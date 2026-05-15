SAP impulsa la “Empresa Autónoma” con una nueva plataforma de inteligencia artificial empresarial

SAP SE presentó durante el evento Sapphire 2026 una nueva estrategia centrada en la llamada “Empresa Autónoma”, un modelo operativo que busca integrar inteligencia artificial en los procesos empresariales para automatizar tareas críticas y mejorar la eficiencia operativa de las compañías.

La iniciativa llega acompañada del lanzamiento de SAP Business AI Platform, una plataforma unificada de inteligencia artificial empresarial con la que la compañía también profundiza sus alianzas con empresas tecnológicas como Anthropic, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, NVIDIA y Palantir.

La compañía explicó que la Empresa Autónoma combina agentes de inteligencia artificial, automatización y herramientas de análisis de datos con el objetivo de facilitar la ejecución de operaciones corporativas complejas en áreas como finanzas, cadena de suministro, compras y gestión de talento.

“Para los procesos críticos de nuestros clientes, ‘casi correcto’ simplemente no es suficiente”, dijo Christian Klein, CEO de SAP SE. “Al unir SAP Business AI Platform con SAP Autonomous Suite, integramos los agentes de IA en los procesos empresariales, los datos y la gobernanza para que entreguen resultados precisos, confiables y seguros, abriendo nuevas fuentes de ingresos y logrando ahorros significativos en costos.”

Una plataforma unificada para la IA empresarial

De acuerdo con SAP, la nueva SAP Business AI Platform servirá como base tecnológica para desarrollar e implementar inteligencia artificial orientada al entorno empresarial. La plataforma integra SAP Business Technology Platform, SAP Business Data Cloud y SAP Business AI en un mismo ecosistema.

Uno de los elementos centrales es SAP Knowledge Graph, una herramienta diseñada para ofrecer a los agentes de IA un mapa estructurado de procesos, entidades y relaciones empresariales dentro de los sistemas SAP utilizados por las organizaciones.

La empresa también anunció Joule Studio, un entorno de desarrollo enfocado en la creación de agentes empresariales, aplicaciones y flujos de trabajo automatizados. Según SAP, esta herramienta permitirá a los equipos técnicos trabajar con distintos lenguajes y herramientas sobre una infraestructura administrada por la propia compañía.

SAP Autonomous Suite busca automatizar operaciones críticas

Como parte de la estrategia, SAP presentó la SAP Autonomous Suite, una suite de aplicaciones impulsadas por agentes de IA capaces de ejecutar procesos completos de negocio.

La compañía indicó que la suite incluye más de 50 asistentes Joule especializados en áreas financieras, experiencia del cliente, recursos humanos y logística. Estos asistentes coordinan un ecosistema compuesto por más de 200 agentes de inteligencia artificial diseñados para completar tareas complejas de manera automatizada.

Entre las novedades destaca Autonomous Close Assistant, una herramienta enfocada en acelerar los procesos de cierre financiero mediante la automatización de conciliaciones, asientos contables y resolución de errores.

SAP también lanzó Industry AI, una propuesta integrada por siete soluciones autónomas orientadas a sectores específicos. La tecnológica señaló que estas soluciones incorporan modelos de datos y requisitos regulatorios adaptados a cada industria.

Durante el evento, la empresa destacó su colaboración con la compañía energética europea RWE para aplicar capacidades de Industry AI en el mantenimiento de turbinas eólicas marinas. Según SAP, los agentes de IA pueden analizar incidentes históricos, identificar posibles causas raíz y generar órdenes de trabajo automatizadas para reducir tiempos de inactividad no planificados.

Joule Work redefine la interacción con el software empresarial

Otro de los anuncios relevantes fue Joule Work, una nueva experiencia de usuario que busca simplificar la interacción con el software corporativo.

La herramienta permitirá a los usuarios solicitar resultados específicos mediante lenguaje natural, mientras el sistema coordina flujos de trabajo, datos y agentes de IA necesarios para ejecutar las tareas.

SAP aseguró que Joule Work podrá anticipar necesidades, mostrar información relevante de manera proactiva y automatizar procesos rutinarios en segundo plano. La plataforma estará disponible en dispositivos de escritorio, móviles y mediante comandos de voz, además de funcionar tanto en sistemas SAP como en aplicaciones de terceros.

SAP destinará €100 millones para acelerar la adopción

Como parte de su estrategia de expansión, SAP anunció un fondo de 100 millones de euros destinado a incentivar a socios y clientes a desarrollar asistentes y agentes de IA utilizando Joule Studio y SAP Business AI Platform.

La empresa también actualizó sus programas comerciales RISE with SAP y SAP GROW. Según la compañía, los clientes de RISE with SAP contarán con tres asistentes Joule activados desde el primer año, mientras que los nuevos clientes de SAP GROW tendrán acceso al portafolio completo de asistentes desde su incorporación.

SAP añadió que los clientes que actualmente utilizan SAP S/4HANA on-premise y SAP ERP Central Component podrán acceder a escenarios de IA seleccionados si avanzan en su migración hacia SAP Cloud ERP.

Además, la tecnológica afirmó que las nuevas herramientas de transformación basadas en agentes pueden reducir los esfuerzos de migración a sistemas ERP en más de un 35%, mediante automatización del análisis de sistemas, pruebas y configuración a gran escala.