HITMAN World of Assassination llega a iPhone y iPad con versión optimizada para dispositivos móviles

Caracas — IO Interactive, el reconocido desarrollador y editor independiente de videojuegos con sede en Copenhague, anunció hoy que la experiencia completa de HITMAN World of Assassination aterriza oficialmente en dispositivos iPhone y iPad. La noticia marca un paso importante para la industria, al trasladar uno de los sandbox más complejos y reconocidos del mercado a plataformas móviles de última generación, con un enfoque en la jugabilidad táctil y la compatibilidad con mandos externos.

Una experiencia de consola en la palma de la mano

La saga HITMAN se caracteriza por ofrecer escenarios amplios, detallados y altamente interactivos, en los que los jugadores asumen el papel del icónico Agente 47. Con esta nueva edición, los usuarios de iOS podrán acceder a las 25 localizaciones incluidas en World of Assassination desde el primer día.

Entre las misiones destacadas figuran infiltrarse en un desfile de moda en París, sabotear un laboratorio secreto en Sapienza o mezclarse en una exclusiva fiesta en Dubái. De esta manera, el sigilo y la libertad de acción, elementos que han definido a la franquicia durante más de dos décadas, se mantienen intactos en la versión móvil.

Para quienes deseen probar antes de invertir en la experiencia completa, IOI confirmó que la misión de entrenamiento Instalación de la Agencia y la misión El principio de Sebastian, ambientada en Dubái, estarán disponibles de manera gratuita en iPhone y iPad.

Innovación en controles y rendimiento

Uno de los aspectos más llamativos de esta adaptación es el rediseño de la interfaz de control. Según la compañía, “IOI ha diseñado los controles táctiles cero, específicamente para iPhone y iPad. Estos botones táctiles serán sensibles al entorno y se adaptarán dinámicamente, adaptándose a los escenarios”.

Además, el juego aprovechará la tecnología MetalFX de Apple, ofreciendo gráficos de alta calidad y rendimiento optimizado en las misiones del Agente 47. Para los jugadores que prefieran la precisión de los controles físicos, la versión será compatible con mandos de terceros, lo que abre una opción adicional para disfrutar de la experiencia de manera más tradicional.

Disponibilidad, precio y dispositivos compatibles

La llegada de HITMAN World of Assassination a iOS incluye compatibilidad con los modelos más recientes: iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro, iPad Air con procesador M1 o posterior, y iPad mini con chip A17 Pro.

El título podrá adquirirse completo en la App Store por 69,99 €. Sin embargo, IOI ofrece una alternativa más accesible: cada una de las 24 localizaciones del juego podrá comprarse por separado a un precio de 2,99 € cada una. De esta forma, los usuarios podrán avanzar en el contenido de manera gradual.

Como incentivo adicional, los jugadores que se registren en una cuenta IOI recibirán el traje Black Turtle Streak para utilizar en la versión de iOS en cuanto el juego esté disponible en la tienda.

Próximas actualizaciones y expansión del contenido

IO Interactive también adelantó que el modo Agente Libre será añadido a finales de este año como parte del calendario de lanzamientos. Este contenido adicional reforzará la experiencia de rejugabilidad que caracteriza a la saga.

Mientras tanto, la temporada en curso, denominada High-Stakes, sigue activa y traerá consigo nuevos retos. El Objetivo Escurridizo Le Chiffre está disponible desde hoy hasta el 14 de septiembre, convirtiéndose en el primero de su tipo jugable en dispositivos móviles. Se trata de un personaje inspirado en el villano de la película Casino Royale (2006), lo que añade un atractivo extra para los seguidores de la saga y del cine de espionaje.

En las próximas semanas también se incorporarán Desafíos adicionales, Objetivos Escurridizos, Contratos Destacados y recompensas exclusivas vía Twitch Drops, ampliando la oferta de contenidos y manteniendo activa a la comunidad de jugadores.

Próxima llegada a Mac con Apple Silicon

Además de la noticia sobre su desembarco en iOS, IOI confirmó que HITMAN World of Assassination estará disponible para ordenadores Mac con procesadores Apple Silicon a finales de este año. Aunque la empresa no precisó la fecha exacta, se espera que la versión mantenga la misma fidelidad técnica y jugable mostrada en dispositivos móviles.

Impacto en la industria

La adaptación de un título de esta magnitud a iOS marca un hito para la industria de videojuegos móviles. La decisión de ofrecer la experiencia completa, en lugar de una versión reducida, refuerza la tendencia de trasladar experiencias de consola y PC a dispositivos portátiles de alto rendimiento.

Para IO Interactive, la estrategia no solo apunta a ampliar la base de jugadores, sino también a consolidar la franquicia HITMAN como una de las más versátiles y duraderas del mercado. Con el soporte a largo plazo y las actualizaciones anunciadas, la compañía busca mantener a su comunidad activa y comprometida.