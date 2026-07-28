OREO® y BTS presentan una edición limitada en México con un sabor inspirado en la tradición coreana

CIUDAD DE MÉXICO – OREO® y BTS anunciaron el lanzamiento en México de las Galletas OREO® & BTS Edición Limitada, una colaboración que combina la identidad de la reconocida marca de snacks con la influencia global del grupo musical. La iniciativa forma parte de una estrategia internacional que llegará a más de 80 mercados y busca fortalecer el vínculo entre la marca y las nuevas generaciones mediante una propuesta inspirada en la cultura surcoreana.

La nueva edición incorpora un relleno con sabor inspirado en el hotteok, un tradicional panqueque relleno de azúcar morena que forma parte de la gastronomía popular de los mercados callejeros de Corea del Sur. La presentación también destaca por incluir las primeras obleas moradas de OREO®, un elemento pensado como homenaje a los seguidores de BTS.

La colaboración representa la primera alianza global entre la banda y una marca de snacks. Además del desarrollo del nuevo sabor, BTS participó en el diseño de las galletas, que llegarán al mercado mexicano con grabados exclusivos para conmemorar los 13 años del grupo.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, las Galletas OREO® & BTS Edición Limitada estarán disponibles en dos presentaciones. Una de ellas incluye 13 grabados y la otra reúne nueve diseños exclusivos creados por los integrantes de la agrupación. Entre los detalles incorporados figuran los nombres de los artistas, el emblemático light stick utilizado por los seguidores de BTS y tres galletas que, al combinarse, revelan un mensaje oculto dirigido al fandom.

Ambas versiones se comercializarán en tiendas de conveniencia y autoservicio con el mismo sabor de relleno, disponible en crema blanca y en una combinación de crema blanca con beige.

La empresa explicó que el lanzamiento forma parte de una estrategia para impulsar colaboraciones capaces de conectar con fenómenos culturales de alcance internacional. En este caso, la propuesta une un producto ampliamente reconocido con uno de los grupos musicales de mayor presencia global, buscando generar una experiencia que vaya más allá del consumo del producto.

El empaque también fue desarrollado como parte de la experiencia de la edición limitada. Su diseño está inspirado en la estética y el ambiente de los mercados callejeros de Corea del Sur, incorporando elementos visuales que evocan la cultura gastronómica del país donde nació BTS.

Otro de los componentes centrales de la campaña es la participación de los seguidores del grupo. Antes de la llegada del producto, OREO® impulsó una iniciativa para que los fans enviaran cartas digitales dirigidas a BTS, inspirándose en la tradición de intercambio de mensajes entre la banda y su comunidad de seguidores.

Según la marca, miles de personas participaron en esta dinámica, enviando mensajes que les permitieron acceder a premios exclusivos relacionados con la colaboración. Como parte de la siguiente etapa de la campaña, algunas de estas cartas serán exhibidas en instalaciones físicas de gran formato ubicadas en distintos centros internacionales.

BTS destacó el significado personal que tuvo el desarrollo de esta edición especial, señalando que el proyecto combina recuerdos de infancia vinculados tanto al consumo de hotteok como de las tradicionales galletas OREO®.

«La emoción en torno a nuestra propia galleta OREO® ha sido increíble, y nos ha encantado ver toda su creatividad en sus cartas de amor», dijo BTS. «Estamos muy orgullosos de lo que hemos creado con el equipo de OREO®, ¡y emocionados de que los fans en aún más lugares finalmente tengan la oportunidad de probar la galleta en la que trabajamos tan duro juntos!»

Desde Mondelēz México, la empresa señaló que esta colaboración responde a su interés por desarrollar propuestas innovadoras que fortalezcan la relación con los consumidores y generen nuevas experiencias alrededor de sus marcas.

«En Mondelēz México, estamos constantemente buscando formas innovadoras de conectar con nuestros consumidores y de traer experiencias únicas», comentó Cristian Calabrese, Vicepresidente de Marketing de Mondelēz México. «La colaboración entre OREO® y BTS es un ejemplo perfecto de cómo podemos fusionar el sabor icónico de OREO® con fenómenos culturales que resuenan profundamente con las nuevas generaciones. Estamos emocionados de traer esta edición limitada a México, ofreciendo a nuestros fans una probadita de la cultura coreana y una oportunidad de celebrar su pasión por BTS de una manera deliciosa y divertida. Sabemos que esta unión generará una conversación inigualable y momentos de alegría para millones» finalizó.

Con esta edición limitada, OREO® amplía su estrategia de colaboraciones internacionales al combinar innovación de producto, referencias culturales y participación de los consumidores. La llegada de esta colección a México busca consolidar el alcance de una campaña global que une el atractivo comercial de la marca con la influencia internacional de BTS mediante una propuesta dirigida tanto a los seguidores del grupo como a los consumidores de la reconocida galleta.