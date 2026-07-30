Lanzamientos musicales son presentados para consideración en los premios de la Academia Latina de la Grabación

Platoon presentó su campaña “Para su consideración” con una selección de seis producciones musicales que serán promovidas durante el proceso de evaluación de los premios de la Academia Latina de la Grabación. La iniciativa reúne trabajos de artistas de distintos géneros y estilos, reflejando la diversidad de su catálogo y su apuesta por impulsar nuevos y consolidados proyectos dentro de la industria musical.

La campaña incluye producciones sinfónicas, urbanas y de música popular que buscan captar la atención de los votantes durante el período previo al anuncio de las nominaciones. La selección está conformada por obras de artistas con presencia en diferentes mercados de América Latina y el Caribe.

Entre los trabajos considerados figura “Odisea”, del director venezolano Gustavo Dudamel junto con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. La producción representa una de las propuestas de mayor alcance artístico dentro de la selección, al combinar la trayectoria internacional del maestro venezolano con el prestigio de una de las instituciones musicales más reconocidas del país.

También forma parte de la campaña “La Joya del Caribe”, del artista Jheral, una producción inspirada en la riqueza cultural y musical del Caribe que busca fortalecer su presencia durante el proceso de evaluación.

Otra de las obras incluidas es “Jugoso”, de Lenny Tavárez, proyecto que se suma a la lista de lanzamientos promovidos por la distribuidora como parte de su estrategia para dar mayor visibilidad a sus artistas en la temporada de premios.

La selección incorpora además “La Esencia (Remezcla)”, interpretación de Golden & Zaider, una colaboración que representa el crecimiento de ambos artistas dentro del género urbano y que ahora integra la campaña de consideración.

Asimismo, Golden participa con “Saoko Volumen 1 (Edición de lujo)”, una versión ampliada de su producción original que amplía la propuesta artística del intérprete y forma parte del conjunto de lanzamientos respaldados por Platoon.

Completa la lista “El Amante”, del cantante Dariel Amant, una producción que se suma a las seis obras elegidas para esta campaña y que refuerza la presencia de nuevos talentos dentro del catálogo de la compañía.

La iniciativa pone de manifiesto el interés de Platoon por promover una oferta musical amplia y diversa, reuniendo proyectos que abarcan distintos estilos y propuestas creativas. La campaña busca fortalecer la proyección de estos lanzamientos durante el período de evaluación de la Academia Latina de la Grabación.

El material promocional difundido por la compañía reúne las portadas oficiales de las seis producciones bajo el encabezado “Para su consideración”, acompañado por los nombres de los respectivos artistas y agrupaciones participantes.

Cada año, el período de consideración constituye una etapa importante para la industria musical, ya que permite que artistas, productores, sellos discográficos y distribuidores presenten sus trabajos para ser evaluados antes del anuncio oficial de las nominaciones. En este contexto, la selección impulsada por Platoon reúne propuestas que representan diferentes expresiones de la música latinoamericana.

Con esta campaña, la compañía reafirma su respaldo a proyectos de diversos géneros y fortalece la presencia de sus artistas en uno de los procesos de reconocimiento más relevantes para la música producida en América Latina y las comunidades hispanohablantes.