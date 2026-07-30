Manuel Turizo recibe seis nominaciones a Premios Juventud 2026 y refuerza su presencia en la música latina

Miami, Florida. Manuel Turizo continúa consolidando uno de los momentos más destacados de su carrera al recibir seis nominaciones a los Premios Juventud 2026, un reconocimiento que refleja el impacto de su música, la diversidad de sus colaboraciones y su creciente presencia en la industria musical latinoamericana.

Las nominaciones abarcan distintas categorías que incluyen colaboraciones con Grupo Frontera, Ryan Castro, Rawayana, Silvestre Dangond y Maluma, además del reconocimiento a Apambichao, su más reciente álbum de estudio, como uno de los proyectos pop más relevantes del año.

El anuncio llega en una etapa de expansión internacional para el artista colombiano, quien durante el último año ha fortalecido su presencia en distintos mercados gracias a una propuesta musical que combina el pop latino, los sonidos urbanos y elementos inspirados en sus raíces. Esta estrategia le ha permitido ampliar su alcance y consolidarse entre las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.

Además del reconocimiento artístico, las nominaciones representan un impulso para la proyección internacional de Manuel Turizo. La participación en una premiación de alcance global fortalece su visibilidad dentro de la industria, genera nuevas oportunidades de colaboración y mantiene vigente el interés por sus producciones musicales en plataformas digitales y mercados internacionales.

Uno de los principales protagonistas de esta edición es Apambichao, álbum que compite en la categoría de Mejor Álbum Pop y que también forma parte de una de las colaboraciones nominadas junto a Maluma. El proyecto ha sido señalado como una muestra de la evolución artística del cantante y de su capacidad para explorar diferentes estilos musicales sin perder su identidad.

Las colaboraciones también ocupan un lugar central entre las nominaciones obtenidas. Durante los últimos meses, Manuel Turizo ha trabajado junto a reconocidos artistas de diversos géneros, ampliando el alcance de su repertorio y conectando con nuevas audiencias dentro y fuera de América Latina.

La organización de Premios Juventud informó que la votación ya se encuentra abierta y permanecerá disponible hasta el próximo 10 de agosto. Durante este período, los seguidores del cantante podrán participar en el proceso de votación para respaldar sus nominaciones.

La ceremonia correspondiente a la 23.ª edición de Premios Juventud se celebrará el próximo 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España. El evento marcará un hecho histórico al convertirse en la primera edición realizada fuera del continente americano, reflejando el crecimiento global de la música latina y la expansión internacional de esta premiación.

Las seis nominaciones obtenidas por Manuel Turizo abarcan distintas categorías que reconocen tanto sus interpretaciones individuales como sus colaboraciones con otros artistas.

Nominaciones de Manuel Turizo a Premios Juventud 2026

La Mezcla Perfecta – “La del Proceso” (Grupo Frontera & Manuel Turizo)

– “La del Proceso” (Grupo Frontera & Manuel Turizo) Mejor Canción Pop/Urbano – “Menos el Cora” (Ryan Castro & Manuel Turizo)

– “Menos el Cora” (Ryan Castro & Manuel Turizo) Mejor Canción Pop/Rhythmic – “inglés en Miami” (Rawayana & Manuel Turizo)

– “inglés en Miami” (Rawayana & Manuel Turizo) Mejor Álbum Pop – Apambichao

– Apambichao Tropical Hit – “El Pacto” (Silvestre Dangond & Manuel Turizo)

– “El Pacto” (Silvestre Dangond & Manuel Turizo) Tropical Mix – “Apambichao” (Manuel Turizo & Maluma)

Con estas seis postulaciones, Manuel Turizo reafirma el crecimiento sostenido de su carrera y fortalece su posición dentro de la industria musical latina. La variedad de categorías en las que compite refleja la versatilidad de su propuesta artística y el impacto alcanzado por sus más recientes producciones, en una edición de Premios Juventud que promete reunir a algunos de los principales exponentes de la música en español.