YEONJUN amplía su propuesta artística con el lanzamiento de NO LABELS: PART 02

YEONJUN, artista de BIGHIT MUSIC, sello perteneciente a HYBE, lanzó su segundo mini álbum, NO LABELS: PART 02, una producción que profundiza en su identidad artística como solista y refuerza su apuesta por explorar nuevas direcciones musicales sin limitarse a un solo género o concepto creativo.

El proyecto llega acompañado del videoclip oficial de “Ice Cream”, el sencillo principal del álbum, y representa un nuevo paso en la trayectoria individual del integrante de TOMORROW X TOGETHER. Con seis canciones que recorren distintos estilos musicales, el lanzamiento busca mostrar una faceta más amplia del artista y consolidar una propuesta basada en la experimentación y la libertad creativa.

NO LABELS: PART 02 toma como punto de partida la visión presentada en NO LABELS: PART 01, trabajo que marcó el inicio de la carrera solista de YEONJUN. Sin embargo, esta nueva producción amplía significativamente ese concepto al explorar diferentes sonidos, perspectivas y emociones que reflejan una evolución artística constante.

La producción destaca por la participación activa de YEONJUN en el proceso creativo. El artista colaboró tanto en la composición musical como en el desarrollo de la coreografía, reforzando su implicación en cada aspecto del proyecto. Esta contribución se traduce en una obra que combina elementos de rap rock, funk rock, R&B, pop y hip hop alternativo, configurando una propuesta diversa que evita las etiquetas tradicionales.

Dentro del álbum, “Ice Cream” ocupa un lugar central como carta de presentación. La canción utiliza la metáfora de un helado para representar las complejidades del romance, abordando tanto los momentos agradables como los riesgos emocionales asociados a las relaciones. Su producción incorpora batería de estilo vintage, líneas de bajo marcadas y riffs de guitarra que aportan un sonido dinámico y accesible.

“Ice Cream” combina narrativa visual y una propuesta escénica distintiva

Además de su enfoque musical, “Ice Cream” destaca por una puesta en escena diseñada para enfatizar la interpretación y la expresión artística. A diferencia de las coreografías centradas en movimientos espectaculares, la propuesta apuesta por gestos cuidadosamente elaborados, expresiones faciales y una conexión más directa con la narrativa de la canción.

YEONJUN participó activamente en el diseño coreográfico, incorporando movimientos inspirados en elementos clave de la letra, como el derretimiento del helado y la sensación de dolor de cabeza asociada al frío. Estos recursos buscan transformar la metáfora principal de la canción en una experiencia visual reconocible y coherente.

El videoclip también desempeña un papel importante dentro de la estrategia artística del lanzamiento. Ambientado en escenarios cotidianos, el video desarrolla una narrativa ligera y visualmente cuidada que explora la evolución emocional de una relación. La producción combina simbolismos sutiles con una interpretación expresiva del artista, reforzando el concepto general del sencillo.

Un recorrido musical que explora distintas emociones

Cada una de las canciones incluidas en NO LABELS: PART 02 aborda un escenario emocional distinto. “Vanilla” presenta la historia de una persona que abandona la comodidad de lo conocido para perseguir nuevas experiencias. Por su parte, «Baby Wassup?» retrata la mezcla de entusiasmo e inseguridad que surge al intentar acercarse a alguien que despierta interés romántico.

La canción “No More Disco” explora la conexión inesperada entre dos personas marginadas que encuentran un punto de encuentro a través de la música. En contraste, “Fxxking Star” incorpora una energía más intensa, impulsada por guitarras distorsionadas, una fuerte presencia del rap y una actitud desafiante.

El cierre del álbum llega con «Long Way Long Ride», un tema introspectivo que funciona como un mensaje de motivación personal y que concluye el proyecto con un tono más reflexivo y emocional.

Presentaciones internacionales impulsan la promoción del álbum

El lanzamiento también coincide con una agenda internacional activa para el artista. YEONJUN tiene previsto participar en la GMA Summer Concert Series el 7 de agosto, convirtiéndose en el segundo solista de K-pop en formar parte del programa. Posteriormente, ofrecerá una presentación individual durante KCON LA 2026 y, al día siguiente, regresará al escenario junto a los integrantes de TOMORROW X TOGETHER para encabezar el festival.

La combinación de nuevas composiciones, una fuerte participación creativa y una estrategia de promoción internacional refuerza la posición de YEONJUN dentro del mercado global de la música. Con NO LABELS: PART 02, el artista continúa expandiendo su perfil como solista y presenta una propuesta que prioriza la exploración artística, la versatilidad musical y la constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

El nuevo mini álbum se perfila como una muestra de la evolución de YEONJUN, quien sigue apostando por desafiar las expectativas y ampliar los límites de su identidad creativa dentro de la industria musical internacional.