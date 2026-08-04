Castelani fortalece la oferta gastronómica mediterránea con una propuesta inspirada en la tradición siciliana en Polanco

En un escenario donde la oferta gastronómica continúa creciendo con nuevas propuestas, Castelani se posiciona como una alternativa que busca diferenciarse al combinar la tradición culinaria siciliana con un enfoque contemporáneo. Ubicado en el corazón de Polanco, el restaurante presenta una propuesta enfocada en ingredientes frescos, productos del mar y pastas artesanales, consolidando una experiencia que pone en valor la cocina mediterránea y el cuidado en cada preparación.

El concepto del restaurante gira en torno al respeto por las recetas tradicionales italianas, incorporando técnicas culinarias que resaltan la calidad de los ingredientes y la autenticidad de los sabores. La carta ofrece un recorrido gastronómico inspirado en el Mediterráneo, con opciones que integran mariscos frescos, pastas elaboradas artesanalmente y especialidades pensadas para compartir.

Entradas que resaltan la frescura de los ingredientes

La experiencia culinaria comienza con una selección de entradas que reflejan la esencia del restaurante. Entre ellas destacan los Boquerones Mediterráneos, marinados con vinagre, aceite de oliva extra virgen y perejil, una preparación que equilibra frescura y acidez.

Otra de las propuestas es el Carpaccio de Pulpo, acompañado de orégano, limón amarillo y alioli de ajo rostizado, ofreciendo una combinación de sabores delicados con una textura ligera. A esta selección se suman los Mejillones Frescos de Baja California, cocinados al vino blanco con ajo, perejil y papa Saratoga, una interpretación de un clásico de la gastronomía italiana.

Dentro de la barra especializada en mariscos sobresalen dos de las especialidades más representativas del restaurante. Las Manitas de Cangrejo Moro destacan por la calidad de su carne y su sabor naturalmente dulce, mientras que las Almejas Castelani, preparadas con vinagreta de menta, perejil, aceite de trufa, masago y trufa fresca, se han convertido en una de las opciones más solicitadas por los visitantes.

Las pastas artesanales son el eje de la propuesta culinaria

Las pastas representan uno de los principales atractivos del menú. El Ravioli relleno de camarón y pimienta rosa, servido con salsa de anchoa y mantequilla, ofrece un equilibrio entre suavidad e intensidad, resaltando la elaboración artesanal de cada pieza.

Por su parte, el Tagliolini mantecado con Grana Padano, esencia de trufa blanca y láminas de trufa negra fresca constituye una propuesta dirigida a quienes buscan una experiencia gastronómica inspirada en la cocina italiana tradicional, con ingredientes de alta calidad y sabores refinados.

Para quienes prefieren los productos del mar, la Pesca del Día Siciliana, preparada con jitomates, aceitunas, alcaparras y papas, refleja la esencia de la cocina costera del sur de Italia. A su vez, el Risotto con Mariscos Frescos, cocinado al vino blanco y aceite de oliva extra virgen, ofrece una textura cremosa y un intenso sabor marino que lo convierte en uno de los platillos más destacados de la carta.

Especialidades para compartir completan la experiencia

Entre las opciones más representativas también figura la Pizza Castelani, elaborada con masa madre y preparada con mortadela de pistache, miel de trufa y burrata. La combinación de estos ingredientes busca equilibrar intensidad, cremosidad y aromas característicos de la cocina mediterránea.

Para compartir, la Fuente de Mariscos Castelani reúne camarones, almejas, ostiones y callo de hacha, ofreciendo una selección que resume la vocación marinera del restaurante y la importancia que tienen los productos frescos dentro de su propuesta culinaria.

Como cierre del recorrido gastronómico, el Pulpo a la Parrilla, glaseado con salsa de ostión y acompañado de coles de Bruselas, completa una oferta diseñada para destacar tanto la calidad de los ingredientes como el cuidado en cada preparación.

Más allá de su carta, Castelani apuesta por brindar una experiencia integral donde la gastronomía mediterránea se combina con un ambiente pensado para disfrutar de largas sobremesas y encuentros alrededor de la buena cocina.

Con esta propuesta, el restaurante fortalece su presencia dentro de una de las zonas gastronómicas más reconocidas de Polanco, ofreciendo una experiencia que fusiona tradición, innovación y el sabor característico de la cocina siciliana en un concepto contemporáneo.