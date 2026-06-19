José María De Viana propone mayor participación privada para recuperar el sistema eléctrico venezolano

CARACAS.– La recuperación del sistema eléctrico venezolano pasa por una transformación profunda de su modelo de gestión y por la incorporación de una participación más amplia del sector privado en la generación, transmisión y distribución de energía, según afirmó el ingeniero y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José María De Viana, durante el foro “Venezuela vive a oscuras sobre un océano de petróleo y gas: ¿Cómo iluminar su futuro?”.

El evento, organizado por el Grupo Ideas para Venezuela y coordinado por el ingeniero y exdiputado Elías Matta, reunió a especialistas para analizar alternativas destinadas a enfrentar los desafíos que atraviesa el sistema eléctrico nacional.

Durante su exposición, De Viana aseguró que la crisis energética del país no podrá resolverse manteniendo el esquema estatal centralizado que, a su juicio, ha contribuido al deterioro del servicio durante los últimos años. El experto sostuvo que experiencias desarrolladas en países como Perú, Colombia y Brasil muestran que la participación privada puede contribuir a mejorar la eficiencia operativa, atraer inversiones y garantizar una mayor estabilidad en el suministro eléctrico.

En ese contexto, destacó el potencial energético venezolano y señaló que “Venezuela es la provincia energética más rica del hemisferio occidental por sus recursos de agua, gas, petróleo, sol y viento, lo que hace aún más paradójico que sus ciudades vivan a oscuras”.

El académico explicó que uno de los elementos fundamentales para lograr un sistema eléctrico estable es garantizar un suministro adecuado de gas natural. Indicó que la disminución de la producción petrolera nacional también ha reducido la disponibilidad de gas asociado, una situación que, según afirmó, ha contribuido a agravar las dificultades del sector.

Modelos regionales como referencia

De Viana señaló que las reformas aplicadas en distintos países de América Latina han demostrado que la modernización del sistema eléctrico no responde a posiciones ideológicas, sino a necesidades técnicas y económicas. Recordó que modelos de apertura y competencia han sido impulsados por gobiernos de distintas corrientes políticas a lo largo de las últimas décadas.

Asimismo, destacó que antes de la centralización impulsada en 2007, Venezuela contaba con un sistema descentralizado en el que operaban empresas regionales y privadas que desempeñaban funciones de generación y distribución eléctrica. Según indicó, ese modelo fue reemplazado por un esquema de monopolio estatal integrado bajo Corpoelec.

El especialista recordó que el proceso incluyó tanto la integración de compañías públicas regionales como la incorporación de empresas privadas que operaban en el sector. Entre ellas mencionó a Enelven, en el estado Zulia, y a la Electricidad de Caracas.

Propuesta de contratos de largo plazo

Como parte de sus planteamientos, De Viana propuso transferir la operación de los activos de generación eléctrica al sector privado mediante contratos de largo plazo, con vigencias de entre 30 y 40 años.

A su juicio, este mecanismo permitiría a los inversionistas asumir la rehabilitación, operación y mantenimiento de las instalaciones, garantizando su funcionamiento sostenible en el tiempo y reduciendo la dependencia de reparaciones puntuales.

El experto citó el caso peruano como una experiencia exitosa de transformación del sector. Explicó que actualmente Perú cuenta con más de treinta empresas generadoras que compiten entre sí y pueden establecer contratos directos con grandes consumidores industriales. Según señaló, esta estructura ha contribuido a reducir significativamente las pérdidas de energía y a fortalecer la competitividad industrial del país.

También destacó que los procesos de privatización desarrollados en Perú combinaron inversión privada, participación estatal y esquemas de propiedad accionaria para trabajadores, permitiendo la incorporación de nuevas tecnologías y mejores capacidades de gestión.

Subsidios focalizados y rol de la industria

Durante su intervención, De Viana sostuvo que los temores relacionados con posibles aumentos tarifarios para los sectores de menores ingresos pueden ser atendidos mediante sistemas de subsidios focalizados, utilizados desde hace décadas en diversos países de la región.

Añadió que la gran industria podría convertirse en uno de los principales soportes financieros de una eventual reforma eléctrica venezolana, debido al peso que tienen sectores como la minería, el petróleo y el gas dentro de la economía nacional.

El especialista también destacó la ventaja competitiva que representa para Venezuela la disponibilidad de gas natural de bajo costo, especialmente en comparación con otros países que han debido desarrollar grandes proyectos de infraestructura para garantizar el suministro energético.

Llamado a una transformación estructural

En la parte final de su exposición, De Viana advirtió que la reforma legal actualmente en discusión podría resultar insuficiente si se limita únicamente a la contratación de reparaciones específicas sin modificar el esquema de operación y responsabilidad sobre los activos.

Al referirse al caso de la central hidroeléctrica Tocoma, afirmó: “Si no hay un actor privado con interés directo en generar un dividendo a partir del funcionamiento sostenido de esa planta, en poco tiempo volverán los mismos problemas”.

Asimismo, señaló que una situación similar podría presentarse en proyectos de rehabilitación de turbinas si no existe una estructura que garantice su mantenimiento continuo una vez culminadas las reparaciones.

En ese sentido, advirtió que, sin un responsable permanente comprometido con la operación de largo plazo, “el país volverá a enfrentar las mismas fallas en poco tiempo”. Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia una reforma integral del modelo de gestión. “No basta con reparar, hace falta un doliente que opere, mantenga y responda por el servicio a largo plazo”.

Por su parte, Elías Matta destacó que las propuestas presentadas durante el foro coinciden con la línea de trabajo impulsada por el Grupo Ideas para Venezuela en materia energética. El experto subrayó que cualquier reforma deberá estar acompañada por una institucionalidad sólida, incluyendo un ente regulador autónomo, un mercado eléctrico mayorista y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las inversiones necesarias para la recuperación del servicio eléctrico nacional.