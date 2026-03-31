Grisi se viste de verde y lanza campaña “Be Natural” para respaldar a la Selección de México

Ciudad de México.– En un contexto de creciente activación comercial alrededor del deporte y de cara a próximos compromisos internacionales, Grupo Grisi anunció el lanzamiento de su nueva campaña de comunicación “Be Natural”, una iniciativa que busca capitalizar su rol como patrocinador oficial de la Mexico national football team y fortalecer su posicionamiento como marca vinculada al bienestar integral.

La estrategia apunta a conectar emocionalmente con los aficionados mediante una narrativa que resalta la autenticidad, el orgullo nacional y la disciplina, valores alineados tanto con el desempeño deportivo como con el cuidado personal. La campaña invita a los mexicanos a expresar su apoyo de forma natural y sin filtros, en una apuesta por integrar la identidad de una marca con más de 160 años de historia con la pasión que genera el fútbol.

El despliegue creativo de “Be natural with Grisi” se enfoca en mostrar experiencias cotidianas que rodean al deporte, más allá de los momentos en la cancha. Desde rutinas de higiene después del entrenamiento hasta celebraciones tras jugadas decisivas, la marca busca posicionar sus productos como parte del día a día de las familias mexicanas, reforzando su presencia en escenarios domésticos y emocionales.

Para la compañía, este patrocinio representa una evolución de su estrategia de marketing hacia un enfoque más integral. La alianza con la selección nacional no solo implica visibilidad de marca, sino también una plataforma para promover hábitos de bienestar y equilibrio. En este sentido, la narrativa corporativa se construye sobre la idea de que el rendimiento deportivo y el cuidado personal son elementos complementarios.

“In Grisi, our history has run parallel to that of Mexico for more than a century and a half. Being sponsors of the National Team is a natural evolution of our mission: to take care of what we want most. We work so that every Mexican feels that, by using our products, they carry the trust and pride of a national brand.” He affirmed Alejandro Grisi, al destacar la relevancia estratégica de esta alianza.

En paralelo, la campaña contempla una fuerte presencia en ecosistemas digitales, reconociendo el papel de las redes sociales como canal clave para amplificar el orgullo deportivo en tiempo real. La compañía ha incorporado colaboraciones con figuras del fútbol como Guillermo Ochoa, Marcel Ruiz y Javier Aguirre, con el objetivo de transmitir mensajes de disciplina, constancia y cuidado personal a audiencias más jóvenes.

Desde el área de marketing, la empresa subraya que el enfoque va más allá de lo aspiracional para centrarse en la autenticidad como eje de comunicación. La campaña busca reflejar emociones genuinas asociadas al fútbol, al tiempo que refuerza la calidad y tradición de la marca en el mercado.

“We are looking for a narrative that inspires from authenticity. Sport allows us to demonstrate that well-being is integral: from physical preparation on the court to the daily care ritual at home. This campaign celebrates those natural emotions that only football provokes, backed by the quality that characterizes us. Not only do we support a team, we accompany a nation in its quest for excellence.” Señaló Ayumi Kamata.

Como parte de su hoja de ruta comercial, Grupo Grisi también adelantó el lanzamiento de nuevas campañas para sus líneas Grisi Men y Folcress, que incluirán la participación de referentes actuales del combinado nacional como Orbelín Pineda, Alexis Vega y Luis Malagón, así como la presencia de Duilio Davino como figura emblemática.

Con esta iniciativa, la empresa busca consolidar su vínculo con el deporte como vehículo de posicionamiento y reforzar su competitividad en el sector de cuidado personal, en un entorno donde las marcas apuestan cada vez más por estrategias que integran propósito, identidad y cercanía con el consumidor.