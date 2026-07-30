Food Lion Feeds impulsa la lucha contra el hambre con una donación de $1 millón al Banco de Alimentos de Carolina del Norte

DURHAM, Carolina del Norte. El Banco de Alimentos del Centro y Este de Carolina del Norte inauguró oficialmente el Food Lion Feeds Hunger Solution Center, una nueva instalación de 64.000 pies cuadrados que permitirá ampliar significativamente la distribución de alimentos, fortalecer el trabajo de voluntarios y respaldar iniciativas enfocadas en combatir la inseguridad alimentaria en la región.

La apertura del centro representa un avance importante para las labores de asistencia alimentaria en Carolina del Norte, donde la demanda de apoyo continúa creciendo. Para hacer posible este proyecto, Food Lion Feeds realizó una inversión de $1 millón, destinada a la construcción del nuevo centro y al fortalecimiento de la capacidad operativa del Banco de Alimentos.

De acuerdo con el análisis anual Map the Meal Gap de Feeding America, la inseguridad alimentaria en Carolina del Norte alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas. Ante este escenario, la nueva instalación permitirá responder con mayor eficiencia al incremento de la demanda de alimentos frescos y nutritivos en el área conocida como Triangle y otras comunidades cercanas.

“We are truly grateful to our longtime partners at Food Lion for providing critical resources for the new Hunger Solution Center in Durham,” said Amy Beros, President and CEO, Food Bank of Central and Eastern North Carolina. “Their generous support has helped double our capacity to deliver fresh, Carolina-grown food to neighbors throughout the region while advancing our shared work to create solutions that will end hunger for good.”

El Food Lion Feeds Hunger Solution Center fue diseñado para convertirse en un punto estratégico de abastecimiento y distribución de alimentos. Además de servir como centro logístico, el edificio cuenta con espacios destinados a reuniones de organizaciones aliadas, programas de formación en defensa de políticas públicas, actividades de clasificación de alimentos realizadas por voluntarios y procesos de reempaque para optimizar la entrega de productos.

La infraestructura también incorpora un almacén con una capacidad tres veces mayor que la instalación anterior y amplía considerablemente las áreas de almacenamiento con temperatura controlada para productos perecederos. Estas mejoras permitirán distribuir mayores cantidades de frutas, verduras y otros alimentos frescos producidos en Carolina del Norte.

Creada en 2014, Food Lion Feeds es la plataforma de lucha contra el hambre de Food Lion y desarrolla iniciativas en los diez estados donde opera la cadena de supermercados. Su objetivo es fortalecer el acceso a alimentos mediante alianzas con bancos de alimentos, organizaciones comunitarias y programas de recuperación de productos aptos para el consumo.

“At Food Lion, we believe no one should have to choose between dinner and rent or gas and groceries,” said David Garris, Vice President, Mid-Atlantic Division, Food Lion, and Chair of the Food Bank’s Board of Directors. “Nourishing our neighbors and helping set them up for success in life is at the heart of everything we do. Through this investment, we are proud to deepen our longstanding partnership with the Food Bank and help more fresh, nutritious food reach families throughout Durham County and surrounding communities.”

Food Lion Feeds figura entre los aliados más antiguos del Banco de Alimentos, respaldando su labor durante más de tres décadas mediante donaciones económicas, aportes de alimentos y programas de voluntariado de sus colaboradores. Uno de los principales pilares de esta colaboración es su programa de recuperación de alimentos, mediante el cual las más de 1.100 tiendas de la cadena donan productos comestibles que no fueron vendidos y que, de otro modo, podrían desperdiciarse.

Entre los productos recuperados se encuentran carnes, frutas, verduras, productos lácteos y artículos de panadería, los cuales son entregados a organizaciones locales encargadas de distribuir alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

Una de las entidades beneficiadas por este programa es Gang Free Inc., organización asociada al Banco de Alimentos ubicada en Henderson, Carolina del Norte. Durante el último año, la institución distribuyó más de 218.000 comidas, gracias en parte al apoyo brindado por Food Lion Feeds y su red de recuperación de alimentos.

«Food insecurity is about more than an empty plate—it is about health, dignity, opportunity, and hope. Every family deserves consistent access to nutritious food, regardless of their zip code,” said Melissa Elliott, Henderson Mayor and Executive Director of Gang Free, Inc. “Through our partnership with the Food Bank and Food Lion Feeds, we are not simply distributing food; we’re building healthier communities, strengthening families, and creating pathways to long-term stability.”

Con la puesta en funcionamiento del nuevo Food Lion Feeds Hunger Solution Center, el Banco de Alimentos del Centro y Este de Carolina del Norte espera duplicar su capacidad regional de distribución, fortalecer su red de organizaciones asociadas y ampliar el acceso a alimentos frescos y nutritivos para miles de familias, consolidando una respuesta más eficiente frente al crecimiento de la inseguridad alimentaria en el estado.