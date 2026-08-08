Cinema Tepito presenta retrospectiva de María Rojo y crea reconocimiento a la trayectoria cinematográfica

Cinema Tepito anunció la realización de la Retrospectiva María Rojo, un ciclo especial dedicado a repasar la trayectoria de una de las figuras más representativas del cine mexicano. La iniciativa se desarrollará del 15 de agosto al 5 de septiembre en diferentes espacios emblemáticos de la Ciudad de México, con actividades gratuitas que buscan acercar al público una selección de películas clave en la carrera de la actriz.

La propuesta forma parte de un esfuerzo por fortalecer la relación entre el cine, las comunidades y los espacios culturales de la ciudad, llevando las exhibiciones a territorios con una fuerte identidad histórica como Tlatelolco, Tepito y el antiguo Palacio de Lecumberri.

La apertura oficial del ciclo se realizará el sábado 15 de agosto a las 16:00 horas en el Centro de Artes Escénicas María Rojo, ubicado en Tlatelolco. La fecha tendrá un significado especial al coincidir con el Día Nacional del Cine Mexicano y con el cumpleaños de la actriz, quien participará en la ceremonia inaugural junto con representantes de la comunidad cinematográfica.

Durante esta primera jornada se proyectará la película María de mi corazón (1979), dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y escrita por Gabriel García Márquez. La cinta es considerada una de las obras más importantes dentro de la filmografía de María Rojo y representa una pieza fundamental del cine mexicano contemporáneo.

Además, el público podrá presenciar el estreno de la versión restaurada del cortometraje Idilio, también dirigido por Hermosillo, trabajo que fue recuperado con el respaldo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Cinema Tepito impulsa el Reconocimiento Changarro de Barrio a la Trayectoria Fílmica

Como parte de la inauguración de la retrospectiva, Cinema Tepito entregará por primera vez el Reconocimiento Changarro de Barrio a la Trayectoria Fílmica, una distinción creada para homenajear a personalidades cuya labor ha contribuido al desarrollo, conservación y memoria del cine mexicano.

María Rojo será la primera persona en recibir este reconocimiento, con lo que se inicia una nueva iniciativa que busca destacar a figuras esenciales de la cinematografía desde una perspectiva comunitaria y cercana a los barrios.

Cinema Tepito señaló que este reconocimiento representa una manera de valorar el aporte de quienes han dedicado su vida al cine y de promover nuevas formas de encuentro entre las comunidades y el patrimonio audiovisual.

La organización destacó que el cine no solo pertenece a las grandes salas o instituciones, sino también a los espacios comunitarios donde las personas pueden reunirse para recordar, analizar y celebrar las historias que forman parte de la identidad cultural.

Un recorrido cinematográfico por Tlatelolco, Tepito y Lecumberri

La Retrospectiva María Rojo propone un recorrido donde las películas dialogan con los lugares que las reciben. Cada sede fue seleccionada por su relación con la historia de la Ciudad de México y con la trayectoria cinematográfica de la actriz.

El Centro de Artes Escénicas María Rojo será el punto de partida con una función doble dedicada a la homenajeada. Posteriormente, el Cineclub La Fragua, ubicado en el Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, presentará El callejón de los milagros, una producción reconocida por su representación de la vida urbana capitalina.

Otro de los espacios destacados será el Archivo General de la Nación, ubicado en la antigua Penitenciaría de Lecumberri, donde se proyectará El apando, película con una relación directa con el recinto histórico que actualmente funciona como espacio de conservación documental.

El cierre del ciclo tendrá lugar en Tepito con las exhibiciones de Me llaman la Chata Aguayo y Tespis Teporocho, dos producciones que conectan con la cultura popular, la identidad barrial y las expresiones sociales del Centro Histórico.

Con esta programación, Cinema Tepito busca consolidar una plataforma cultural donde el cine mexicano pueda encontrarse con nuevos públicos y donde los barrios tengan un papel activo en la preservación y difusión de la memoria cinematográfica.