JOSE LUIS Joyerías abre su primera tienda en México y acelera su expansión hacia Latinoamérica

Ciudad de México. JOSE LUIS Joyerías dio un paso importante en su estrategia de crecimiento internacional con la apertura de su primera tienda en México, una operación que marca también el inicio de su expansión en Latinoamérica. La empresa, con más de cinco décadas de trayectoria en el sector joyero, eligió el Centro Comercial Santa Fe, uno de los complejos comerciales más relevantes de la capital mexicana, como punto de partida para fortalecer su presencia en la región.

La apertura representa un nuevo capítulo para la compañía, que cuenta con una consolidada red de más de 110 puntos de venta en España y Portugal. Con esta incorporación, la firma busca acercar su propuesta de diseño, tradición y artesanía a un mercado que ha mostrado un interés creciente por la joyería de alta calidad y las piezas con valor duradero.

Fundada en A Coruña en 1973, JOSE LUIS Joyerías ha construido su reputación a partir de una combinación de experiencia, innovación y conocimiento especializado del oficio joyero. Ese recorrido ha permitido a la empresa desarrollar colecciones propias y fortalecer una identidad basada en la calidad de los materiales, el diseño y un servicio personalizado para sus clientes.

La llegada a México responde a una estrategia enfocada en ampliar la presencia de la marca en mercados con potencial de crecimiento dentro de Latinoamérica. La empresa considera que el país ofrece un entorno favorable para el desarrollo del segmento de joyería de diseño, impulsado por consumidores que valoran tanto la artesanía como la exclusividad de las piezas.

«La apertura en Ciudad de México representa el inicio de una nueva etapa para JOSE LUIS Joyerías. Llegamos con más de cinco décadas de experiencia, con colecciones propias y con la misma vocación de servicio y asesoramiento experto que nos ha acompañado desde nuestros orígenes», señalan desde la compañía.

La nueva boutique fue diseñada bajo el concepto estético que caracteriza a la marca, donde predominan los tonos blanco, gris y negro. El establecimiento fue concebido para ofrecer una experiencia de compra contemporánea y personalizada, en línea con la identidad visual que distingue a JOSE LUIS Joyerías en sus mercados actuales.

La oferta comercial reúne una amplia variedad de creaciones propias elaboradas en oro de 18 quilates con diamantes naturales, además de gemas como esmeraldas, rubíes, zafiros y aguamarinas. El catálogo también incorpora joyas en plata de ley y exclusivas colecciones de Alta Joyería, elaboradas artesanalmente por maestros joyeros de la firma.

Entre las piezas disponibles destacan anillos, aretes, collares y pulseras diseñados tanto para ocasiones especiales como para el uso cotidiano. La compañía apuesta por una combinación de diseños atemporales y propuestas alineadas con las tendencias actuales, con el objetivo de responder a distintos estilos y preferencias del mercado.

La apertura en territorio mexicano coincide con una etapa de consolidación para JOSE LUIS Joyerías, respaldada por el desarrollo continuo de nuevas colecciones, la diversificación de su portafolio y una estrategia centrada en la innovación, la excelencia y la evolución constante de su oferta comercial. Estos factores han contribuido al crecimiento sostenido de la empresa y forman parte de su plan de expansión internacional.

Con esta primera tienda en México, la compañía no solo incorpora un nuevo punto de venta, sino que también establece una plataforma para fortalecer su presencia en Latinoamérica. La firma busca trasladar a la región una trayectoria construida durante más de medio siglo, apoyándose en una propuesta que combina tradición, diseño, calidad y especialización, mientras continúa desarrollando su estrategia de crecimiento fuera de Europa.