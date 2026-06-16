UNIMET renueva su oferta de postgrados con programas diseñados junto a más de 140 líderes empresariales

La Universidad Metropolitana (UNIMET) presentó una nueva oferta académica de postgrado compuesta por 14 programas orientados a sectores estratégicos para el desarrollo económico y empresarial del país. La propuesta incluye ocho maestrías y seis especializaciones en modalidad híbrida, desarrolladas tras un proceso de consulta y validación con más de 140 representantes del sector productivo venezolano.

La iniciativa busca fortalecer la formación de profesionales en áreas clave como energía, tecnología, finanzas, gerencia y derecho corporativo, en un contexto marcado por la transformación digital, la evolución de los modelos de negocio y los desafíos económicos que enfrenta Venezuela.

“Nueva oferta de postgrados de la UNIMET incorpora la visión de más de 140 líderes empresariales”, destacó la universidad durante el anuncio oficial realizado en Caracas.

La Universidad Metropolitana explicó que el proceso de construcción de los programas se desarrolló a partir de mesas de trabajo, consultas y validaciones con empresarios, ejecutivos y especialistas de distintos sectores económicos del país, con el objetivo de alinear los contenidos académicos con las competencias que actualmente demanda el entorno corporativo.

“La Universidad Metropolitana presenta 14 programas de postgrado en áreas estratégicas como energía, tecnología, finanzas y derecho corporativo, en formato híbrido para formar a los profesionales que Venezuela necesita”, indicó la institución en la presentación de la nueva oferta académica.

Formación adaptada a las nuevas dinámicas del mercado

El nuevo esquema académico contempla una modalidad híbrida que combinará actividades presenciales y virtuales, una tendencia que ha ganado terreno en el sector educativo y corporativo durante los últimos años.

Según la UNIMET, este formato permitirá ampliar el acceso a programas de formación avanzada y facilitar la participación de profesionales que actualmente se encuentran activos en el mercado laboral.

La universidad señaló además que las áreas seleccionadas responden a sectores considerados prioritarios para la recuperación y modernización de la economía venezolana, especialmente en industrias vinculadas con innovación, transformación tecnológica y gestión empresarial.

En el acto de presentación participaron María Isabel Guinand, rectora de la UNIMET; Natalia Castañón, vicerrectora académica; y los decanos Luis Oliveros y Guillermo T. Aveledo, quienes ofrecieron detalles sobre el enfoque de los nuevos programas y la visión institucional en materia de formación de talento.

La institución sostuvo que el fortalecimiento de los programas de cuarto nivel forma parte de una estrategia orientada a consolidar vínculos más estrechos entre la academia y el sector privado venezolano.

Vinculación entre universidad y sector productivo

Especialistas en educación superior han señalado en distintas oportunidades la importancia de adaptar la formación profesional a las necesidades reales de las empresas y organizaciones, especialmente en mercados en constante cambio.

En ese sentido, la UNIMET afirmó que la participación de líderes empresariales en el diseño curricular busca reducir la brecha entre la preparación académica y las competencias requeridas en el entorno laboral actual.

“A partir de un proceso de consulta y validación con más de 140 líderes del sector productivo venezolano, la Universidad Metropolitana (UNIMET) renovó su oferta de postgrado con ocho maestrías y seis especializaciones, diseñadas para formar profesionales capaces de liderar la transformación de las organizaciones y contribuir al desarrollo del país”, señaló la universidad.

Con esta actualización, la institución busca posicionarse como un actor relevante en la formación de capital humano especializado y alineado con las exigencias del entorno empresarial venezolano.

La nueva oferta académica estará enfocada en profesionales interesados en ampliar capacidades de liderazgo, innovación y gestión estratégica en sectores considerados fundamentales para el crecimiento económico y la competitividad de las organizaciones en Venezuela.