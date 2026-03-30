UltraZonido rinde tributo al ícono urbano con su nuevo single «San Ruperto»

El grupo venezolano UltraZonido regresa a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo «San Ruperto», una propuesta que combina narrativa urbana, memoria colectiva y una renovada identidad sonora. La pieza se posiciona como un homenaje a la cotidianidad caraqueña, tomando como eje central uno de los símbolos más recordados del transporte público capitalino.

Con este lanzamiento, la agrupación no solo refuerza su presencia en el circuito del rock nacional, sino que también consolida una etapa de transformación artística que apunta a conectar con nuevas audiencias sin perder su esencia original. La canción rescata la figura del autobús de la empresa Transporte San Ruperto, un referente de las décadas de los 80 y 90, vinculado históricamente a la parroquia La Pastora.

El sencillo se construye sobre una fusión de Rock and Roll, Pop Rock y Hard Rock, integrando una base energética con elementos emocionales propios de la vida urbana. La lírica, escrita por Rafael Pire, Emiliano Montes y Raúl Rosa-Brussin, aborda con tono irónico y cercano la experiencia cotidiana del transporte público en Caracas. En ese contexto, destaca una de sus líneas centrales: “No me dejes desolado en esta fea estación… las horas pasan y el SanRu no avanza”.

Desde una perspectiva conceptual, la banda plantea una reinterpretación simbólica del transporte como elemento cultural. “Para la banda, San Ruperto trasciende el transporte público para convertirse en el «SanRu» un ancla emocional que conecta con la Caracas de la época, desde el CCCT hasta Caricuao. Este single, que se lanza el 27 de marzo en honor al día del San Ruperto, rescata un tema nacido hace más de tres décadas gestado en el vientre de la Promoción XXIV del Liceo Urbaneja Achelpohl, renovándolo con un sonido actual. La obra cierra con una transición de salsa-rock que rinde tributo a las historias vividas entre sus asientos y al ADN caribeño que define la identidad callejera venezolana”, comentó Rafael Pire sobre el tema.

La composición musical refleja el trabajo conjunto de sus integrantes: Rafael Pire en voz y guitarra, Carlos Ramírez en el bajo, Julio Bolívar en batería, coros y percusión menor, y Carlos Ferrer Orta en guitarra y coros. Esta alineación logra capturar una sensación de pertenencia marcada por la dinámica urbana caraqueña, integrando influencias clásicas del rock con matices contemporáneos.

En términos estratégicos, el lanzamiento también forma parte de una nueva fase para la agrupación. “UltraZonido 2.0 representa la evolución y renovación de la identidad sonora de la banda, impulsada por la integración de nuevos miembros cuyas influencias en guitarra y bajo aportan un dinamismo técnico y vibrante. Aunque este ciclo mantiene el respeto por sus trabajos previos (DeZterrados y su primer EP «Nuestra Realidad»), establece una nueva marca distintiva que define tanto a su reciente sencillo como a toda la producción proyectada para el bienio 2025-2026”, enfatizó Pire.

El proceso de producción del sencillo se llevó a cabo en La Santa Mónica Estudios, en Caracas, bajo un esquema de trabajo colaborativo liderado por la propia banda. La co-producción estuvo a cargo de Víctor Hugo Mendoza y Claudio Leoni, quienes además asumieron roles clave en la ingeniería de grabación, mezcla y masterización, garantizando un resultado técnico alineado con estándares profesionales.

Sobre este proceso, Pire destacó el valor del entorno creativo y técnico: “La producción de este tema en La Santa Mónica Estudios fue fundamental para capturar un sonido de rock auténtico, gracias a la pericia técnica de Claudio y un entorno colaborativo excepcional. La participación de Víctor Hugo resultó clave, no solo en los teclados y la composición, sino en la estructuración del cierre donde convergen la salsa y el rock. Con una mezcla y máster detallados que integran matices de percusión, el sencillo «San Ruperto» se consolida como un trabajo de alta factura técnica y orgullo para el equipo”, concluyó Pire.

El tema cuenta además con la participación de Víctor Hugo Mendoza en los teclados, aportando capas sonoras que enriquecen la propuesta musical. En el apartado visual, el arte del sencillo fue desarrollado por Carlos Ferrer Orta (Randall), quien logra representar gráficamente la dualidad entre caos urbano y devoción popular que inspira la canción.

Con «San Ruperto», UltraZonido no solo ofrece una pieza musical, sino que también articula una narrativa que conecta tradición, identidad y evolución, en un momento donde la industria musical venezolana continúa adaptándose a nuevos modelos de producción y consumo.