Visho impulsa su proyección internacional con el lanzamiento de “Conmigo”

El cantante chileno Visho continúa fortaleciendo su presencia dentro de la nueva generación de artistas urbanos con el lanzamiento de “Conmigo”, un sencillo que busca ampliar su alcance internacional mediante una propuesta musical que combina melodías contemporáneas con la energía característica del reggaetón actual.

Disponible bajo el sello discográfico UnitedMasters, la nueva producción representa un paso más en la evolución artística del intérprete, quien ha venido consolidando su carrera tras alcanzar notoriedad en plataformas digitales y redes sociales gracias a varios de sus lanzamientos recientes.

“Conmigo” desarrolla una narrativa centrada en la atracción y la conexión entre dos personas que deciden dejarse llevar por el momento. Inspirada en escenarios reconocidos internacionalmente como Santorini y París, la canción incorpora elementos visuales y emocionales que buscan reforzar una experiencia musical orientada a una audiencia global.

La producción presenta un sonido melódico y moderno, acompañado de una interpretación emocional que permite al artista explorar una faceta más íntima de su propuesta musical. Al mismo tiempo, mantiene los elementos urbanos que han comenzado a definir su identidad dentro de un mercado cada vez más competitivo.

La estrategia musical de Visho refleja una tendencia creciente entre los artistas emergentes latinoamericanos, quienes buscan desarrollar contenidos con potencial de alcance internacional sin perder la esencia de sus raíces musicales. En ese contexto, “Conmigo” se posiciona como una apuesta que combina accesibilidad comercial con una propuesta artística enfocada en la conexión emocional con los oyentes.

Originario de Viña del Mar, Chile, Vicente “Visho” Valdés Jofré comenzó a captar la atención de la industria musical gracias al éxito viral de “NENA LINDA”. El sencillo superó los 3 millones de reproducciones y logró una destacada presencia en TikTok, una plataforma que se ha convertido en un canal clave para el descubrimiento y crecimiento de nuevos talentos dentro del sector musical.

El impacto alcanzado por ese lanzamiento permitió al artista ampliar su exposición y fortalecer su posicionamiento dentro de la escena urbana chilena. Desde entonces, ha continuado desarrollando su catálogo musical con temas como “Reñaca”, además de participar en colaboraciones con otros exponentes del género, incluyendo al artista Jotaa.

La combinación de resultados en plataformas digitales, crecimiento de audiencia y continuidad en la producción musical ha contribuido a que Visho sea considerado una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro del panorama urbano de Chile. Su evolución coincide con un momento de expansión para la música urbana latinoamericana, que continúa ganando espacio en mercados internacionales y generando nuevas oportunidades para artistas independientes.

Analistas de la industria destacan que la capacidad de construir comunidades digitales activas y generar contenidos con alcance transfronterizo se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de carreras musicales sostenibles. En ese entorno, los artistas que logran equilibrar autenticidad, identidad cultural y atractivo comercial suelen obtener mayores oportunidades de crecimiento.

Con el lanzamiento de “Conmigo”, Visho continúa avanzando en esa dirección. La canción refuerza su interés por desarrollar un sonido que combine melodías envolventes con la fuerza del reggaetón contemporáneo, mientras amplía su presencia dentro de un mercado cada vez más globalizado.

A medida que el artista sigue construyendo su trayectoria, este nuevo sencillo se suma a una estrategia orientada a consolidar su marca musical y fortalecer su conexión con audiencias internacionales, manteniendo el impulso obtenido durante los últimos años dentro de la escena urbana latinoamericana.