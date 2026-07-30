Garena confirma el lanzamiento de Monster Hunter Outlanders en Latinoamérica y abre el pre-registro oficial

Garena anunció el próximo lanzamiento de Monster Hunter Outlanders en Latinoamérica, ampliando su catálogo de videojuegos para dispositivos móviles con una nueva entrega basada en una de las franquicias más reconocidas del género de acción y cacería. Junto con el anuncio, la compañía abrió oficialmente el pre-registro web, permitiendo a los jugadores inscribirse antes del lanzamiento y participar en una campaña de recompensas vinculada a la comunidad.

El título, desarrollado por TiMi Studio Group bajo licencia y supervisión de Capcom, busca trasladar la experiencia característica de la serie Monster Hunter al entorno móvil, manteniendo sus principales mecánicas de exploración, supervivencia, fabricación de equipo y enfrentamientos contra grandes criaturas.

Con la apertura del pre-registro, Garena también activó una serie de eventos comunitarios que permitirán desbloquear recompensas a medida que aumente el número de registros y seguidores en los canales oficiales. Entre los incentivos anunciados se encuentran 20 Contratos estándar, la aventurera SR Raya y otros objetos que estarán disponibles durante el lanzamiento del juego.

Monster Hunter Outlanders conserva la esencia de la franquicia al invitar a los jugadores a recorrer extensos ecosistemas naturales, recolectar recursos, fabricar armas y equipamiento, además de estudiar el comportamiento de los monstruos para planificar estrategias de combate más efectivas. La exploración tendrá un papel central en el progreso de cada aventura.

Controles adaptados para dispositivos móviles y nuevos desafíos

Uno de los principales cambios introducidos en esta entrega es la optimización de los controles para teléfonos inteligentes. Según Garena, el sistema permite ejecutar combinaciones de ataques con mayor facilidad mediante controles simplificados, manteniendo al mismo tiempo la dinámica de combate que caracteriza a la serie.

Además de incluir criaturas clásicas conocidas por los seguidores de Monster Hunter, el nuevo juego incorporará contenido exclusivo. Entre las novedades destacan los Monstruos radiantes, presentes en la región de Aesolandia, así como otras especies completamente nuevas que serán reveladas en futuras actualizaciones.

El juego también introduce un grupo de personajes conocidos como Aventureros, cada uno con habilidades específicas que pueden utilizarse durante las expediciones y enfrentamientos. Estas capacidades permitirán obtener ventajas estratégicas mientras los jugadores exploran territorios desconocidos y completan distintas misiones.

Cada Aventurero estará acompañado por un camarada que lo asistirá durante la aventura. Además del conocido Felyne, la nueva entrega incorpora dos compañeros originales: Trillan y Rutaco, personajes que poseen habilidades propias y cuya evolución dependerá del progreso de cada jugador.

Sistema de construcción y exploración en Aesolandia

Otra de las novedades del título es el Sistema de edificación, diseñado para facilitar la exploración de Aesolandia, un territorio compuesto por diversos biomas y condiciones climáticas. Los jugadores podrán instalar herramientas de campo como tirolesas, lanzadores y plataformas de planeo para desplazarse entre diferentes zonas del mapa.

Este sistema también permitirá descubrir recursos especiales, acceder a áreas ocultas y obtener pistas relacionadas con las misiones principales. La observación del comportamiento de los monstruos será un elemento importante durante la exploración, ya que comprender sus patrones de ataque e interacción podrá ofrecer ventajas durante las cacerías.

Cooperación en tiempo real para grupos de hasta cuatro jugadores

Monster Hunter Outlanders incorporará un sistema de juego cooperativo que permitirá formar equipos de hasta cuatro participantes en tiempo real. Los jugadores podrán distribuir funciones, coordinar estrategias y combinar habilidades para enfrentarse conjuntamente a monstruos de gran tamaño.

Además del modo cooperativo, Garena confirmó la incorporación de sistemas sociales como equipos permanentes y gremios de aventuras, herramientas que facilitarán la interacción entre jugadores y la organización de actividades dentro del mundo del juego.

La compañía señaló que la campaña de pre-registro permitirá a la comunidad desbloquear recompensas adicionales conforme aumente la participación. Cada nuevo registro y seguidor en los canales oficiales contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos para el lanzamiento.

Garena indicó que los detalles sobre los hitos de la campaña, las condiciones para reclamar las recompensas y la información relacionada con la fecha de lanzamiento serán anunciados próximamente a través de sus canales oficiales. La empresa también adelantó que continuará compartiendo novedades sobre el universo de Monster Hunter Outlanders, incluyendo información sobre nuevos monstruos, funciones adicionales y futuras actualizaciones antes de la llegada del juego a Latinoamérica.