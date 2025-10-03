Hormi-Block celebra 45 años de innovación y se transforma hacia la nube con Command Alkon

Bogotá — La compañía argentina Hormi-Block, reconocida por sus soluciones de hormigón premezclado, celebra 45 años de historia y reafirma su liderazgo en el sector al anunciar una transformación digital integral hacia la nube. La iniciativa se desarrolla junto a su socio estratégico Command Alkon, proveedor global de software y tecnología para la industria de materiales de construcción.

Una trayectoria marcada por la modernización

Desde su fundación en 1980, Hormi-Block ha buscado mantenerse a la vanguardia en innovación y eficiencia dentro de la industria del hormigón premezclado. A lo largo de cuatro décadas, la empresa ha priorizado la modernización de sus operaciones y la entrega de soluciones de alta calidad para sus clientes.

En este recorrido, la alianza con Command Alkon ha sido clave. Gracias a la tecnología de esta firma internacional, Hormi-Block ha logrado simplificar procesos, mejorar la visibilidad de sus operaciones y potenciar su productividad.

La nube como apuesta estratégica

Con motivo de su 45° aniversario, Hormi-Block inicia un nuevo capítulo en su historia: la migración de toda su infraestructura tecnológica a la nube. Se trata de un paso decisivo que busca responder a las crecientes exigencias del mercado y posicionar a la empresa de manera competitiva en un entorno cada vez más digitalizado.

“Reaching 45 years is a tremendous milestone for us, and we are proud to celebrate this anniversary by embracing the future of technology,” expresó Germán Siciliano, Technology Manager en Hormi-Block. “Command Alkon has been with us every step of the way, and their cloud-based solutions are enabling us to improve collaboration, gain real-time insights, and ensure that we continue to deliver exceptional value to our customers.”

La implementación de estas soluciones en la nube ya está en marcha y permitirá una conectividad fluida entre todas las operaciones de la compañía. Además, constituye un pilar esencial dentro de una estrategia de transformación digital a largo plazo, orientada a maximizar la productividad y preparar la empresa para los desafíos futuros.

Una alianza consolidada en el tiempo

La relación entre Hormi-Block y Command Alkon se ha extendido por más de cuatro décadas, lo que convierte esta alianza en un ejemplo de cooperación duradera en el sector. Ambas compañías destacan que la confianza mutua y la innovación tecnológica han sido factores determinantes en el éxito conjunto.

“Command Alkon is honored to celebrate this milestone alongside Hormi-Block,” señaló Leo Marthe, Vice President of International Sales. “Our 45-year partnership demonstrates the strength of collaboration and the power of innovation. We look forward to supporting Hormi-Block as they harness the full potential of cloud technology to drive operational excellence.”

Estas declaraciones reflejan la visión compartida de ambas organizaciones: promover la eficiencia, la digitalización y la innovación como motores de crecimiento en la industria de la construcción.

Mirada hacia el futuro

Más allá de la celebración del aniversario, Hormi-Block proyecta un futuro en el que la sostenibilidad y la innovación seguirán siendo ejes centrales de su estrategia. La compañía busca afianzar su posición en el mercado del hormigón premezclado, incorporando tecnologías que permitan procesos más ágiles, seguros y respetuosos con el medioambiente.

La adopción de soluciones en la nube es más que un avance tecnológico: representa un compromiso de largo plazo con la competitividad, la eficiencia y la satisfacción de sus clientes. Respaldada por 45 años de experiencia y una alianza sólida con Command Alkon, Hormi-Block inicia una nueva etapa de transformación digital que promete marcar un precedente en la región.