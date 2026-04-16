Ricitos de Oro apuesta por la conexión familiar y la innovación digital con su edición especial “Juguemos juntos”

Ciudad de México.– En un contexto marcado por la creciente expectativa ante uno de los eventos deportivos de mayor audiencia global, la marca Ricitos de Oro, perteneciente a Grupo Grisi, presentó una nueva estrategia comercial que busca capitalizar la pasión futbolera mediante una edición especial de sus productos infantiles.

Bajo el concepto “Juguemos juntos”, la compañía introduce al mercado una versión limitada de sus líneas Shampoo Ricitos de Oro Manzanilla y Shampoo Ricitos de Oro Biopure, integrando elementos lúdicos y digitales con el objetivo de fortalecer el vínculo familiar y ampliar su posicionamiento en el segmento de cuidado infantil.

La iniciativa responde a una tendencia creciente en la industria de consumo masivo: la incorporación de experiencias interactivas y narrativas emocionales en productos cotidianos. En este caso, la marca adapta su tradicional sonaja, transformándola en un balón, con lo que conecta el cuidado personal de los niños con la identidad deportiva que permea en millones de hogares.

La campaña también se alinea con el patrocinio que mantiene Grupo Grisi con la Selección Nacional de México, lo que refuerza la asociación entre la marca y los valores de identidad, pertenencia y orgullo nacional.

“A través de esta nueva estrategia de comunicación, buscamos transformar la rutina diaria del baño en un espacio de conexión y alegría, demostrando que la pasión por el balón nace desde los primeros años de vida y que lo más importante es que en familia juguemos juntos”, comparte Mónica Chavarría, Gerente Grouper Baby & Kids de Grisi.

Desde una perspectiva de negocio, la propuesta no solo apunta al consumidor final, sino que también fortalece la presencia de la marca en puntos de venta clave, apoyándose en una estrategia de comunicación multicanal que incluye televisión, medios digitales y publicidad exterior.

Experiencia digital y diferenciación en el mercado infantil

Uno de los componentes más relevantes de la campaña es su enfoque en la experiencia digital. A través de un código QR integrado en los envases, los consumidores pueden acceder a una plataforma interactiva donde el personaje Osito RO cobra vida mediante realidad aumentada, ejecutando una jugada de fútbol en formato animado.

Adicionalmente, la marca ha extendido la activación a redes sociales, permitiendo a los usuarios interactuar con efectos digitales en TikTok, una plataforma clave para ampliar el alcance entre audiencias jóvenes y familias digitalmente activas.

Este ecosistema interactivo refleja una evolución en la forma en que las marcas de cuidado personal buscan conectar con sus consumidores, pasando de un enfoque funcional a uno experiencial, donde el producto se convierte en un punto de entrada a contenidos y dinámicas digitales.

Portafolio enfocado en necesidades específicas

Más allá del componente promocional, Ricitos de Oro mantiene su enfoque en la especialización del cuidado capilar infantil, un segmento que exige formulaciones adaptadas a la sensibilidad del cuero cabelludo en edades tempranas.

La edición especial incluye dos variantes diseñadas para diferentes necesidades. El Shampoo Ricitos de Oro Manzanilla incorpora extracto de flor de manzanilla y está orientado al cabello delicado, contribuyendo al mantenimiento del tono natural y el brillo visible, con una fórmula sin lágrimas e hipoalergénica.

Por su parte, el Shampoo Ricitos de Oro Biopure está elaborado con extracto de uva verde orgánica, enfocado en cuero cabelludo seco y sensible, con beneficios asociados al fortalecimiento del cabello, manteniendo también características hipoalergénicas y una fórmula suave.

Distribución y alcance comercial

En términos de comercialización, los productos ya están disponibles en una amplia red de distribución que incluye cadenas como Walmart, Soriana, Chedraui, City Fresko, HEB, Mercadolibre, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides, lo que garantiza una cobertura nacional significativa.

La estrategia de lanzamiento, respaldada por una fuerte presencia en medios y activaciones digitales, busca asegurar una alta recordación de marca durante toda la temporada, al tiempo que impulsa la rotación en anaqueles.

Con esta iniciativa, Grupo Grisi refuerza su posicionamiento en el mercado de cuidado infantil, apostando por la innovación en la experiencia del consumidor y la integración de elementos culturales como el fútbol para generar valor emocional y comercial en un entorno cada vez más competitivo.