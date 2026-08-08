Fortnite Capítulo 7 Temporada 4 conservará los Espíritus coleccionados e incorporará nuevas funciones para los jugadores

Epic Games prepara una nueva etapa para Fortnite con la llegada del Capítulo 7 Temporada 4, una actualización que busca fortalecer la experiencia de los usuarios mediante nuevas características de personalización y participación comunitaria. Entre las principales novedades se encuentra la evolución del sistema de Espíritus, que permitirá a los jugadores conservar sus colecciones anteriores y acceder a nuevas opciones dentro del juego.

La compañía anunció que los Espíritus reunidos durante la temporada pasada no desaparecerán con la nueva actualización, sino que continuarán disponibles para los usuarios. La medida forma parte de una estrategia enfocada en mantener el progreso de los jugadores y ofrecer nuevos espacios digitales para mostrar sus logros dentro del popular videojuego.

El Jardín de Espíritus permitirá exhibir colecciones y ampliar la experiencia

Con la llegada del Capítulo 7 Temporada 4, los jugadores podrán encontrar sus Espíritus en el llamado Jardín de Espíritus, un nuevo espacio diseñado para mostrar las criaturas coleccionadas y facilitar la interacción entre usuarios.

Este entorno permitirá que cada jugador exhiba su colección personal, visite los jardines de otros participantes y continúe incorporando nuevos Espíritus a medida que avance la temporada. La propuesta busca crear una experiencia más social dentro de Fortnite, donde la creatividad y la personalización tengan un papel más relevante.

La incorporación de este espacio responde a los comentarios y preferencias expresadas por la comunidad, que han impulsado nuevas funciones dentro del ecosistema del juego. Epic Games continúa apostando por contenidos que mantengan la participación de los usuarios y generen nuevas formas de interacción.

“¡Los Espíritus que coleccionaste durante la temporada anterior se quedarán contigo! Ahora podrás encontrarlos en el Jardín de Espíritus, un espacio donde los jugadores podrán exhibir su colección, visitar los jardines de otros jugadores y seguir ampliándola a medida que avanza la temporada.”

Nuevos diseños creados por la comunidad llegarán durante la temporada

Además de las mejoras relacionadas con las colecciones existentes, Fortnite incorporará nuevos Espíritus creados directamente por miembros de la comunidad. A mitad de temporada se añadirán cinco diseños seleccionados mediante el concurso “Design-A-Sprite”, una iniciativa que permite a los jugadores participar en la creación de nuevos contenidos para el título.

Entre los diseños ganadores destaca Honey Sprite, una creación desarrollada por Conejito_sam, talento mexicano seleccionado dentro del concurso. La incorporación de este diseño representa la participación de creadores independientes en la expansión del universo de Fortnite.

La compañía destacó que esta nueva generación de Espíritus incluirá nuevos poderes, variantes y mejoras inspiradas en las opiniones de los jugadores. Con ello, Epic Games busca mantener una relación más cercana con su comunidad y ofrecer contenidos que reflejen los intereses de quienes forman parte del juego.

“Además, a mitad de temporada se incorporarán cinco Espíritus diseñados por la comunidad como parte del concurso “Design-A-Sprite”, entre los que destaca Honey Sprite, creado por Conejito_sam, talento mexicano y seleccionada como uno de los diseños ganadores.”

Fortnite mantiene su apuesta por la participación de los usuarios

El anuncio del Capítulo 7 Temporada 4 refuerza la estrategia de Fortnite de combinar actualizaciones periódicas con elementos creados junto a su comunidad. La inclusión de colecciones permanentes y nuevos espacios de exhibición busca aumentar la permanencia de los jugadores y ofrecer más oportunidades de personalización.

Para el sector del entretenimiento digital, este tipo de iniciativas refleja la importancia de la participación comunitaria en el crecimiento de los videojuegos como plataformas de interacción. Fortnite continúa desarrollando nuevas herramientas para que sus usuarios no solo participen en partidas, sino que también formen parte de la evolución del contenido del juego.

Con la llegada de la nueva temporada, los jugadores podrán conservar sus Espíritus anteriores, descubrir nuevas variantes y ampliar sus colecciones dentro del Jardín de Espíritus, una de las principales novedades previstas para la próxima actualización.