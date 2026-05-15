Conexión PotencIA MX fortalece el ecosistema de innovación y acelera negocios basados en inteligencia artificial

La implementación de inteligencia artificial continúa ganando espacio dentro del ecosistema empresarial mexicano. En ese contexto, líderes del sector tecnológico, emprendedores y representantes institucionales participaron en Conexión PotencIA MX, un foro celebrado en el Tec de Monterrey Campus Santa Fe que sirvió como punto de encuentro para discutir el impacto de la IA en el desarrollo de negocios y en la competitividad de las organizaciones.

El evento formó parte de las actividades de la primera Aceleradora PotencIA MX, iniciativa impulsada por META y el Tecnológico de Monterrey, a través de incMTY Innovación Corporativa, con respaldo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal (SECIHTI).

La propuesta busca acelerar el crecimiento de empresas mexicanas mediante el uso de modelos de lenguaje y herramientas avanzadas de inteligencia artificial, en momentos en que las compañías buscan mejorar productividad, automatizar procesos y ampliar sus capacidades de innovación.

La apertura de la jornada contó con la participación de Ulrick Noel, Director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL) del Tecnológico de Monterrey; Silvia Catalina Cárdenas, Directora Regional de Relaciones y Desarrollo de la Región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey; Marco Moreno, Director General de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la SECIHTI; Diego Flores, Titular del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía; y Pedro Less, Vicepresidente de Políticas Públicas para Latinoamérica y el Caribe en Meta.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la inteligencia artificial dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en una herramienta estratégica para la competitividad empresarial y la transformación de operaciones.

«PotencIA MX es una puerta de entrada para que las MiPyMEs y emprendedores en México aprovechen el potencial de las nuevas tecnologías y transformen sus negocios, desde la atención al cliente hasta la personalización de productos. La innovación y el desarrollo económico viven en la comunidad emprendedora de México; al potenciarla con IA, estamos nivelando las oportunidades para el ecosistema empresarial en todos sus niveles, e impactando directamente en el bienestar económico del país», enfatizó Pedro Less, vicepresidente de Políticas Públicas para Latinoamérica y el Caribe en Meta.

El programa de aceleración reúne a 26 startups y PyMEs mexicanas que culminaron recientemente su proceso de acompañamiento especializado. Las organizaciones recibieron 75 horas de formación y asesoría, distribuidas entre mentorías, sesiones especializadas, esquemas de Mentor in Residence y siete laboratorios temáticos enfocados en implementación de IA, liderazgo, estrategia de producto, financiamiento y preparación comercial.

Las empresas participantes representan sectores como HealthTech, FinTech, EdTech, IoT industrial, CleanTech y GovTech, segmentos que actualmente concentran buena parte del interés de inversionistas y fondos de capital en América Latina debido a su potencial de escalabilidad y transformación digital.

En ese contexto, Ulrick Noel destacó el papel de las herramientas abiertas de inteligencia artificial como impulsores del crecimiento empresarial.

“En Conexión Potencia MX, reunimos a las MiPyMEs y startups con un propósito claro: dotarlas de las herramientas open source de Meta que están revolucionando el mercado mundial. Para el IEEGL, es fundamental que las empresas mexicanas lideren este cambio y aprovechen estos modelos para escalar su impacto”.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de cinco organizaciones seleccionadas por la aceleradora, cuyos fundadores realizaron ejercicios de pitch frente a representantes del ecosistema tecnológico y potenciales inversionistas.

Las exposiciones permitieron mostrar aplicaciones concretas de inteligencia artificial enfocadas en resolver problemas operativos y mejorar procesos empresariales. El formato, diseñado como una práctica previa al Demo Day oficial, permitió a las startups exponer modelos de negocio y soluciones tecnológicas sin la presión de una evaluación competitiva inmediata.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de dinámicas busca acercar proyectos emergentes a tomadores de decisiones y posibles aliados estratégicos interesados en tecnologías de rápida implementación y crecimiento.

El Demo Day de la aceleradora se realizará de manera virtual a finales de mayo. Durante la actividad, las empresas presentarán sus propuestas ante representantes de META, el Tecnológico de Monterrey e incMTY, quienes seleccionarán a dos ganadores.

La PyME seleccionada recibirá apoyo para desarrollar un proceso de soft landing en nuevos mercados, mientras que la startup ganadora obtendrá acceso a un viaje de desarrollo de negocios junto a aliados del ecosistema de innovación.

El encuentro concluyó con el panel “De la adopción a la competitividad, la IA en las empresas mexicanas”, donde especialistas coincidieron en que el verdadero desafío ya no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial, sino en integrarla de manera estratégica dentro de los procesos productivos y operativos.

Los expertos también señalaron que el crecimiento sostenible de la IA en las empresas dependerá de factores como la formación de talento especializado, la visión de largo plazo y la capacidad de las organizaciones para convertir la automatización en una ventaja competitiva real.