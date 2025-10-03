Newsmatics celebra 30 años de innovación en distribución de noticias con sorteo especial

Caracas – La empresa tecnológica Newsmatics, reconocida por ser pionera en la distribución digital de noticias y comunicados de prensa, alcanzó un nuevo hito al celebrar sus tres décadas de existencia. Para conmemorar el aniversario, la compañía lanzó una campaña internacional que incluye el sorteo de 30 comunicados gratuitos en 30 días a través de su plataforma insignia, EIN Presswire.

De una pequeña oficina a un referente mundial

La historia de Newsmatics comenzó en 1995 en una modesta oficina en Praga, República Checa. Lo que en ese momento parecía un proyecto emergente pronto se transformó en un modelo innovador de comunicación global. Hoy, la compañía cuenta con oficinas en Washington D.C. y Dublín, Irlanda, consolidándose como una de las principales referencias en servicios de distribución de noticias en línea.

El crecimiento de la firma ha sido impulsado por su visión de que la tecnología podía redefinir la manera en que se consumen las noticias. Su fundador y actual director ejecutivo, David Rothstein, lo resume con estas palabras: “What began in 1995 with determination and a belief in better technology for news is still thriving today—proof that innovation guided by passion can endure across generations.”

Innovaciones que marcaron época

Los productos iniciales, EIN News y EIN Presswire, marcaron el camino hacia un portafolio cada vez más sofisticado. Desde sus primeros años, Newsmatics se destacó por adelantarse a las tendencias del mercado digital.

En 1995, cuando muchos medios todavía no habían dado el salto a internet, EIN News ya transmitía reportes desde Europa Central y del Este. Dos años después, su cobertura se había expandido a China y al resto del mundo. Además, ofrecía a su audiencia videos noticiosos diarios en línea, mucho antes de que el formato de video corto se popularizara con redes sociales como TikTok.

Un hecho particularmente relevante ocurrió en 1998, cuando EIN organizó la primera entrevista en línea con el Dalai Lama, demostrando el potencial de internet para conectar líderes mundiales con audiencias globales.

EIN Presswire: democratización de los comunicados

El servicio EIN Presswire nació como respuesta a las solicitudes de clientes que buscaban mayor visibilidad en internet. Con el tiempo, se consolidó como una plataforma esencial para pequeñas y medianas empresas que necesitaban difundir sus mensajes a bajo costo, de manera eficaz y con alcance global.

Hoy, miles de clientes en todo el mundo utilizan sus servicios. La plataforma se ha adaptado a la era de la inteligencia artificial con la misión de mantener el acceso a la distribución de comunicados como un recurso asequible y efectivo.

Un portafolio diversificado y global

Newsmatics ha diversificado su oferta en respuesta a los cambios del ecosistema mediático. Actualmente emplea a 72 profesionales que trabajan de forma remota en siete países, lo que subraya su carácter descentralizado y flexible.

Entre sus principales productos destacan:

Perspectify , una herramienta digital que analiza cientos de millones de artículos para identificar sesgos mediáticos y tendencias narrativas.

Affinity Group Publishing , una red global de más de 3.900 publicaciones que amplifica la visibilidad de los comunicados de sus clientes.

Newsmatics Data Studio, una nueva suite de herramientas basadas en inteligencia artificial que permitirá generar, analizar, perfeccionar y traducir textos automáticamente.

Una celebración abierta al público

Como parte de la conmemoración de su aniversario número 30, Newsmatics anunció que EIN Presswire regalará 30 comunicados gratuitos en 30 días. Los interesados deberán seguir la cuenta oficial en Instagram, donde se publicarán los detalles del concurso. Además, la compañía compartirá una serie de resúmenes con los momentos más importantes de cada año desde su fundación.

De igual forma, Newsmatics invita a sus audiencias a suscribirse a su boletín en Substack para acceder a contenido exclusivo y mantenerse al tanto de sus próximas iniciativas.

Perspectivas a futuro

La trayectoria de Newsmatics es un ejemplo de cómo una visión innovadora puede mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Desde sus inicios en Europa del Este hasta su consolidación como líder en distribución de noticias, la compañía ha demostrado que la innovación constante es clave para sostenerse en un mercado altamente competitivo.

Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, la empresa se proyecta como un actor estratégico para la comunicación corporativa global, con herramientas que buscan transformar la manera en que las organizaciones interactúan con sus públicos.

