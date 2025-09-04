Puro.earth obtiene €11 millones en Serie B liderada por Nasdaq y apunta a escalar la eliminación de carbono

Caracas — La compañía Puro.earth, reconocida como una de las principales plataformas de certificación de créditos de eliminación de dióxido de carbono (CDR, por sus siglas en inglés), anunció este jueves que ha asegurado €11 millones en una ronda de financiamiento Serie B. La operación fue encabezada por Nasdaq con la participación de Fortum Innovation & Venturing, y busca reforzar la infraestructura necesaria para expandir a gran escala el mercado de eliminaciones de carbono.

Según el comunicado oficial, los recursos permitirán a Puro.earth fortalecer su proceso de certificación para proveedores, considerado entre los más exigentes del sector. Entre las prioridades inmediatas destacan la emisión más frecuente de créditos de eliminación de carbono de alta integridad, la facilitación de acuerdos de compra a largo plazo y la integración abierta de herramientas digitales de medición, reporte y verificación (dMRV, por sus siglas en inglés).

Crecimiento sostenido y nuevas herramientas

Este financiamiento se produce tras un período de fuerte expansión para Puro.earth. La empresa ha trabajado en la mejora de su metodología de biochar, actualmente referente en el mercado, y lanzó una interfaz API que facilita el comercio de créditos de eliminación de carbono a través de distintos canales de ventas. Asimismo, estableció alianzas estratégicas con organizaciones de financiamiento de proyectos CDR y renovó su liderazgo con el objetivo de acelerar el despliegue global de soluciones de eliminación de CO₂.

Con este impulso financiero, la firma busca consolidar su misión estratégica: escalar los mercados de eliminación de carbono de alta integridad en todo el mundo. A la vez, refuerza su papel como estándar y registro líder en la emisión de certificados de eliminación de carbono (CO₂ Removal Certificates, CORCs), reconocidos por su rigor científico y por estar verificados de forma independiente.

El objetivo es responder a la creciente demanda de soluciones de remoción duradera de carbono, un segmento en expansión que ha atraído el interés tanto de grandes corporaciones como de instituciones financieras. Nasdaq y Puro.earth consideran que, al combinar la experiencia en infraestructura financiera con el conocimiento en mercados climáticos, pueden impulsar la innovación y escalar el mercado global de carbono.

Voces de liderazgo

Jan-Willem Bode, presidente de Puro.earth, subrayó la transformación que atraviesa este sector emergente: “Carbon removal is evolving from innovation to infrastructure. With this latest round of funding, we’re strengthening the systems that facilitate scale in CDR deployment and enhancing our customer offerings to better support the growing demand for durable engineered removals. Our approach is grounded in science, market discipline, and transparency. This is what our ecosystem of buyers and suppliers demands—Nasdaq and Puro.earth are well-placed to meet this need by combining financial infrastructure and climate expertise to foster innovation and accelerate the carbon market growth.”

Por su parte, Fredrik Ekström, Head of Carbon Markets en Nasdaq y presidente de la junta directiva de Puro.earth, destacó la visión compartida: “With this investment, we aim to accelerate our shared vision of enabling high-integrity carbon markets. Together with Nasdaq’s efforts to advance the technological infrastructure of carbon markets, Puro.earth is delivering the transparency and operational capacity essential to making carbon dioxide removal (CDR) a credible and investable solution in both carbon and financial markets.”

Trayectoria e impacto

Fundada en 2019 dentro de la unidad de innovación y emprendimiento de Fortum, Puro.earth fue pionera al desarrollar el primer estándar dedicado exclusivamente a la eliminación de carbono mediante tecnologías. En 2021, Nasdaq se convirtió en accionista mayoritario, reforzando la credibilidad de la plataforma en los mercados internacionales.

Hasta la fecha, Puro.earth ha emitido más de un millón de CORCs, una cifra que supera a cualquier otro estándar o registro de eliminación tecnológica de CO₂. Este desempeño posiciona a la empresa como líder indiscutible en un mercado todavía joven, pero que se perfila como pieza clave en los esfuerzos globales para alcanzar la neutralidad climática.

Perspectivas para el mercado venezolano y regional

La apuesta por la eliminación tecnológica de carbono abre un espacio de interés para América Latina, incluida Venezuela, donde las discusiones sobre transición energética y diversificación económica cobran fuerza. Aunque aún incipientes en la región, las iniciativas de certificación y comercio de créditos de carbono podrían representar oportunidades de inversión y cooperación internacional.

El respaldo de Nasdaq y Fortum a Puro.earth no solo fortalece a la empresa finlandesa, sino que también envía un mensaje al mercado: los proyectos basados en rigor científico, transparencia y verificaciones independientes son los que podrán consolidarse como opciones confiables para inversionistas y compradores de créditos de carbono.

En conclusión, el financiamiento Serie B por €11 millones coloca a Puro.earth en una posición ventajosa para liderar la expansión global del mercado de eliminación de carbono. Con un enfoque centrado en la ciencia, la transparencia y la disciplina de mercado, la compañía finlandesa busca responder a una demanda creciente y construir la infraestructura necesaria para que la eliminación de CO₂ sea no solo una innovación, sino una pieza estructural de la economía climática del futuro.