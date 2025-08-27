Old Mentor se corona campeón del DEDsafío TFT en Telcel Gamergy con más de 80.000 espectadores en línea

LATAM — La industria de los deportes electrónicos en América Latina continúa consolidando su expansión y capacidad de convocatoria. Ejemplo de ello fue la gran final del DEDsafío TFT, torneo organizado en colaboración por Riot Games y el creador de contenido Elded, que el pasado sábado 23 de agosto reunió a miles de seguidores de Teamfight Tactics (TFT) en la Expo Santa Fe de Ciudad de México, alcanzando más de 80.000 visualizaciones en línea durante su transmisión oficial.

El encuentro formó parte del segundo día de actividades de TELCEL Gamergy, considerado uno de los eventos de videojuegos y entretenimiento digital más relevantes de la región. En el escenario se midieron los equipos Old Mentor y Supreme Cells, en una final que mantuvo la atención del público presencial y virtual. Tras intensos duelos, fue Old Mentor, capitaneado por Nezumi, el que se alzó con el campeonato y la mayor parte de la bolsa de premios, estimada en 5.000 dólares estadounidenses.

Una comunidad en crecimiento

El DEDsafío no solo fue una competencia, también se convirtió en un punto de encuentro para creadores de contenido, jugadores profesionales y fanáticos de TFT. El evento reflejó la expansión constante de la comunidad en América Latina. Así lo expresó Gonzalo Pardo del Olmo, Publishing Manager de Teamfight Tactics en Riot Games LATAM:

“La comunidad de TFT en Latinoamérica cada vez crece más y nos entusiasma buscar más espacios y oportunidades para colaborar y dar visibilidad al talento de la región; eventos como el DEDsafío nos permiten ofrecer un lugar para reunir a los fans del juego que se acerquen a apoyar y aprender de diferentes creadores de contenido y jugadores profesionales de Teamfight Tactics”.

La final entre Old Mentor y Supreme Cells

El título quedó en manos de Old Mentor, integrado por Nezumi (México), Wizardiny (México), LiWarriorG (Colombia), VictoriosoG (EE.UU.), Cheche (Argentina), Solduri (Perú), Goako (Argentina) y Lukwer (México).

El equipo rival, Supreme Cells, presentó a Luxuryus (México), JuccaCaster (Colombia), JokerWasHere (Colombia), OliimGreen (México), Black Sheep (Uruguay), Draeko (Colombia), CesarBaker (México) y Clave (México).

Ambas escuadras ofrecieron un espectáculo competitivo de alto nivel, seguido de cerca por los asistentes en la Expo Santa Fe y por decenas de miles de espectadores a través de la transmisión digital.

Formato del torneo y diversidad de la escena

El DEDsafío TFT fue concebido con la intención de resaltar el talento y la diversidad de la escena latinoamericana de esports. Cada equipo se conformó por ocho jugadores: un capitán, tres creadores de contenido y cuatro jugadores profesionales de TFT.

La competencia reunió a ocho equipos en total, representando a distintas facciones del K.O. Coliseo: Guardiana Estelar, Puño de Dragón, Entrenadora de Monstruos, Células Supremas, Luchador, Mentor, Academia de Combate, Cazador Robot y Peleador Álmico.

Este formato mixto, que integra figuras del streaming con jugadores de trayectoria competitiva, permitió ofrecer un espectáculo completo tanto en lo deportivo como en lo mediático, afianzando la relación entre las comunidades de fans y el ecosistema de Teamfight Tactics.

Impacto empresarial y proyección regional

El éxito del torneo evidencia el creciente interés de las empresas en los esports como sector de entretenimiento y como mercado emergente en la región. El respaldo de Telcel y otras marcas refuerza la relevancia de estas competencias como plataformas para la innovación en marketing, telecomunicaciones y tecnología.

Además, la representación de jugadores de México, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Estados Unidos subraya el carácter internacional del evento y la capacidad de América Latina de posicionarse como un polo atractivo para el desarrollo competitivo de los deportes electrónicos.

Aunque el premio de 5.000 dólares resulta modesto frente a torneos internacionales de mayor escala, su importancia radica en sentar bases sólidas para un circuito regional, fomentando la colaboración entre empresas, creadores y comunidades de jugadores.

Próximos pasos y canales oficiales

Los seguidores interesados en conocer novedades de Teamfight Tactics y próximos torneos de la franquicia pueden acceder a información oficial a través de las redes sociales: @TFTLatam en Facebook y X (antes Twitter), y @teamfighttacticslatam en Instagram.

El DEDsafío TFT confirma que la escena de los esports en América Latina no solo mantiene un crecimiento constante, sino que se perfila como un mercado estratégico con impacto cultural, social y económico en la región.