Kids Rock Festival busca acercar la música en vivo a nuevas generaciones a través de una experiencia familiar

SANTIAGO.— El Kids Rock Festival se prepara para abrir sus puertas como una propuesta orientada a acercar la experiencia de la música en vivo a niñas, niños y sus familias, combinando conciertos, actividades recreativas y espacios de participación en una jornada diseñada para todas las edades.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir uno de los momentos más recordados por muchos amantes de la música: asistir a un primer concierto. Los organizadores consideran que este tipo de experiencias tienen un valor especial por la capacidad de generar recuerdos duraderos y fortalecer los vínculos familiares a través de actividades compartidas.

En un contexto donde gran parte del entretenimiento infantil se desarrolla frente a pantallas y dispositivos digitales, el festival apuesta por recuperar la experiencia presencial y el contacto directo con las expresiones culturales. La propuesta busca transformar el rock en un espacio de encuentro para padres, madres, hijos e hijas, fomentando la participación conjunta y el descubrimiento de nuevos artistas.

El espectáculo contará con la participación de Crazy Saurios, Sinergia Kids, Los Machinga, Tía Pucherito, Pastelito, Los Pulentos y Jack Distortion, quienes protagonizarán una programación enfocada en el entretenimiento familiar y la interacción con el público infantil.

Según los organizadores, la música será el eje central de una jornada que también incluirá una amplia variedad de actividades destinadas a complementar la experiencia de los asistentes. Entre ellas se encuentran talleres creativos, pintura de poleras, actividades circenses y diversas propuestas recreativas pensadas para estimular la imaginación y la participación activa de niños y adultos.

«Todos recordamos nuestro primer concierto porque es una experiencia que se vive con todos los sentidos. Queremos que las niñas y los niños también tengan esa oportunidad, pero junto a sus familias, en un ambiente seguro, cercano y especialmente pensado para ellos. Nuestra idea es que este sea un recuerdo que los acompañe durante muchos años y que, al mismo tiempo, acerque a nuevas generaciones a la música chilena», señala Pato Hado, organizador de Kids Rock Festival.

La propuesta responde a una tendencia creciente dentro de la industria cultural y del entretenimiento, donde las experiencias familiares adquieren cada vez más relevancia como alternativa a las actividades digitales. Los organizadores sostienen que la música en vivo puede convertirse en una herramienta para fortalecer la convivencia familiar y fomentar el interés por las expresiones artísticas desde edades tempranas.

Además de los conciertos, el festival busca consolidarse como un espacio donde distintas generaciones puedan compartir intereses comunes y participar de actividades que promuevan la creatividad y la interacción social. La combinación de espectáculos musicales y experiencias recreativas apunta a crear una jornada integral capaz de atraer tanto a los más pequeños como a los adultos que los acompañan.

El evento se realizará el 16 de agosto de 2026 en el Teatro Caupolicán y espera convocar a cientos de familias interesadas en disfrutar de una experiencia cultural diferente. La organización considera que este tipo de iniciativas contribuye a ampliar el acceso a la música en vivo y a fortalecer la relación de niñas y niños con la escena artística desde una etapa temprana.

Con una programación que une entretenimiento, cultura y participación familiar, el Kids Rock Festival aspira a convertirse en un referente dentro de las actividades dirigidas al público infantil y familiar, demostrando que el rock también puede ser una experiencia compartida por personas de todas las edades.