Elizabeth Velásquez consolida su proyección internacional con una nueva etapa profesional en Miami

La fotógrafa y directora visual venezolana Elizabeth Velásquez continúa ampliando su presencia profesional en el ámbito internacional tras asumir una nueva responsabilidad vinculada a la cobertura de eventos culturales e informativos en Miami. Su trabajo para Italia Report USA, medio especializado en noticias de la comunidad italiana en Estados Unidos y aliado del Instituto de Cultura del Consulado de Italia en Miami, representa un nuevo paso en una trayectoria que combina fotografía documental, narrativa visual y producción de contenido audiovisual.

En los últimos meses, la profesional venezolana ha participado en la cobertura de eventos de relevancia internacional, entre ellos la Fiesta de la República Italiana en Miami, el Miami Film Festival y una conferencia de un destacado científico de la Universidad de Harvard. En cada uno de estos encuentros, su cámara ha documentado momentos clave para la audiencia del medio, fortaleciendo su experiencia en el periodismo visual y la producción de contenido informativo.

“Nunca me lo imagine, es como un sueño hecho realidad”, destacó Elizabeth Velázquez sobre su nueva aventura profesional, de la cual considera: “representa un reconocimiento al trabajo que he hecho en el mundo de la fotografía. Para ellos tuve que aprender a inspirarme de los demás, estar abierta a seguir adquiriendo conocimientos, porque hacer registro fotográfico y videográfico para un medio de comunicación italiano, fue algo nuevo, porque mi fotografía es espontánea, busca ser creativa y en este nuevo rol tuve que aprender a ejecutar este trabajo que va más de registrar en forma armónica para la televisión, con estilo noticioso, sabiendo capturar el momento preciso de los hechos, captando al mismo tiempo el tono de los acontecimientos”.

Una carrera basada en la creatividad y la identidad visual

Elizabeth Velásquez ha construido una trayectoria profesional centrada en la fotografía y la dirección visual, explorando la relación entre la estética, la identidad y la narrativa. Su trabajo abarca distintos campos de la fotografía, manteniendo un lenguaje visual coherente y una visión contemporánea que busca transmitir historias a través de cada imagen.

Su metodología combina creatividad, composición y atención al detalle para desarrollar fotografías que respetan la esencia de cada persona, marca o espacio, al tiempo que fortalecen su identidad visual mediante una dirección artística cuidadosamente planificada.

Como parte de su formación, realizó estudios complementarios en Filosofía de la Imagen con la profesora María Bilbao Herrera y El sentido de la Ética con la profesora Beatriz Rodríguez en la Universidad Metropolitana, ampliando sus conocimientos en el ámbito de la comunicación visual y la fotografía.

“Es un honor trabajar para un medio de comunicación digital que trabaja en conjunto con el Consulado de Italia en Miami, ha sido una experiencia increíble trabajar con la comunidad italiana a través de amigas periodistas que me han dado un voto de confianza para crear contenido para Italia Report USA, así como para el Instituto Italiano de Cultura de Miami, que es una rama del Consulado de Italia.”

De la fotografía documental a la cobertura informativa

Aunque inició sus estudios universitarios en Idiomas Modernos en la Universidad Metropolitana, Velásquez decidió seguir su vocación por la fotografía documental y continuó su preparación en la Escuela Foto Arte de Caracas.

A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos de fotografía artística, entre ellos el libro Cata, desde 1610 cultivamos cacao, además de colaborar con reconocidos restaurantes de gastronomía italiana establecidos en Miami.

Su incorporación a Italia Report USA ha ampliado su campo de acción hacia la producción de contenido periodístico, donde combina fotografía y video para registrar actividades culturales, institucionales y sociales. De acuerdo con la información difundida, su trabajo también ha recibido el reconocimiento de la directora del medio, Enza Mancini.

“Producir contenido para Italia Report USA ha sido una oportunidad maravillosa de aprender porque me deja salir de mi zona de confort, también pude expandir mis conocimientos con el uso de la cámara y el empleo de los ángulos para dar mi perspectiva visual y artística, en algo que parece sencillo, pero no lo es, porque debes ejecutarlo siguiendo los lineamientos que te pide el medio de comunicación”, agregó.

Una mirada venezolana con alcance internacional

Desde Florida, Elizabeth Velásquez ha documentado diversos acontecimientos de la vida social y cultural mediante un estilo que combina sensibilidad, estrategia y precisión técnica. Su enfoque busca crear imágenes naturales y atemporales que conecten con el público sin perder el valor informativo.

Más allá de seguir tendencias, la fotógrafa apuesta por desarrollar un lenguaje visual auténtico que aporte valor a cada proyecto y permita construir narrativas visuales sólidas. Esa capacidad de adaptación le ha permitido evolucionar desde la fotografía artística hacia la cobertura de noticias y eventos de carácter internacional.

Con esta nueva etapa profesional, Elizabeth Velásquez continúa fortaleciendo su presencia fuera de Venezuela y consolidando una trayectoria que une creatividad, documentación visual y producción de contenido para medios de comunicación, reafirmando el crecimiento de su carrera en escenarios internacionales.