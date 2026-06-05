Nora Bracho advierte que la crisis eléctrica en Zulia frena la producción y agrava el impacto social

Maracaibo.- La crisis del sistema eléctrico en el estado Zulia volvió a ocupar el centro del debate político y económico nacional luego de que la diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad, Nora Bracho, confirmara la entrega formal del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico ante el Parlamento venezolano.

La dirigente aseguró que la propuesta busca abrir una revisión urgente del marco legal para enfrentar las fallas estructurales del servicio, en medio de prolongados cortes eléctricos que afectan tanto a los hogares como a la actividad productiva regional.

Durante una entrevista concedida al programa A Punto con Juan Carlos Fernández, Bracho afirmó que la situación energética representa uno de los principales obstáculos para la recuperación económica del occidente del país y sostuvo que las modificaciones legislativas deben enfocarse en aliviar las condiciones de vida de la población.

“Consideramos que este tema es vital para Venezuela y el Zulia; no puede haber producción económica, reactivación petrolera ni calidad de vida sin electricidad. En el Zulia padecemos calamidades diarias de 5, 6 y hasta 8 horas sin luz y sin ningún tipo de aviso”, expresó la parlamentaria.

Las declaraciones se producen en un contexto de persistentes interrupciones del servicio eléctrico en distintos municipios zulianos, una situación que sectores empresariales y comerciales han señalado como uno de los factores que limita la operatividad de industrias, comercios y pequeños emprendimientos.

Impacto sobre la actividad económica y los hogares

La crisis eléctrica en Zulia ha mantenido presión sobre la economía regional durante los últimos años, especialmente en áreas vinculadas al comercio, servicios y producción petrolera. Empresarios locales han advertido que los apagones elevan costos operativos debido al uso de plantas eléctricas, combustible y equipos de respaldo.

Bracho insistió en que el deterioro del sistema no solo afecta la productividad, sino también la dinámica cotidiana de las familias zulianas. En ese sentido, describió el impacto que los cortes eléctricos generan sobre estudiantes y trabajadores que deben reorganizar sus rutinas ante la incertidumbre del servicio.

“Los muchachos se la pasan cayéndose de sueño por culpa de los apagones”, denunció la dirigente política al referirse al agotamiento que enfrentan muchos hogares por las interrupciones nocturnas de electricidad.

La diputada indicó además que dirigentes y militantes de UNT han mantenido recorridos en comunidades de la región para recopilar reportes ciudadanos relacionados con el deterioro de los servicios públicos. Según explicó, las fallas eléctricas continúan apareciendo entre las principales preocupaciones planteadas por los habitantes.

Propuesta de descentralización y recuperación termoeléctrica

Durante la entrevista, Bracho recordó las propuestas impulsadas anteriormente por el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, orientadas a promover mecanismos de descentralización administrativa y acceso a financiamiento internacional para recuperar la infraestructura termoeléctrica del estado.

La parlamentaria sostuvo que la modernización del sistema requiere inversiones sostenidas y esquemas de gestión que permitan atender las necesidades técnicas de generación y distribución eléctrica en la región.

“La gente lo que quiere es comer bien y tener servicios públicos decentes. Todo el esfuerzo político y parlamentario tiene que derivar en resolver la realidad del venezolano”, afirmó.

Analistas regionales han señalado que la recuperación del sistema eléctrico venezolano demandaría importantes recursos financieros y mantenimiento especializado, especialmente en estados con alta demanda energética como Zulia, donde convergen actividades petroleras, industriales y comerciales.

UNT insiste en priorizar la atención de la crisis

Bracho aseguró que la organización política mantiene presencia activa en distintas comunidades del estado mientras continúa el debate sobre la reforma legal. Según dijo, la prioridad del partido se centra en acompañar a los ciudadanos frente a las dificultades derivadas de la crisis de servicios públicos.

La dirigente también destacó que la situación eléctrica debe ser abordada como un asunto de interés nacional debido a su impacto sobre la economía y la calidad de vida de la población.

«Nuestra ‘maquinaria azul’ está conformada por hombres y mujeres de carne y hueso a quienes les duele todo lo que viene padeciendo el pueblo. Nos estamos fortaleciendo y preparándonos con todo para lo que viene con la mirada puesta en el futuro”, concluyó.