Santiago Molano llega a Venezuela con su exitoso Taller de Parejas “Más que dos”

Caracas. – El reconocido conferencista colombiano Santiago Molano, considerado uno de los exponentes más influyentes del desarrollo humano en América Latina, arribará a Venezuela los días 25 y 26 de octubre para presentar su exitoso Taller de Parejas “Más que dos”. La cita tendrá lugar en el Hotel Pestana Caracas, bajo la organización de Producciones Villa Canario.

Molano es conocido por haber creado una nueva narrativa sobre el desarrollo humano, caracterizada por un enfoque disruptivo que desafía los modelos tradicionales del coaching y la consultoría. Su propuesta se centra en un modelo basado en el descubrimiento genuino del ser, que busca generar una transformación profunda desde el interior y no una solución temporal o superficial.

Una propuesta que rompe esquemas

El Taller “Más que dos” se presenta como una experiencia única de aprendizaje y reflexión, dirigida a quienes desean fortalecer sus vínculos personales y profesionales. En este espacio, los asistentes descubrirán qué significa realmente emparejarse y cuál es el propósito de convivir en compañía de otras personas.

A diferencia de los enfoques convencionales, Molano plantea que una relación de pareja se asemeja más a una empresa que a un cuento de hadas. La construcción de vínculos sanos, afirma, requiere compromiso, acuerdos, manejo de roles y una afinidad mental sólida que determine la estabilidad emocional y el éxito de la relación.

Durante las dos jornadas intensivas, los participantes abordarán temas como géneros y arquetipos, relaciones sanas, roles de pareja, relaciones de amor, funciones de la pareja, manejo de la sexualidad, acuerdos y compromisos, entre otros tópicos de interés.

Un impacto que trasciende fronteras

Con una trayectoria de más de 600 talleres realizados en ocho países y más de 30 mil participantes en sus programas, Santiago Molano ha logrado posicionarse como una figura destacada del crecimiento personal en la región. Su éxito internacional se debe, en parte, a su capacidad de conectar con el público desde una visión auténtica, emocional y humana.

Molano ha compartido su metodología con figuras de distintos ámbitos y continúa expandiendo su influencia en Latinoamérica. Cada presentación combina teoría, ejercicios prácticos y espacios de introspección diseñados para que las personas comprendan las dinámicas que moldean sus relaciones afectivas y sociales.

Venezuela se suma al movimiento “Más que dos”

Ahora, Venezuela se une a la lista de países que han recibido esta propuesta transformadora. Producciones Villa Canario ha gestionado el evento con el objetivo de ofrecer a los venezolanos un espacio de crecimiento emocional y fortalecimiento de los lazos humanos.

“Este taller es una oportunidad para profundizar en aspectos fundamentales que fortalecen los lazos afectivos y mejorar la calidad de vida en pareja”, comentó Johann Villafranca, CEO de la productora Villa Canario, quien ya participó en la experiencia en Colombia y, tras vivir sus resultados, decidió traerla a Caracas.

Villafranca destacó que la iniciativa busca generar un impacto positivo en las dinámicas familiares y profesionales, promoviendo un enfoque más consciente y saludable en las relaciones humanas.

Un espacio para el bienestar emocional y el liderazgo personal

El Taller de Parejas “Más que dos” está diseñado para parejas, profesionales, líderes y toda persona interesada en desarrollar habilidades relacionales y emocionales. La propuesta va más allá del ámbito sentimental: también se enfoca en cómo los principios de la afinidad mental, la comunicación y la empatía pueden aplicarse en contextos laborales y sociales.

Con esta edición en Caracas, el evento se perfila como una de las principales citas del año dentro de la agenda de bienestar y desarrollo humano en el país. Los asistentes vivirán dos días de inmersión total en un entorno de aprendizaje práctico, guiado por la experiencia y filosofía de Santiago Molano.

En tiempos en que las relaciones personales y profesionales enfrentan nuevos desafíos, la propuesta de Molano ofrece una mirada renovada sobre la manera en que las personas se conectan, colaboran y construyen vínculos duraderos.

El encuentro promete ser una experiencia transformadora para quienes buscan redescubrir el valor del amor, la conexión emocional y la convivencia consciente.