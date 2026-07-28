Alpura PRO impulsa campaña de nutrición escolar con una rodada solidaria en Ciudad de México

La creciente demanda de alimentos con un mayor aporte de proteínas continúa impulsando el desarrollo de productos funcionales dentro de la industria láctea. En este contexto, Alpura relanzó su línea Alpura PRO mediante una iniciativa que combinó actividad física, apoyo comunitario y sostenibilidad, con el objetivo de fortalecer su presencia en un segmento que gana cada vez más relevancia entre los consumidores.

La empresa llevó a cabo la jornada denominada “Rodada con Impacto”, una activación pública en la que cada kilómetro recorrido por los participantes fue convertido en vasos de leche destinados a escuelas de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. La actividad buscó vincular el lanzamiento de la línea de productos con un programa de apoyo alimentario para comunidades escolares.

El evento se realizó el domingo 26 de julio en la Alameda Central de la Ciudad de México, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Para la actividad, Alpura instaló 50 bicicletas fijas que permitieron a los asistentes participar en recorridos de 20 minutos, contribuyendo de forma directa al volumen de leche que posteriormente será entregado a los centros educativos beneficiados.

Durante la jornada participaron más de 500 personas. Como resultado, la empresa informó que alcanzó una donación aproximada de 15.000 litros de leche destinados a 20 escuelas de Cuautitlán Izcalli. El programa permitirá beneficiar directamente a cerca de 1.500 niños cada mes durante un periodo de seis meses, mientras que el impacto indirecto podría superar las 9.000 personas al considerar a familias y comunidades escolares.

“Quisimos conectar el relanzamiento con una causa cercana a nuestra comunidad, donde Alpura tiene presencia histórica y operaciones clave. A través de Fundación Alpura buscamos transformar la activación física en apoyo tangible para niños de la zona de Cuautitlán Izcalli”, menciona René Osorio, responsable de Mercadotecnia de Productos Derivados en Alpura.

La compañía señaló que el relanzamiento responde a un mercado en el que la proteína ha dejado de estar asociada exclusivamente al deporte de alto rendimiento para convertirse en un componente habitual de la alimentación diaria. Cada vez más consumidores buscan productos que contribuyan a la saciedad, el bienestar y un estilo de vida activo, una tendencia que ha favorecido el crecimiento de esta categoría dentro del sector lácteo.

Como parte de esa estrategia, Alpura PRO ofrece un contenido de 54 gramos de proteína por envase y está elaborado con leche ultrafiltrada enriquecida con vitaminas A y D. La empresa también destacó que el empaque utiliza materiales certificados por el Consejo de Administración Forestal (FSC®), en línea con sus objetivos de sostenibilidad y manejo responsable de los recursos.

“Nació de unir los siguientes territorios: movimiento, nutrición y bienestar tanto individual como social. Queremos cuidar de nuestra comunidad, acompañar sus esfuerzos diarios y darle un propósito colectivo a cada kilómetro recorrido”, comenta Miguel Angel Cantón, gerente de la marca de Productos con Proteína en Alpura.

Además del componente nutricional, la iniciativa incorpora acciones orientadas a la gestión ambiental. La empresa instalará contenedores de reciclaje en las escuelas participantes para recolectar envases Tetrapak y canalizar su disposición adecuada mediante aliados especializados en reciclaje. Con esta medida, Alpura busca complementar el programa de apoyo alimentario con acciones enfocadas en la economía circular y la educación ambiental.

Fundación Alpura indicó que su estrategia social mantiene un enfoque en programas relacionados con nutrición, bienestar social, sostenibilidad y desarrollo comunitario. Estas iniciativas priorizan el trabajo con población vulnerable y la atención durante la primera infancia, áreas que forman parte de los ejes centrales de su labor comunitaria.

Con este relanzamiento, Alpura busca fortalecer el posicionamiento de Alpura PRO dentro de una categoría de productos con alto contenido de proteínas que continúa expandiéndose en México. Al mismo tiempo, la compañía apuesta por integrar iniciativas sociales y ambientales como parte de su estrategia de marca, vinculando el crecimiento de su portafolio con proyectos que generen beneficios para las comunidades donde mantiene presencia.