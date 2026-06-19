Extreme Gore Productions y Horda Oriente impulsan la escena underground con “Puerto Infernal” en Puerto La Cruz

PUERTO LA CRUZ.– La escena musical alternativa venezolana continúa fortaleciendo su agenda de eventos internacionales con la llegada de “Puerto Infernal”, un espectáculo que formará parte de la gira nacional “Evil Death Over Venezuela”. La presentación reunirá a las agrupaciones colombianas Saturnal Necropolis y Ruido Estridente el próximo 10 de julio de 2026 en los espacios de The Office, en una producción conjunta entre Extreme Gore Productions y Horda Oriente.

El evento representa una nueva apuesta por parte de los organizadores para consolidar la presencia de propuestas internacionales dentro del circuito underground venezolano. La iniciativa llega después del impacto generado por la visita de la banda española Avulsed el año pasado, una presentación que logró captar la atención de seguidores del género en distintas regiones del país.

En esta ocasión, la gira recorrerá varias ciudades de Venezuela con el objetivo de acercar al público local a algunas de las propuestas emergentes más activas de la escena extrema colombiana. El recorrido incluirá presentaciones en el occidente, centro y oriente del territorio nacional, fortaleciendo los vínculos culturales entre ambos países y ampliando la oferta de entretenimiento para los seguidores del metal.

La cita en Puerto La Cruz, denominada “Puerto Infernal”, ofrecerá una experiencia enfocada en sonidos extremos y una puesta en escena diseñada para los aficionados al género. El cartel internacional estará encabezado por Saturnal Necropolis, agrupación originaria de Medellín que ha ganado reconocimiento dentro de los circuitos especializados gracias a una propuesta inspirada en las raíces clásicas del Death Metal.

Fundada en 2023, la banda aprovechará su visita a Venezuela para promocionar los temas incluidos en “Nuclear Solitude” (2023), su EP debut. La producción ha logrado distribución internacional en formato físico y ha contribuido a posicionar a la agrupación dentro de la nueva generación de exponentes del género en Colombia.

El programa también contará con la participación de Ruido Estridente, banda procedente de Marinilla que desarrolla una propuesta centrada en el Black/Thrash Metal. Desde su creación en 2021, el grupo ha trabajado en la construcción de una identidad musical caracterizada por composiciones rápidas y una temática enfocada en la oscuridad, la muerte y la crítica social.

Durante su presentación en Puerto La Cruz, la agrupación interpretará material perteneciente a sus producciones “Vestigios Sepulcrales” (2024) y “El Demonio Es El Humano” (2025), trabajos que han contribuido a consolidar su presencia dentro de la escena extrema de su país.

La organización informó que la preventa de entradas ya se encuentra disponible con un costo de 15 dólares. Los asistentes interesados pueden adquirir sus boletos anticipadamente y solicitar información adicional a través del número telefónico 0414.807.72.29. El día del evento, las entradas tendrán un valor de 20 dólares.

La presentación se realizará en The Office, ubicado en el Centro Comercial Rivera Real, en Nueva Barcelona, estado Anzoátegui. Las puertas abrirán a las 8:00 de la noche para recibir a los asistentes de la región oriental y de otras zonas del país que planean asistir a la actividad.

Como parte de las iniciativas para incentivar la participación del público, los organizadores anunciaron la realización de sorteos especiales durante la jornada. Entre los premios destacan dos entradas para el festival Oriente Extremo en su edición de Anaco, una franela oficial y diversos artículos promocionales relacionados con las agrupaciones participantes, incluyendo discos y mercancía exclusiva.

La realización de “Puerto Infernal” cuenta además con el respaldo de varias empresas y aliados comerciales de distintos sectores económicos. Entre ellos figuran 1000 Tornillos Tablero Ayala, FP, Doctor House, Automercado Jumbo Tigre C.A., Nostradamus Barber Shop, Cayena Cosmetic’s, Víveres DM, Metal Imperio, Live Rock Radio Podcast, Nash Frau INK, Oriente Extremo Production y Cresta Metalica Producciones.

Con esta nueva producción, Extreme Gore Productions y Horda Oriente buscan continuar fortaleciendo la programación cultural alternativa en Venezuela y ofrecer una plataforma para la difusión de agrupaciones internacionales, contribuyendo al crecimiento sostenido de una comunidad musical que mantiene una presencia activa dentro del panorama cultural venezolano.