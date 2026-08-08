Farid Rentería destaca el papel del territorio y la organización ciudadana en el fortalecimiento de Morena

Playa del Carmen, Quintana Roo.– El militante de Morena, Farid Rentería, afirmó que la organización territorial y el contacto permanente con la ciudadanía representan los principales elementos para fortalecer el movimiento político en Playa del Carmen, al señalar que la participación de mujeres y hombres en las comunidades es una pieza fundamental para impulsar los procesos de transformación social.

Rentería explicó que en los últimos meses ha realizado recorridos por distintas colonias de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, donde ha mantenido reuniones con habitantes, simpatizantes y militantes de Morena para conocer sus inquietudes, intercambiar propuestas y reforzar los vínculos comunitarios.

El dirigente destacó que el trabajo directo en las zonas donde viven las familias permite conocer de manera más cercana las necesidades de la población y construir estrategias basadas en el diálogo y la participación ciudadana.

«La Transformación se fortalece caminando las calles, escuchando a la gente y construyendo comunidad. Morena nació desde el pueblo y es en el territorio donde seguirá encontrando su mayor fuerza«, expresó.

Organización comunitaria como eje de participación ciudadana

Durante sus encuentros con habitantes del municipio, Farid Rentería señaló que Playa del Carmen es una ciudad construida con el esfuerzo de trabajadores y familias que han contribuido al crecimiento de la región.

El militante destacó la importancia de mantener un modelo de gobierno cercano a la población, donde las decisiones públicas incorporen la opinión de los ciudadanos y respondan a las necesidades de las comunidades.

En este sentido, aseguró que la organización desde las colonias permite fortalecer la participación social y generar espacios de comunicación directa entre los habitantes y quienes forman parte del movimiento político.

Rentería también resaltó que la presencia constante en el territorio es una herramienta para mantener una relación cercana con la ciudadanía y conocer los retos que enfrentan diferentes sectores de Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

Respaldo al proyecto de transformación nacional

En el marco de sus actividades políticas, Rentería reiteró su respaldo al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el llamado Segundo Piso de la Transformación representa una etapa de continuidad para un proyecto enfocado en el bienestar social, la justicia y el desarrollo con igualdad.

El militante señaló que la organización de Morena debe continuar fortaleciendo la participación de sus integrantes y mantener una comunicación constante con la población para avanzar en sus objetivos políticos y sociales.

«Nuestro compromiso es seguir organizando al movimiento desde las colonias, fortaleciendo la participación ciudadana y trabajando de la mano con la militancia para que la Transformación continúe dando resultados«, sostuvo.

Continuidad del trabajo territorial en Playa del Carmen

Farid Rentería aseguró que continuará recorriendo el municipio para mantener un contacto directo con los ciudadanos y fortalecer la unidad dentro de Morena.

El militante afirmó que el trabajo comunitario seguirá siendo una prioridad para consolidar la presencia del movimiento en Playa del Carmen y contribuir a un proyecto donde la población tenga un papel central en la construcción del futuro de la región.

Con estas acciones, Rentería destacó que la organización desde el territorio continuará siendo una de las principales bases para impulsar la participación ciudadana y mantener la cercanía con los habitantes de Playa del Carmen, Quintana Roo y México.