Inces fortalece cooperación técnica con institutos alemanes para impulsar la formación profesional en Venezuela

Una delegación venezolana integrada por representantes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Fedecámaras y la Cámara de Comercio Venezolano-Alemana (AHK Venezuela) inició esta semana una agenda de trabajo en Bonn, Alemania, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y establecer nuevas alianzas con instituciones especializadas en formación profesional.

La iniciativa busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades productivas de los trabajadores venezolanos, especialmente mediante la implementación de la metodología de formación dual, un modelo ampliamente reconocido por combinar el aprendizaje académico con la práctica en entornos laborales.

La agenda comenzó con una reunión entre la delegación venezolana y representantes de DVV International, organización de referencia en educación para adultos. Durante el encuentro, ambas partes identificaron áreas de interés común relacionadas con el reconocimiento de saberes y competencias adquiridas por los trabajadores a lo largo de su experiencia profesional.

Según la información suministrada por la delegación, el intercambio permitió establecer una agenda de cooperación bajo un mecanismo de asistencia e intercambio técnico, orientado a compartir experiencias y fortalecer procesos de formación y certificación de competencias.

Las actividades continuaron con una visita al Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), una de las instituciones más importantes de Alemania en materia de capacitación técnica y desarrollo profesional. Allí, los representantes venezolanos sostuvieron encuentros con especialistas encargados de proyectos internacionales vinculados a América Latina.

Durante la reunión, Ilona Medrikat, directora de Proyectos Internacionales para América Latina del BIBB, ratificó el acompañamiento técnico de la institución para apoyar el desarrollo de la formación dual en Venezuela. Asimismo, ambas partes analizaron los elementos que han permitido el éxito del modelo alemán y evaluaron mecanismos para adaptarlo a las necesidades y características del aparato productivo venezolano.

La formación dual es considerada uno de los pilares del sistema educativo técnico alemán, ya que permite a los estudiantes combinar conocimientos teóricos con experiencia práctica dentro de empresas e industrias. Este enfoque busca facilitar la incorporación de talento calificado al mercado laboral y fortalecer la productividad de distintos sectores económicos.

Como parte de la agenda en Bonn, la delegación también visitó un taller de formación práctica para aprendices, donde pudo conocer de cerca los métodos de capacitación aplicados en áreas técnicas especializadas y los mecanismos de cooperación entre instituciones educativas y empresas privadas.

Los representantes del Inces destacaron que la experiencia observada durante la visita ofrece oportunidades para fortalecer los programas de formación técnica en Venezuela y ampliar la participación del sector privado en los procesos de capacitación.

«En su experiencia y metodología encontramos mecanismos para fortalecer la capacitación en áreas técnicas específicas a través de alianzas con sectores privados», concluyeron los representantes del Inces.

El recorrido internacional forma parte de una estrategia orientada a ampliar las oportunidades de cooperación con instituciones especializadas en formación profesional y a incorporar herramientas que contribuyan al desarrollo del talento humano venezolano.

Las autoridades participantes consideran que el intercambio de conocimientos con organismos alemanes puede generar nuevas oportunidades para modernizar los programas de capacitación, fortalecer la relación entre la educación técnica y el sector productivo, y mejorar la preparación de los trabajadores para responder a las demandas de la economía.

Tras concluir las actividades en Bonn, la delegación venezolana continuará su agenda en Berlín, donde tiene previsto realizar nuevos encuentros institucionales y visitas técnicas para avanzar en la construcción de alianzas que respalden la implementación de la formación profesional dual en Venezuela y contribuyan al fortalecimiento de las capacidades productivas del país.