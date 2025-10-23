KPMG y Fieldguide reimaginan los servicios de aseguramiento impulsados por IA para ofrecer precisión, velocidad e información estratégica

Nueva York — La firma internacional KPMG LLP, especializada en servicios de auditoría, aseguramiento, impuestos y asesoría, anunció una inversión minoritaria y una colaboración estratégica con Fieldguide, empresa líder en inteligencia artificial agente (agentic AI) para servicios profesionales.

El objetivo de esta alianza es desarrollar aplicaciones de IA propietarias que fortalezcan los servicios de aseguramiento, impulsando la eficiencia, la precisión y la calidad del servicio al cliente. La inversión refuerza el compromiso de KPMG de ofrecer servicios potenciados por IA y respaldados por la experiencia humana, combinando tecnología avanzada con conocimiento especializado y supervisión profesional.

Innovación que impulsa la precisión y la velocidad

La colaboración dará lugar a la creación de agentes dinámicos e interactivos capaces de ejecutar procedimientos y análisis diseñados por los propios profesionales de auditoría. Estas herramientas permitirán acelerar los tiempos de entrega, mejorar la exactitud de los resultados y aumentar el valor ofrecido a los clientes.

Con este paso, KPMG y Fieldguide se posicionan a la vanguardia de la próxima generación de servicios profesionales, en la que la inteligencia artificial desempeña un papel clave en la obtención de información y en la entrega de resultados más eficaces.

“Our work with Fieldguide underscores KPMG’s commitment to using AI to evolve delivery while maintaining a critical focus on transparency and reliability,” dijo Thomas Mackenzie, Chief Digital Officer de Auditoría en KPMG. “This agentic solution represents a powerful combination of leading AI capabilities, delivering tangible benefits for our clients.”

Procedimientos a la velocidad de la IA

Los nuevos agentes de IA realizarán procedimientos con una velocidad y consistencia sin precedentes, generando información en tiempo real que permitirá una toma de decisiones más dinámica. Según la firma, este enfoque permitirá a los profesionales centrarse en la creación de valor y el fortalecimiento de la relación con los clientes, mientras la tecnología se encarga de las tareas de análisis y verificación.

KPMG destacó que los clientes se beneficiarán de una experiencia que combina calidad, conocimiento sectorial y colaboración fluida entre humanos y tecnología:

Calidad y rapidez: acelerar los procesos manteniendo el rigor y la excelencia que caracterizan a la firma.

Ejecución basada en conocimiento: aprovechar la experiencia de KPMG y sus mejores prácticas para ofrecer soluciones adaptadas y listas para el entorno empresarial.

Colaboración interactiva: integrar profesionales y agentes de IA para ofrecer una experiencia integral, impulsada por la inteligencia artificial y guiada por el criterio humano.

“KPMG is rapidly deploying agentic capabilities to streamline data collection and accelerate execution, putting our professionals in the driver’s seat to deliver next generation quality service,” señaló Brian Fields, líder de Transformación de Auditoría en KPMG. “Collaborating with Fieldguide is part of our strategy to build the next generation of professional services, a future where humans manage AI agents to deliver cutting edge insights and a new, differentiated experience for our clients.”

Una visión compartida sobre el futuro de los servicios profesionales

La alianza con Fieldguide también refleja una visión compartida sobre el papel de la inteligencia artificial en el trabajo profesional, centrada en complementar y potenciar las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas.

“KPMG shares our belief that AI should augment practitioners and be purpose-built for the profession,” expresó Jin Chang, CEO y cofundador de Fieldguide. “KPMG’s commitment to innovation, paired with Fieldguide’s practitioner-centric AI, represents an important step forward in shaping the future of professional services. We look forward to working together to elevate client service and audit quality.”

Expansión del ecosistema de innovación de KPMG

El anuncio se suma a otras inversiones estratégicas de KPMG en el ámbito de la inteligencia artificial, incluyendo participaciones minoritarias en startups como Ema, Wokelo y Rhino.AI, todas orientadas a fortalecer la aplicación de la IA en los servicios empresariales.

Además, la firma ha lanzado recientemente KPMG AI Assurance y KPMG AI Trust, un conjunto multidisciplinario de servicios tecnológicos respaldados por plataformas de socios estratégicos como Microsoft, ServiceNow y Cranium. Estas soluciones ayudan a los clientes a escalar sus aplicaciones de IA de forma responsable, transparente y confiable.

KPMG también continúa desarrollando KPMG Clara, su plataforma avanzada para auditorías con capacidades de inteligencia artificial, así como ampliando su portafolio de innovación mediante KPMG Ventures.

Un futuro de aseguramiento potenciado por la IA

Con esta alianza, KPMG y Fieldguide buscan redefinir el futuro de los servicios de aseguramiento y auditoría, construyendo un modelo donde la inteligencia artificial potencia las capacidades humanas y eleva los estándares de calidad y precisión.

De esta manera, ambas empresas reafirman su compromiso con la transparencia, la innovación y la excelencia en un entorno empresarial cada vez más impulsado por la tecnología.