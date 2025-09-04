Gobierno debe regular el uso de TikTok, afirma dirigente del PSUV

Caracas, Venezuela. – El debate sobre el papel de las plataformas digitales en la comunicación y el impacto social de sus contenidos volvió a la agenda pública con las recientes declaraciones del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis Figuera. El político aseguró que el Gobierno bolivariano debe regular la aplicación TikTok, al considerar que incumple lineamientos comunicacionales y difunde contenidos que, según su visión, atentan contra la estabilidad del país.

Críticas directas a la plataforma

En un pronunciamiento difundido esta semana, Figuera cuestionó el rol de la aplicación en Venezuela, asegurando que se ha convertido en un canal de manipulación política.

“A juicio del dirigente del partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Figuera, el gobierno bolivariano debe regular la APP Tiktok ya que la misma incumple los lineamientos comunicacionales, y se ha convertido en una especie de repetidora de la vocinglería y las mentiras de la élite política mayamera que chantajea a Donald Trump”, señaló.

El dirigente advirtió que la red social, originalmente diseñada como un espacio para el entretenimiento juvenil, se transformó en lo que él calificó como un “parlante noticiero”. En ese sentido, expresó su preocupación por el hecho de que cualquier persona, sin formación profesional, pueda difundir informaciones no verificadas.

“Está APP diseñada básicamente para interactuar con un sector de la juventud mundial, se ha convertido en una especie de parlante noticiero, donde cualquier persona sin un título profesional y sin conocimiento difunde noticias falsas que causan pánico en la población venezolana”, apuntó.

Denuncias sobre manipulación internacional

Figuera también relacionó el uso de TikTok con lo que considera una estrategia de comunicación adversa al Gobierno venezolano y con la influencia de actores internacionales.

“Figuera señaló que en el caso de Tiktok y su funcionamiento en Venezuela, la APP intenta mantener la narrativa demoniaca de los EEUU para justificar una invasión a Venezuela, incluso las noticias que a diario se difunden de nuestro país por la APP, se hacen desde cuentas falsas con nombre de noticieros internacionales, intentando legalizar la gran mentira de los EEUU”, dijo.

El dirigente insistió en que este fenómeno forma parte de una “campaña internacional de guerra psicológica” destinada a debilitar la moral de la población.

“El dirigente rojo expresó su inquietud por lo que considera una campaña internacional de guerra psicológica para intentar resquebrajar la voluntad del pueblo venezolano, e imponer una visión sesgada de la realidad, según la cual el gobierno constitucional de Venezuela, es un gobierno personal del presidente Nicolas Maduro”, expresó.

Riesgos para la población y llamado a la acción

Uno de los aspectos más destacados en sus declaraciones fue el señalamiento sobre el formato audiovisual de los videos que circulan en la plataforma. Figuera sostuvo que su presentación busca generar impacto emocional en los usuarios y crear un estado de zozobra.

“Los videos de las informaciones repetidas a cada momento por la APP TikTOk, están creados en un formato musical que causa zozobra y angustia en la población, y que tiene por finalidad ablandar la resistencia de nuestro pueblo porque la guerra que se libra contra nuestro país tiene un primer espacio que es el de la mente”, enfatizó.

Finalmente, el dirigente oficialista hizo un llamado directo a la ciudadanía para rechazar el uso de la aplicación. En sus palabras, se trata de una medida necesaria para preservar la tranquilidad y la estabilidad mental de los venezolanos.

“El dirigente del PSUV hizo un llamado a protestas masivas contra el formato informativo de esta APP en nuestro país, y llamó al pueblo de Venezuela a rechazar esta APP y borrarla de los teléfonos personales por el daño mental que causa a la tranquilidad de un pueblo que ama la paz”, concluyó.

Contexto y reacciones

Las declaraciones de Figuera se enmarcan en un contexto en el que varias naciones han discutido regulaciones sobre TikTok, debido a preocupaciones que van desde la privacidad de los datos hasta la propagación de desinformación. En el caso venezolano, el planteamiento del dirigente del PSUV se enfoca principalmente en el impacto comunicacional y político de la red social.

Hasta el momento, no se han dado a conocer medidas concretas por parte del Ejecutivo nacional respecto a la regulación de la aplicación en el país. Sin embargo, el tema genera expectativa en sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, atentos a las implicaciones que tendría una posible regulación sobre el uso de la plataforma más popular entre los jóvenes.