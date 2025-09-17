FloQast presenta constructor de agentes de IA y amplía capacidades para transformar la contabilidad

Caracas – La compañía estadounidense FloQast, reconocida por su plataforma de transformación contable creada por contadores y para contadores, anunció este miércoles en Los Ángeles un conjunto de innovaciones destinadas a redefinir el futuro de la profesión. Durante su evento anual TakeControl 2025, celebrado los días 17 y 18 de septiembre, la firma presentó un constructor de agentes de inteligencia artificial (IA) y un programa educativo que busca dotar a los profesionales de herramientas para asumir un rol de liderazgo en la era digital.

Una apuesta por el liderazgo contable en la era de la IA

FloQast busca que los contadores no sean desplazados por la tecnología, sino que se conviertan en protagonistas de su evolución. Así lo explicó Mike Whitmire, cofundador y director ejecutivo de la empresa:

“FloQast is using AI to elevate accountants and evolve the role for the better, enabling preparers to become strategic reviewers and equipping professionals with the tools and intelligence they need to thrive in this new era,” afirmó. Y añadió: “Our mission is not to displace accountants, but to empower them. It’s about ensuring accountants own this transformation, lead the charge, and bridge the talent gap. This is how, together, we create the future of accounting we all want and need.”

Con esta visión, FloQast coloca las capacidades avanzadas de IA directamente en manos de los equipos financieros, permitiéndoles mejorar procesos, reducir riesgos y aportar mayor valor estratégico a sus organizaciones.

El lanzamiento de AI Agent Builder

La principal novedad fue la presentación de AI Agent Builder, herramienta que permitirá a los usuarios de FloQast Transform crear y administrar agentes de IA personalizados mediante lenguaje natural y sin necesidad de programación.

De acuerdo con Chris Sluty, cofundador y director de producto de la empresa:

“AI Agent Builder is a transformative tool that greatly improves the day-to-day productivity of accounting teams. Teams can now easily create, test, and manage custom AI Agents that meet their specific business needs with no coding required, all while maintaining full control with human-in-the-loop review. This is about empowering every team member to drive real business impact. And to help every professional succeed with AI, we’ve designed the FloQast Certified Accountant program to equip them with skills needed to thrive as the profession evolves.”

Este nuevo recurso busca transformar al contador en tecnólogo de negocios y en agente activo del cambio digital.

Capacidades inteligentes alineadas al trabajo contable

La plataforma también suma nuevas funcionalidades que replican el razonamiento y los flujos propios de la contabilidad:

AI Detections: supervisión continua de las transacciones en el libro mayor, con reglas personalizadas o sugeridas por IA, para identificar errores antes del cierre.

AI Testing: revisión automática de documentación de respaldo con anotaciones y primeras conclusiones en auditorías internas.

AI Variance Analysis: detección en tiempo real de variaciones materiales, con explicación y trazabilidad hasta la transacción de origen.

Un ecosistema más robusto e integrado

FloQast además amplió la interoperabilidad de su plataforma con nuevas integraciones y funciones orientadas al mercado corporativo:

Workday GL Integration: conexión directa que facilita la importación de datos contables, conciliaciones y publicación de asientos.

Comprehensive Audit Testing: ampliación de las capacidades de prueba, ahora más allá del cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), incluyendo auditorías operativas y de riesgo.

Report Builder: herramienta de generación de reportes dinámicos, listos para auditoría, con interfaz similar a una tabla dinámica y capacidad de exploración hasta el detalle transaccional.

Estas innovaciones consolidan a FloQast como una plataforma integral de transformación contable, diseñada para fortalecerse de manera continua gracias al feedback de sus usuarios.

Formación y certificación gratuita para contadores

Como complemento a sus anuncios tecnológicos, la compañía presentó el programa de certificación FloQast Certified Accountant (FCA). Disponible sin costo a través de FloQademy, la iniciativa busca reducir la brecha de talento y dotar a los contadores de habilidades clave en un entorno impulsado por inteligencia artificial.

El programa ofrece una credencial que puede incorporarse al currículo profesional, acreditando el dominio en cuatro áreas fundamentales de la plataforma: Close, Compliance, Record to Report y AI.

Con esta propuesta, FloQast no solo brinda tecnología de última generación, sino que también respalda el desarrollo profesional de la comunidad contable, fortaleciendo su papel estratégico dentro de las empresas.