El Alfa amplía su presencia internacional con una nominación a Premios Juventud 2026 por “Hace Calor”

Miami, Florida. El Alfa continúa consolidando su posición como una de las principales figuras de la música urbana latina tras recibir una nueva nominación a Premios Juventud 2026. El artista fue seleccionado en la categoría Mejor Canción Dembow por “Hace Calor”, una colaboración junto a María Becerra y Xross, un reconocimiento que reafirma el crecimiento internacional del género y el alcance que ha logrado el intérprete en los últimos años.

La nueva candidatura representa otro paso en la trayectoria del cantante, quien ha desempeñado un papel clave en la expansión del dembow dominicano hacia mercados internacionales. A través de colaboraciones con artistas de distintos países y una presencia constante en plataformas digitales y escenarios de gran alcance, El Alfa ha contribuido a posicionar el género entre una audiencia cada vez más amplia.

La nominación también refleja la evolución comercial de la música urbana latina, un segmento que continúa generando oportunidades de crecimiento para artistas y productores dentro de la industria del entretenimiento. En los últimos años, el dembow ha incrementado su presencia en servicios de streaming, listas de reproducción y festivales internacionales, fortaleciendo su impacto dentro del mercado musical.

En esta ocasión, “Hace Calor” compite en la categoría Mejor Canción Dembow, una producción que reúne a El Alfa, María Becerra y Xross en una colaboración que refleja la creciente tendencia de unir talentos de diferentes mercados para ampliar el alcance de los lanzamientos musicales y conectar con públicos diversos.

La etapa de votación para Premios Juventud 2026 ya se encuentra en marcha y permanecerá abierta hasta el 10 de agosto, período durante el cual los seguidores del artista podrán participar en la elección de los ganadores en las distintas categorías del evento. La participación del público continúa siendo uno de los elementos más relevantes de estos premios, al permitir que la audiencia influya directamente en el resultado de las nominaciones.

La edición de este año también marcará un hito para la ceremonia. La 23.ª edición de Premios Juventud se celebrará el próximo 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, convirtiéndose en la primera ocasión en que el evento tendrá lugar fuera del continente americano. La decisión representa un paso importante en la expansión internacional de una de las premiaciones más reconocidas de la música latina.

La elección de Marbella como sede pone de manifiesto el creciente interés por acercar este tipo de eventos a nuevos mercados y fortalecer la presencia de la música latina en diferentes regiones. Para artistas como El Alfa, este escenario representa una oportunidad para incrementar su visibilidad internacional y continuar consolidando su presencia dentro de la industria global del entretenimiento.

El reconocimiento llega en un momento en el que la música urbana mantiene una fuerte demanda a nivel internacional. La colaboración entre artistas de distintos países continúa impulsando nuevas producciones con mayor alcance comercial, favoreciendo la expansión de géneros como el dembow hacia audiencias cada vez más amplias.

La trayectoria de El Alfa ha estado marcada por una estrategia de internacionalización basada en colaboraciones y una producción constante de nuevos proyectos. Ese enfoque le ha permitido mantenerse como uno de los principales representantes del dembow y consolidar su influencia dentro del panorama musical latino.

Con esta nueva nominación, el artista suma otro reconocimiento a una carrera caracterizada por la expansión del dembow en el mercado internacional y buscará obtener el galardón en la categoría Mejor Canción Dembow durante la ceremonia de Premios Juventud 2026.

Nominación de El Alfa a Premios Juventud 2026

Mejor Canción Dembow – “Hace Calor” (María Becerra, El Alfa & Xross)