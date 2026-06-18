De Viana plantea una reforma con liderazgo privado para rescatar el sistema eléctrico venezolano

Caracas.- La crisis eléctrica venezolana no podrá resolverse manteniendo el modelo estatal centralizado que domina actualmente al sector, según afirmó el ingeniero y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José María De Viana, quien planteó una mayor participación privada como la principal alternativa para recuperar la confiabilidad del servicio y garantizar inversiones sostenibles en el tiempo.

Durante el foro “Venezuela vive a oscuras sobre un océano de petróleo y gas: ¿Cómo iluminar su futuro?”, organizado por el Grupo Ideas para Venezuela, el especialista expuso una serie de propuestas orientadas a transformar la estructura operativa del sistema eléctrico nacional y tomar como referencia experiencias implementadas en países como Perú, Colombia y Brasil.

De Viana destacó el potencial energético del país y la contradicción que representa la persistencia de fallas eléctricas en un territorio con abundantes recursos naturales.

“Venezuela es la provincia energética más rica del hemisferio occidental por sus recursos de agua, gas, petróleo, sol y viento, lo que hace aún más paradójico que sus ciudades vivan a oscuras”.

El experto señaló que la disponibilidad de energía confiable depende también de una oferta sólida de gas natural, considerado un combustible fundamental para la transición energética. A su juicio, la reducción de la producción petrolera nacional ha impactado directamente la disponibilidad de gas asociado, lo que ha contribuido al deterioro del sistema eléctrico.

Durante su intervención, sostuvo que las reformas eléctricas aplicadas en América Latina no responden a una orientación ideológica específica, sino a la necesidad de modernizar sectores estratégicos para garantizar eficiencia operativa y sostenibilidad financiera.

En ese contexto, recordó que Venezuela contó durante años con un modelo descentralizado de gestión eléctrica que, según explicó, operaba de manera eficiente antes de la centralización impulsada en 2007. De acuerdo con su análisis, la creación de un monopolio estatal integrado concentró la administración del sector bajo Corpoelec y eliminó mecanismos de gestión que anteriormente funcionaban en distintas regiones del país.

Asimismo, indicó que el proceso incluyó la incorporación de empresas privadas que participaban en el mercado eléctrico, entre ellas Electricidad de Caracas, lo que representó una reducción significativa de la participación privada dentro del sector.

Contratos de largo plazo para atraer inversión

Como alternativa, De Viana propuso transferir la operación de los activos de generación eléctrica mediante contratos de largo plazo, con períodos de entre 30 y 40 años. Según explicó, este modelo permitiría que inversionistas privados asuman la rehabilitación, operación y mantenimiento de las instalaciones, garantizando una gestión continua y responsable.

Para respaldar su planteamiento, citó el caso de Perú, país que conoció de cerca durante su trabajo con el Banco Mundial en la década de los noventa. Señaló que el mercado peruano cuenta actualmente con más de treinta generadores eléctricos que compiten entre sí y mantienen contratos directos con grandes consumidores industriales.

De acuerdo con el especialista, ese esquema permitió reducir las pérdidas de energía desde niveles superiores al 25% hasta aproximadamente 6%, además de impulsar actividades industriales vinculadas a la producción de cemento y productos metalúrgicos gracias a la disponibilidad de energía estable.

También destacó que los procesos de privatización implementados en Perú combinaron inversión privada, participación estatal y acciones reservadas para los trabajadores, generando recursos para la modernización de las empresas y fortaleciendo sus capacidades operativas.

Subsidios focalizados y sostenibilidad del sistema

Uno de los principales argumentos en contra de la apertura privada suele ser el posible aumento de las tarifas eléctricas. Sin embargo, De Viana afirmó que diversos países de la región han logrado proteger a los sectores más vulnerables mediante sistemas de subsidios focalizados sin comprometer la estabilidad financiera de las empresas del sector.

Además, señaló que Venezuela cuenta con una ventaja competitiva importante debido a la disponibilidad de gas natural en zonas cercanas a los campos petroleros, lo que podría reducir costos de generación frente a otras experiencias regionales.

Al referirse a la discusión sobre una posible reforma legal del sector eléctrico, el especialista advirtió que los cambios deben ir más allá de la reparación de equipos e infraestructura.

Como ejemplo, mencionó proyectos como la central hidroeléctrica de Tocoma y sostuvo que limitarse a contratar reparaciones sin modificar el esquema de operación podría reproducir los problemas actuales.

“Si no hay un actor privado con interés directo en generar un dividendo a partir del funcionamiento sostenido de esa planta, en poco tiempo volverán los mismos problemas”.

Asimismo, expresó preocupaciones similares respecto a los contratos de reparación de turbinas, argumentando que una vez finalizados los trabajos suele faltar claridad sobre quién asume posteriormente la operación y el mantenimiento de los equipos.

En ese sentido, advirtió que, sin un responsable directo con incentivos para garantizar el funcionamiento continuo de las instalaciones, “el país volverá a enfrentar las mismas fallas en poco tiempo”.

De allí su conclusión sobre la necesidad de transformar el modelo de gestión: “No basta con reparar, hace falta un doliente que opere, mantenga y responda por el servicio a largo plazo”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Ideas para Venezuela, Elías Matta, afirmó que la recuperación del sistema eléctrico requiere una arquitectura institucional sólida que incluya un ente regulador autónomo, un mercado eléctrico mayorista y mecanismos de arbitraje internacional que brinden seguridad jurídica a los inversionistas interesados en participar en la modernización del sector energético nacional.