HONOR anuncia en MWC Barcelona 2026 su apuesta por la IA y la robótica en medio de fuerte expansión en Latinoamérica

San José / Barcelona. El fabricante tecnológico HONOR anunció su evento global de lanzamiento en el marco del Mobile World Congress Barcelona 2026, donde revelará nuevos dispositivos estratégicos y mostrará avances en su visión de integración entre inteligencia artificial, robótica y electrónica de consumo.

La compañía confirmó que el evento se realizará el 1 de marzo de 2026, entre las 13:00 y 14:00 CET, en el Palau de Congressos de Barcelona, como parte de su keynote principal dentro del mayor congreso mundial de la industria móvil.

El anuncio incluye la presentación del esperado HONOR Robot Phone, un dispositivo que busca adelantar el papel de la inteligencia artificial en la próxima generación de teléfonos inteligentes. Aunque la empresa no reveló especificaciones técnicas, indicó que ofrecerá “un adelanto exclusivo de sus posibilidades”.

El lanzamiento también incluirá el HONOR Magic V6, su nuevo teléfono plegable insignia, que según la compañía contará con mayor durabilidad, batería ampliada y un diseño más delgado, en línea con la creciente competencia global en el segmento premium.

Además, HONOR presentará la HONOR MagicPad 4, dirigida al mercado de productividad móvil, y la HONOR MagicBook Pro 14, su nueva laptop enfocada en usuarios profesionales.

Estrategia centrada en inteligencia artificial y robótica

El evento forma parte de la evolución estratégica iniciada el año pasado con la introducción del HONOR ALPHA PLAN durante la edición 2025 del congreso.

Según la empresa, el lanzamiento de este año estará enfocado en mostrar avances en su visión de largo plazo, que apunta a una integración más profunda entre humanos y máquinas mediante inteligencia artificial avanzada.

Esta estrategia refleja el cambio en el enfoque competitivo del sector tecnológico global, donde los fabricantes buscan diferenciarse mediante capacidades de IA, automatización y nuevas experiencias de usuario.

Los asistentes al evento también podrán visitar el stand corporativo de HONOR en el Stand 3H10, Hall 3, donde la empresa exhibirá sus innovaciones y dispositivos más recientes.

Crecimiento acelerado en Latinoamérica fortalece su posición

El anuncio se produce en un contexto de fuerte expansión regional de la compañía, especialmente en América Latina, donde el mercado de teléfonos inteligentes sigue siendo altamente competitivo y sensible al precio.

Según datos de la firma de análisis Omdia, HONOR alcanzó la cuarta posición regional como fabricante de más rápido crecimiento en los últimos tres años, con cifras que reflejan una aceleración significativa.

La consultora señaló que la empresa registró una expansión del 48% en 2025, alcanzando un récord de 11,8 millones de unidades enviadas, consolidando su presencia en la región.

Omdia también destacó que HONOR se mantiene como uno de los pocos fabricantes con crecimiento trimestral sostenido desde el primer trimestre de 2024, un indicador clave en una industria marcada por ciclos de desaceleración y alta competencia.

Implicaciones para el mercado latinoamericano

El crecimiento de HONOR en América Latina tiene implicaciones relevantes para mercados como Venezuela, donde los consumidores han incrementado la demanda de dispositivos con mayor capacidad tecnológica y precios competitivos.

La estrategia de la empresa, centrada en innovación y expansión, se produce en medio de un mercado global dominado por grandes fabricantes asiáticos, que compiten agresivamente por participación en mercados emergentes.

El lanzamiento del Robot Phone y su nueva línea de productos podría fortalecer aún más su posicionamiento, especialmente si logra trasladar las capacidades de inteligencia artificial a dispositivos accesibles para el consumidor masivo.

Un evento clave para su posicionamiento global

El Mobile World Congress de Barcelona es considerado el principal escenario global para anuncios estratégicos de la industria móvil, y el evento de HONOR será observado de cerca por competidores, operadores y analistas.

La compañía busca utilizar esta plataforma para consolidar su imagen como innovador tecnológico y acelerar su expansión internacional.

El resultado de este lanzamiento podría influir en su competitividad en América Latina durante los próximos años, en un contexto donde la inteligencia artificial comienza a redefinir el futuro de los dispositivos personales.