Modelo refuerza su presencia en el fútbol americano universitario con su mayor campaña de activación

Caracas / Business Desk – El regreso de la temporada de fútbol americano universitario en Estados Unidos llega acompañado del movimiento más ambicioso hasta ahora por parte de Modelo, patrocinador oficial de la College Football Playoff (CFP). La compañía cervecera anunció el 27 de agosto en Chicago un despliegue sin precedentes de inversiones y experiencias para la campaña 2025-26, con un aumento de 20% en su gasto mediático respecto al año anterior y un plan de activaciones diseñado para premiar a los aficionados más apasionados.

La estrategia, desarrollada en conjunto con Disney Advertising, busca consolidar a la marca en el centro de la cultura del fútbol americano universitario y reforzar el exitoso programa “Full-Time Fans”, que ha servido de pilar en temporadas anteriores.

El regreso de “The Recruiter”

La principal novedad de la campaña es el retorno del personaje “The Recruiter”, una figura introducida la temporada pasada y que regresa este año con más fuerza. Su misión es identificar y reconocer a los fanáticos más entregados del fútbol universitario, recompensándolos con promociones, experiencias y presencia especial en eventos deportivos de gran escala.

“We’re inspired every season by the fighting spirit of college football fans, which is why we’re proud to bring back ‘The Recruiter’ to help us celebrate the unique communities, rich traditions, and unmatched excitement that define the sport,” afirmó Logan Jensen, vicepresidente de marketing de Modelo. “As the Official Beer Sponsor of the College Football Playoff, Modelo is committed to showing up bigger and better each year, making our mark alongside Full-Time Fans and cementing our place at the heart of college football culture.”

Alianza con Disney y exposición mediática

El plan de Modelo se apalanca en su sociedad con Disney Advertising, que asegura la difusión de la campaña en múltiples plataformas. Las acciones incluyen nuevos anuncios de televisión, integración en transmisiones deportivas, contenidos digitales y sociales renovados, promociones en puntos de venta y colaboraciones con marcas de indumentaria y personalidades deportivas.

“College football delivers some of the most passionate fans and most unforgettable moments in sports, and Disney provides the platform for brands, like Modelo, to tap into that energy,” indicó Andrew Messina, vicepresidente senior de ventas en Disney Advertising. “From Kickoff Week through the College Football Playoff National Championship, this collaboration showcases the power of college football to drive cultural impact and Disney’s ability to bring brands closer to the moments, traditions, and communities fans care about most.”

Publicidad y presencia en partidos clave

El despliegue comenzó el 23 de agosto con el lanzamiento en ESPN del comercial “Top Ranked Recruits”, que muestra a “The Recruiter” reconociendo las tradiciones y el entusiasmo de los fanáticos más destacados a lo largo del país.

A lo largo de la temporada, la campaña tendrá presencia en los principales partidos universitarios y en campus de gran relevancia. El debut en vivo será el sábado 30 de agosto en el enfrentamiento entre Texas y Ohio State, donde Modelo activará junto al equipo de FOX Sports y el programa Big Noon Kickoff.

Durante la Kickoff Week, patrocinada por Modelo en ESPN, la marca también desplegará anuncios en televisión, vallas publicitarias y piezas gráficas en partidos transmitidos por ESPN y ABC, incluyendo el encuentro entre Notre Dame y Miami el 31 de agosto.

Experiencias exclusivas para los aficionados

La cervecera planea ampliar los beneficios de su sociedad multianual con la CFP y Disney, apostando por experiencias únicas. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran encuentros especiales con figuras como Patrick Peterson y Brady Quinn, quienes participarán en eventos y promociones en puntos de venta seleccionados.

Asimismo, el Modelo College Football Playoff 2025 Sweepstakes permitirá a los aficionados competir por viajes VIP a partidos clave de la temporada y entradas para la próxima edición de la CFP. Los ganadores también podrán acceder a una colección exclusiva de mercancía en colaboración con Homefield Apparel, inspirada en el ambiente universitario.

Para participar, los seguidores deben escanear el código QR disponible en señalizaciones de tiendas o enviar el mensaje de texto “COMMITTED” a “The Recruiter”.

Por primera vez, la línea Modelo Chelada se suma a la campaña con un concurso paralelo que otorgará experiencias completas de tailgate a fanáticos de universidades participantes. Los interesados podrán inscribirse en modelousa.com/pages/chelada-cfp o escaneando el código en puntos de venta seleccionados.

Condiciones del concurso

El sweepstakes no requiere compra para participar y está disponible únicamente para residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, mayores de 21 años. El periodo de inscripción comenzó el 15 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 20 de enero de 2026. Los premios no incluyen alcohol y la promoción es inválida donde esté prohibida por ley.

Con esta ofensiva comercial, Modelo ratifica su apuesta por conectar con la pasión universitaria y posicionarse como un actor central en una de las tradiciones deportivas más seguidas en Estados Unidos. La combinación de inversión publicitaria, experiencias exclusivas y presencia constante en las transmisiones asegura que “The Recruiter” y la marca estarán en el centro de la acción durante toda la temporada.