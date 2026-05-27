Cantabria Labs y Rafa Nadal refuerzan campaña de prevención del melanoma en México

Ciudad de México.– Con motivo del Día Mundial del Melanoma, celebrado cada 23 de mayo, Cantabria Labs lanzó una nueva edición de su campaña Objetivo Cero Melanoma 2026 en México, una iniciativa enfocada en la prevención y detección temprana del cáncer de piel mediante revisiones periódicas y educación sobre protección solar.

La campaña cuenta con el respaldo del tenista Rafa Nadal, embajador de la marca, así como de especialistas en dermatología que buscan alertar sobre la importancia de identificar señales tempranas relacionadas con el melanoma, considerado uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos.

Entre las señales de alerta mencionadas por los expertos destacan lunares que cambian de forma o color, manchas nuevas, heridas que no cicatrizan o lesiones que evolucionan con el tiempo. La iniciativa pone énfasis en la llamada regla ABCDE, utilizada para orientar la autoexploración de la piel y detectar posibles anomalías.

México enfrenta desafíos en prevención y diagnóstico

De acuerdo con cifras de GLOBOCAN 2022, elaboradas por la International Agency for Research on Cancer, México registró 2.198 nuevos casos de melanoma y 833 muertes asociadas a esta enfermedad, mientras que la prevalencia a cinco años alcanzó 7.596 casos.

Además, investigaciones de la UNAM señalan que el país reporta entre 3.000 y 3.500 diagnósticos anuales de melanoma, de los cuales cerca de la mitad corresponden a melanomas acrales, un subtipo que aparece en palmas de las manos, plantas de los pies y debajo de las uñas.

“El error más común que puede cometer la sociedad mexicana es pensar que, por su fototipo y porque su piel no tiende a quemarse con facilidad, está protegida frente a todas las radiaciones solares. Es importante distinguir que existen diferentes tipos de radiación solar, todas ellas perjudiciales. Algunas son frente a las que el fototipo puede ofrecer cierta protección, pero otras también provocan daño solar silencioso”, explica el Dr. Juan José Andrés Lencina.

El especialista añadió que muchas personas asocian el daño solar únicamente con quemaduras visibles, cuando existen afectaciones silenciosas que pueden comprometer el ADN y las células de la piel con el paso del tiempo.

La regla ABCDE gana relevancia en campañas de detección

La campaña también insiste en la importancia de conocer la regla ABCDE, una herramienta utilizada por dermatólogos para detectar posibles melanomas. La metodología evalúa aspectos como asimetría, bordes irregulares, cambios de color, diámetro superior a seis milímetros y evolución de los lunares.

“Las señales de alarma de un lunar o una lesión las resumimos con la regla ABCDE. Esto implica que toda lesión que sea asimétrica, tenga bordes irregulares, un color irregular, un diámetro grande —es decir, mayor de 6 milímetros— o una evolución, es decir, que cambie con el tiempo, debe llevarnos a consultar con nuestro dermatólogo. Es una regla muy sencilla y es vital que la población la conozca para prevenir el melanoma”, señala la Dra. Natalia Jiménez.

La especialista recomendó revisiones dermatológicas anuales y destacó que no existe una edad específica para comenzar con estos controles preventivos.

Protección solar diaria, un hábito pendiente

Según datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología, solo uno de cada diez mexicanos utiliza protector solar diariamente, una cifra que evidencia el reto de incorporar hábitos preventivos de forma permanente.

“No se trata de extremar las precauciones, sino de reaplicar de verdad el protector solar cada dos horas. Es un gesto que realmente casi nadie hace, y si todos lo hiciéramos sería suficiente, porque ese tiempo está pensado precisamente para mantener la protección”, apunta el Dr. Juan José Andrés.

La Dra. Natalia Jiménez advirtió además sobre errores frecuentes relacionados con el uso insuficiente del producto y la falta de reaplicación durante el día.

Rafa Nadal destaca la importancia de la prevención desde la infancia

Durante la campaña, Rafa Nadal compartió su experiencia como deportista expuesto durante años al sol y subrayó la necesidad de crear conciencia desde edades tempranas.

“Todo lo que se aprende desde pequeño es más fácil de sostener en el tiempo. Por eso creo que la concientización sobre la protección solar diaria es muy importante desde la infancia, para poder interiorizarla como un hábito. En un deporte como el tenis, en el que pasas gran parte del tiempo al aire libre, los efectos del sol se hacen mucho más evidentes”, cuenta Rafa Nadal.

El tenista también reconoció que en sus inicios no existía el mismo nivel de información sobre protección solar y aseguró que actualmente impulsa estos hábitos dentro de su entorno familiar.

Con Objetivo Cero Melanoma 2026, Cantabria Labs México busca reforzar las acciones de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de piel mediante campañas de concientización, jornadas de revisión y promoción de hábitos de fotoprotección entre la población mexicana.