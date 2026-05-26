Mitad de los latinoamericanos no encuentra sentido a su vida y una nueva campaña busca cambiar esa realidad

La salud mental continúa ganando espacio dentro de la agenda pública en América Latina, impulsada por cifras que reflejan un aumento sostenido de síntomas asociados a depresión, ansiedad y desconexión emocional. En ese contexto, el psicólogo e investigador Efrén Martínez Ortiz presentó “Conectarse a la Vida”, una campaña regional que busca promover el propósito de vida como herramienta para fortalecer el bienestar emocional y la resiliencia social.

La iniciativa surge en medio de resultados que evidencian una creciente sensación de vacío existencial entre los latinoamericanos. De acuerdo con una investigación liderada por Martínez, realizada a casi 12.000 personas entre 18 y 70 años en la región, apenas el 16% afirma sentirse verdaderamente conectado con el sentido de su vida. Otro 33% asegura experimentarlo solo ocasionalmente, mientras que el 50% restante reconoce no encontrarlo.

El panorama coincide con otros indicadores vinculados a salud mental. El estudio 4U señala que más del 40% de los estudiantes universitarios reporta síntomas de depresión. En el caso venezolano, reportes de Google Trends correspondientes a 2025 reflejaron un incremento de 40% en las búsquedas relacionadas con salud mental y resiliencia, un comportamiento que especialistas asocian con la necesidad creciente de herramientas emocionales frente a contextos económicos y sociales complejos.

Frente a este escenario, Martínez impulsa una propuesta que busca ampliar la conversación más allá del tratamiento clínico tradicional. Según explica, el propósito de vida puede convertirse en un factor clave para mejorar la estabilidad emocional, fortalecer vínculos personales y aumentar la satisfacción cotidiana.

La campaña “Conectarse a la Vida” comenzó oficialmente con el lanzamiento de un documental de 23 minutos que lleva el mismo nombre. En la producción audiovisual, Martínez expone su propia experiencia personal desde una perspectiva íntima y vulnerable, abordando la salud mental como una realidad que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su contexto profesional o social.

El documental fue desarrollado durante cinco meses y representa el primer componente de un proyecto de mayor alcance que incluirá nuevas piezas audiovisuales, contenidos educativos y acciones colaborativas dirigidas tanto a profesionales de la salud como a comunidades y ciudadanos interesados en promover el bienestar emocional.

La investigación presentada por Martínez también identifica patrones comunes entre las personas que sí logran mantener una conexión sólida con el sentido de su vida. Entre esos factores destacan la construcción de vínculos significativos, la coherencia entre acciones y valores personales, la práctica consciente de la gratitud y la capacidad de disfrutar experiencias cotidianas con atención plena.

De acuerdo con el análisis, estas conductas tienden a relacionarse con menores niveles de ansiedad y depresión, además de una mayor percepción de coherencia personal y contribución social. El especialista sostiene que esos elementos forman parte de los beneficios que distintos estudios científicos han asociado con una vida guiada por el propósito.

La propuesta busca además convertir el tema en una conversación pública de alcance regional. Martínez plantea que el bienestar emocional no debe abordarse únicamente desde el ámbito individual, sino también como un desafío colectivo que involucra instituciones, comunidades, educadores y medios de comunicación.

“Vamos por un millón de voces (ojalá más) que se conecten con la vida y puedan promover los mismo”, explica Martínez.

La campaña invita a quienes visualicen el documental a compartirlo y replicar el mensaje desde distintos espacios sociales y profesionales. La intención es construir una red de participación que ayude a normalizar las conversaciones sobre salud mental y propósito de vida en América Latina.

El proyecto también pone sobre la mesa la necesidad de abordar la salud emocional desde una perspectiva preventiva, especialmente en países donde las dificultades económicas, la incertidumbre y la presión cotidiana impactan directamente en la estabilidad psicológica de la población.

En Venezuela, donde el interés digital por temas relacionados con resiliencia y bienestar emocional ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años, iniciativas de este tipo encuentran un escenario receptivo, particularmente entre jóvenes y sectores profesionales vinculados a educación, salud y desarrollo humano.

Para Martínez, el objetivo final de “Conectarse a la Vida” es transformar la manera en que se entiende el propósito personal dentro de la conversación pública sobre salud mental.

Porque esta campaña no es un evento es un movimiento, donde el propósito no es un lujo de pocos, es un tema de salud pública.