los apoyos destacan la trayectoria de Kaufman en materia de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y defensa de la libertad y la democracia en el continente.

Los respaldos representan un impulso para la campaña de Kaufman en el Distrito Congresional 25 de Florida, una circunscripción con una importante presencia de comunidades venezolanas, cubanas y latinoamericanas. Según el candidato, estas adhesiones reflejan el reconocimiento a décadas de trabajo enfocadas en combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

«I am deeply honored to receive the support of these distinguished leaders,» Kaufman said. «Each has dedicated his life to confronting tyranny, organized crime, and the forces that threaten freedom. Their confidence in my campaign means a great deal to me.»

Líderes hispanos destacan su experiencia en seguridad y libertad

Iván Simonovis, considerado una de las voces más influyentes de la comunidad venezolana y reconocido especialista en seguridad, expresó que la experiencia de Kaufman será relevante para enfrentar las amenazas del crimen organizado en América Latina.

«Joe Kaufman will be a valuable ally in identifying and addressing the threats posed by criminal organizations operating throughout Latin America, while supporting the ongoing fight for freedom and democracy in Venezuela.»

Por su parte, el embajador Dr. Luis Suárez Hernández afirmó que Kaufman mantiene un firme compromiso con la defensa de la libertad y con políticas orientadas a reforzar la seguridad regional.

«Joe Kaufman is a steadfast defender of freedom and the principles that have made America strong. Joe recognizes the importance of addressing the threats posed by transnational organized crime and terrorist organizations that have undermined stability across Latin America and the Caribbean. Joe Kaufman will be a strong voice in Congress, committed to advancing policies that protect our communities, uphold American values, and help keep the United States and our hemisphere safe, prosperous, and strong.»

El ex viceministro de Turismo de México, Simón Levy, también manifestó su respaldo al candidato, destacando la importancia de contar con líderes con experiencia en seguridad nacional.

«There are moments when supporting a candidate is not merely a political choice — it is a matter of national security and moral clarity. I support Joe Kaufman for Congress because America needs leaders who understand national security, not politicians who improvise it. Joe is the congressional ally that President Trump and Secretary Marco Rubio’s agenda needs: secure borders, peace through strength, support for Israel, and America First. South Florida needs Joe Kaufman in Congress.»

Vínculos familiares con América Latina

Kaufman explicó que estos respaldos tienen un significado especial debido a los estrechos vínculos de su familia con América Latina. Está casado con Emily, originaria de Perú y profesora de hebreo y español en Boca Ratón. Además, ambos cuentan con familiares en Cuba y Venezuela, lo que, según el candidato, fortalece su cercanía con las comunidades hispanas del sur de Florida.

El aspirante también hizo referencia a la reciente situación que enfrentan familias venezolanas afectadas por un terremoto, señalando que los acontecimientos que impactan a América Latina terminan teniendo repercusiones en Estados Unidos debido a los lazos humanos y familiares entre ambos territorios.

«As our thoughts and prayers are with the Venezuelan families affected by the recent earthquake, we are reminded that the struggles of our neighbors are not distant events,» Kaufman said. «When tyranny, instability, organized crime, and humanitarian crises affect Latin America, they ultimately affect the United States as well. South Florida is home to vibrant Venezuelan, Cuban, and other Hispanic communities whose families continue to feel the consequences of authoritarian communist and socialist dictatorships.»

Trayectoria y propuesta de campaña

Kaufman recordó que su compromiso con la defensa de la democracia en el hemisferio se remonta a varios años. En 2014 participó junto con su esposa en el evento denominado Trip for Freedom, en el que más de mil venezolanoamericanos viajaron a Washington D. C. para apoyar la causa democrática en Venezuela. Durante esa actividad intervino frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde pidió el encarcelamiento de Nicolás Maduro por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a su gobierno.

El candidato afirmó que, de ser elegido para el Congreso, continuará impulsando iniciativas dirigidas a combatir las organizaciones criminales transnacionales y respaldar a las comunidades que promueven la libertad y la democracia en distintos países del continente.

«When elected to Congress, I will continue working with freedom-loving communities throughout the Americas to confront transnational criminal organizations, defend democratic allies, and support those fighting for liberty in Cuba, Venezuela, and every nation suffering under communist and socialist dictatorships,» Kaufman said.

Kaufman, reconocido a nivel nacional por su experiencia como especialista en contraterrorismo, busca representar al Distrito Congresional 25 de Florida. En las elecciones de 2024 fue el candidato republicano frente al congresista demócrata Jared Moskowitz, en una contienda que terminó siendo la elección congresional más reñida del estado de Florida.